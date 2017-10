TIBCO Software holt sich einen der begehrten IT-Awards 2017

(press1) - BigData-Insider-Leser wählen TIBCO unter den besten drei IT-Anbietern in der Kategorie Business Intelligence





München, 18. Oktober 2017 - TIBCO Software Inc., ein weltweit führender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware, gewinnt Silber in der Kategorie "Business Intelligence" bei der Verleihung des BigData-Insider Readers' Choice Awards 2017 in Augsburg. Damit genießen die Analytics-Lösungen von TIBCO hohe Beliebtheit unter den Lesern der renommierten IT-Online-Publikation.



Mehr als 30.000 Leser der sieben Insider-Portale der Vogel IT-Medien (BigData-Insider, DataCenter-Insider, Dev-Insider, Storage-Insider, Security-Insider, IP-Insider und CloudComputing-Insider) haben vom 19. April bis zum 31. August die besten IT-Anbieter bzw. -Hersteller in insgesamt 43 Kategorien gewählt.



"Diese Auszeichnung ist für uns sehr wertvoll, und bestätigt uns erneut, dass unser Lösungsportfolio im Analytics-Bereich gut aufgestellt und von Anwendern angenommen wird", erklärt Wolfgang Kelz, VP Solution Consulting EMEA bei TIBCO Software. "Wir danken zum einen der Redaktion, dass sie uns aufgrund unserer wegweisenden Strategien und unseres vorausschauenden Marktverständnisses zur Nominierung aufgestellt hat und zum anderen natürlich allen Insider-Lesern für ihre Stimme und die damit entgegengebrachten Wertschätzung für unsere Analyselösungen."



Das umfassende Analytics-Portfolio von TIBCO, das von der grundlegenden deskriptiven Analyse bis hin zur Datenvisualisierung und prädiktiven Analyse reicht, unterstützt Unternehmen beim schnellen Einstieg ins digitale Zeitalter. Ausführliche Informationen zum TIBCO-Analytics-Portfolio erhalten Sie hier.



Informationen über TIBCO

Als Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO Connected Intelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und macht Unternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zu Endgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten in Echtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolle Analyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende von Kunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operative Prozesse effizienter zu gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern. Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahren Sie unter http://www.tibco.com.



###



TIBCO und das TIBCO Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von TIBCO Software Inc. und/oder ihrer Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Produkt- und Unternehmensnamen und -marken, die in diesem Dokument genannt werden, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zum Zweck der Warenbezeichnung erwähnt.





