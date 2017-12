Innovationsführer Aerohive(R) schickt seine Kunden auf Zeitreise

(press1) - München, 04. Dezember 2017 - Der Visionär und Pionier des Cloud-Networking,Aerohive Networks™ (NYSE: HIVE), erlaubt mit seiner Datenplattform nun auch den Blick in die Vergangenheit. Neue Services geben Aerohive Kunden alle Instrumente an die Hand, die sie für Management, Reporting und Problembehebung ihrer Zugangsnetze benötigen.



Unternehmen mit weit verteilten Netzwerken und limitierten Ressourcen ächzen oft unter dem Arbeits- und Zeitaufwand für die Überwachung und Fehlerbehebung ihrer Systeme. Einen Teil dieser Last hat ihnen das Cloud-Networking bereits abgenommen, indem es ein effizientes Netzwerkmanagement in Echtzeit ermöglicht. Mit seiner Elasticsearch-Cloud-Architektur sorgt Aerohive nun für zusätzliche Entlastung. Eine neue Data-Reporting-Engine, die 30 Tage in die Vergangenheit reicht, und intuitive Tools für die schnelle Datensuche machen das rückblickende Reporting und Troubleshooting so einfach wie noch nie.



Als Rückgrat der neuen Services dient die erweiterte Cloud-Architektur von Aerohive, die innerhalb eines einzigen regionalen Datencenters (RDC) die beeindruckende Zahl von 1 Million verwalteten Endgeräten und über 10 Millionen vernetzten Clients unterstützt. Die weltweit verteilten RDCs sammeln und korrelieren die Daten für HiveManager® NG, die Cloud-basierte Aerohive-Plattform für das einheitliche Management von WLAN- und LAN-Netzwerken.



Für den prädiktiven Zugriff auf Daten ist HiveManager NG mit einem Zeitbalken und einer Suchleiste ausgestattet, die Aufschluss über das Verhalten von Nutzern, Endgeräten, Anwendungen und Netzwerken innerhalb der letzten 30 Tage geben. Erweiterte Datenspeicherungs- und vereinfachte Datensortierungs-Tools verschaffen Administratoren einen besseren Überblick über die Netzwerkauslastung und ermöglichen ihnen, durch Endgeräte, Umgebungen oder Nutzer verursachte Probleme zu identifizieren und zu eliminieren. Dies kann ortsunabhängig in Echtzeit oder in Form von Daten-Snapshots erfolgen, die zu einem späteren Zeitpunkt in eine entsprechende Aktion umgesetzt werden.



Interessenten können sich hier für eine Testversion von HiveManager NG registrieren, um zu erfahren, wie einfach das Management von Zugangsnetzen mit der Aerohive Cloud-Plattform sein kann.



