DataStax unterstützt die Cloud-, Datacenter- und IoT-Applikation von Equinix

München, 17. Oktober 2017 - DataStax, führender Anbieter von Datenmanagement für Cloud-Applikationen, überzeugt ein weiteres Schwergewicht der Datenbranche: Der globale Konnektivitätsexperte und Betreiber von Rechenzentren Equinix wählt die Always-On-Datenplattform DataStax Enterprise (DSE) als Fundament für seine IBX SmartView Applikation.



Die Verbindung aus DSE und IBX SmartView verleiht den Anwendern einzigartige Einblicke in die Echtzeitbetriebsdaten ihrer Equinix International Business Exchange® (IBX®) Rechenzentren. Über eine integrierte Applikation werden die Equinix Kunden proaktiv informiert, so dass sie genügend Zeit für eine adäquate Reaktion haben und weder Performance noch Verfügbarkeit unter unvorhergesehenen Ereignissen leiden.



Rechenzentren und Cloud-Umgebungen erfassen die Daten unzähliger Sensoren und bringen auch selbst eine wahre Flut an Daten hervor. Mit rund 185 globalen IBX Rechenzentren stand Equinix vor gleich zwei Herausforderungen: der schwierigen Echtzeitbereitstellung massiver Datenmengen und der fehlenden Skalierbarkeit seiner bisherigen Datenlösung. Equinix sah das Problem als Chance und machte sich auf die Suche nach einem Partner, der über eine mitwachsende, vollfunktionale Datenplattform verfügen sollte, um operative Echtzeitdaten zu unternehmenskritischen IBX Installationen auf fünf Kontinenten bereitzustellen.



"Equinix zählt ein breites Spektrum von Unternehmen in 48 Märkten und 24 Ländern zu seinen Kunden. Unsere Aufgabe ist es, diesen Unternehmen mit ihrem weltweiten Footprint ein Höchstmaß an Transparenz bereitzustellen und sie in die Lage zu versetzen, ihre physischen Infrastruktur nahtlos zu managen und sich proaktiv auf neue Gegebenheiten einzustellen", erklärt Brian Lillie, Chief Product Officer von Equinix. "Unsere Wahl fiel auf DataStax Enterprise, weil wir damit die Erfordernisse unserer Kunden zu jedem Zeitpunkt kennen, verstehen und angemessen darauf reagieren können."



Equinix entwickelte IBX SmartView, um seinen Anwendern jederzeit transparente Einblicke in ihre IBX Rechenzentren zu geben, indem die Temperatur-, Feuchtigkeits- und Verbrauchsdaten der vernetzten Sensoren kontinuierlich gestreamt werden. Die spezielle Masterless-Architektur von DataStax Enterprise ist der Garant für die Resilienz und Hochverfügbarkeit, die Equinix Kunden von ihrem Betreiber erwarten, auch während Lastspitzen und Wartungsfenstern. Nach Schätzung von Equinix dürften weltweit rund 5 Millionen Messages pro Minute verarbeitet und analysiert werden, um daraus relevante Einblicke zu gewinnen.



"Als skalierbare Always-On-Datenplattform kann DSE die Erwartungen von Equinix passgenau erfüllen", ist DataStax-CMO Karl Van den Bergh überzeugt. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einem Partner, der mit DSE nicht nur die Vorteile von Apache Cassandra, sondern auch eine Top-Performance und branchenführende Analyse-, Graphverarbeitungs- und Suchfunktionen erhält. Mit DSE kann Equinix seinen Datacenter-Spezialisten und damit letztlich seinen Kunden eine rundum zufriedenstellende Erfahrung bereitstellen."



Ausführliche Informationen zu DataStax und Equinix finden Sie in der Case Study und im zugehörigen Kundenvideo.



Über DataStax

Alles beginnt mit einer Frage. Wie kann man diese Milliarden von Daten, die jede Sekunde rund um den Globus anfallen, sinnvoll einsetzen? Bringt man die richtigen Technologien, Geräte und Daten in der richtigen Weise zusammen, können sie eine Ära definieren, Innovationen vorantreiben und die Art und Weise, wie wir mit unserer Umgebung in Beziehung treten, für immer verbessern. DataStax ist die Antwort auf diese Frage. DataStax Enterprise auf Basis von Apache Cassandra™ ist eine Always-on-Datenplattform, die ihre Leistungsfähigkeit bei den anspruchsvollsten Anwendungen weltweit unter Beweis gestellt hat.



Mit über 500 Kunden in mehr als 50 Ländern bietet DataStax Datenmanagementlösungen für die innovativsten Unternehmen der Welt, wie Netflix, Safeway, ING, Adobe, Intuit, Target und eBay. Das im kalifornischen Santa Clara ansässige Unternehmen wird von führenden Investoren unterstützt, darunter Comcast Ventures, Crosslink Capital, Lightspeed Venture Partners, Kleiner Perkins Caufield & Byers, Meritech Capital, Premji Invest und Scale Venture Partners. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, können Sie uns auf DataStax.com/customers besuchen oder auf Twitter unter @DataStax folgen.



DataStax ist eine eingetragene Handelsmarke von DataStax Inc. und seinen Tochterunternehmen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.



Pressekontakt

eloquenza pr gmbh

Svenja Op gen Oorth/Tobias Jost/Jaya Hegele

Emil-Riedel-Straße 18

80538 München

Tel.: 089 2420380

mailto:datastax@eloquenza.de