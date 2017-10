SAP unterstützt Telko- und Medienfirmen bei der nachhaltigen Gewinnung von Kunden

(press1) - Walldorf, 17. Oktober 2017 - SAP SE (NYSE: SAP) kündigt ein neues Release seiner SAP® Hybris® Commerce Lösung für die Telekommunikations- und Medienbranche an. Der gemeinsam mit IBM (NYSE: IBM) entwickelte Telekommunikations- und Medien-Accelerator zielt speziell auf die Herausforderungen ab, die das Neukundengeschäft in diesem Sektor prägen. Weltweit nutzen Verbraucher immer stärker das Internet und mobile Kanäle, um sich über Produkte und Dienstleistungen zu informieren, einzukaufen und Services zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Als Reaktion darauf müssen Dienstanbieter in der Lage sein, innerhalb kürzester Zeit attraktive Produkt- und Dienstleistungsbündel zu schnüren sowie personalisierte Kundenservice- und Self-Service-Angebote bereitzustellen.



Die von SAP Hybris* und IBM entwickelte agile Lösung zeichnet sich durch ein sofort einsatzbereites Framework aus, das den Dienstanbietern eine zeitgemäße Interaktion mit ihren Kunden ermöglicht. Im Zentrum der Lösung stehen leistungsstarke Omnichannel-Anwendungen, die den Kaufprozess noch reibungsloser gestalten und den Kunden in jeder Phase der Customer Journey eine optimale Erfahrung bieten.



"Die Angebote und das Verbraucherverhalten im Telekommunikations- und Mediensektor werden immer individueller und lassen sich damit immer schwieriger managen", weiß Matthias Goehler, Senior Vice President Industries, SAP Hybris (SAP). "SAP steht der Branche in diesen schwierigen Zeiten zur Seite, indem es neue Geschäftsmodelle, Regulierungen und Standards unterstützt. Mit unserem TelKo- und Medien-Accelerator helfen wir den Unternehmen dabei, ihre Ziele zu erreichen und ihre Angebote möglichst schnell zur Marktreife zu bringen."



Die jüngste Initiative der 14-jährigen Zusammenarbeit von IBM und SAP belegt, wie gründlich die beiden Partner mit den branchenspezifischen Besonderheiten und Komplexitäten der Customer Journey vertraut sind. Der Telkommunikations- und Medien-Accelerator von SAP Hybris Commerce vereint die Integrations- und Servicekompetenz von IBM mit der technologischen Stärke von SAP und eröffnet damit neue Innovationshorizonte auf dem Weg zu so lukrativen Geschäfts- und Technologiemodellen wie Over the Top(OTT)-Services und IoT.



Telekommunikations- und Medienanbieter profitieren von folgenden Vorteilen:



· Kombination von digitalen Self-Service-Angeboten und unterstützten Interaktionsformen mit physischen Absatzwegen wie In-Store-Enablement und Filialabholung



· Unterstützung komplexer Produkte und Paketlösungen für eine optimale Preis- und Produktabstimmung auf die jeweilige Branche



· Einhaltung geltender Sicherheits- und Datenschutzbestimmungen



"Der Telekommunikationssektor befindet sich in einer Phase des Umbruchs, die seine Akteure dazu zwingt, erhebliche Summen in Modernisierung, Differenzierung und Wertschöpfung zu investieren", beobachtet Bob Fox, Global Industry Leader Telecommunications, Media & Entertainment, IBM. "Gemeinsam mit SAP Hybris bieten wir TelKo-Anbietern und Medienfirmen eine einzigartige Commerce-Lösung, die auf ihre besonderen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Add-Ons, Bundling, Promotions, maßgeschneiderte Checkout-Prozesse und vieles mehr schaffen die Voraussetzung dafür, dass die Branche ihre Geschäftsabläufe neu erfinden und ihren Kunden eine überzeugende digitale Erfahrung liefern kann."



Ausführliche Informationen zu SAP Hybris erhalten Sie im News Center oder auf Twitter unter @saphybris. Informationen zu SAP finden Sie im SAP News Center oder auf Twitter unter @sapnews.



Informationen zu SAP Hybris



SAP Hybris ermöglicht echte Kundenbeziehungen: Mit den Omnichannel- und Commerce-Lösungen von SAP Hybris können Unternehmen ein kontextbasiertes Kundenverständnis in Echtzeit sowie eine eindrucksvolle und relevante Customer Experience aufbauen. Die Lösungen ermöglichen es, Produkte, Services und digitale Inhalte über alle Touchpoints, Kanäle und Endgeräte zu vertreiben. Mittels eines optimalen Kundendatenmanagements, kontextbasierter Marketing-Instrumente und einheitlicher Commerce-Prozesse, haben die SAP Hybris Lösungen bereits weltweite Marktführern dabei geholfen, ihre Kundenbeziehung zu stärken und auszubauen.



Die SAP Hybris Software für Customer Engagement und Commerce gibt Unternehmen das Fundament, die Rahmenbedingungen sowie Business-Tools, um einen ganzheitlichen Blick auf den Kunden über alle Kanäle hinweg zu erhalten, die Kundenbeziehung zu vereinfachen und komplexe Herausforderungen zu meistern. Weitere Informationen finden Sie unter www.hybris.com.



*SAP Hybris ist seit Januar 2016 ein Markenname, um die SAP Lösungen für Customer Engagement und Commerce sowie die Angebote, Mitarbeiter und Geschäfte des akquirierten Unternehmens hybris AG zu repräsentieren. SAP Hybris ist der Rechtsträger, bis die Integration innerhalb der SAP abgeschlossen ist.



Informationen zu SAP



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Über 355.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und ­Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de.



# # #



Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, die keine vergangenheitsbezogenen Tatsachen darstellen, sind vorausschauende Aussagen wie im US-amerikanischen "Private Securities Litigation Reform Act" von 1995 festgelegt. Wörter wie "vorhersagen", "glauben", "schätzen", "erwarten", "voraussagen", "beabsichtigen", "planen", "davon ausgehen", "können", "sollten", "werden" sowie ähnliche Begriffe in Bezug auf SAP sollen solche vorausschauenden Aussagen kennzeichnen. SAP übernimmt keine Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit, vorausschauende Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren. Sämtliche vorausschauenden Aussagen unterliegen unterschiedlichen Risiken und Unsicherheiten, durch die die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen können. Auf die Faktoren, die das zukünftige finanzielle Abschneiden von SAP beeinflussen könnten, wird ausführlicher in den bei der US-amerikanischen "Securities and Exchange Commission" (SEC) hinterlegten Unterlagen eingegangen, unter anderem im letzten Jahresbericht Form 20-F. Die vorausschauenden Aussagen geben die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie getätigt wurden. Dem Leser wird empfohlen, diesen Aussagen kein unangemessen hohes Vertrauen zu schenken.



© 2017 SAP SE. Alle Rechte vorbehalten.

SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Zusätzliche Informationen zur Marke und Vermerke finden Sie auf der Seite http://global.sap.com/corporate-de/legal/copyright/index.epx.



Hinweis an die Redaktionen



Für Pressefotos und Fernsehmaterial in hoher Auflösung besuchen Sie bitte unsere Plattform www.sap.com/photos. Dort finden Sie aktuelles sendefähiges TV-Footage-Material sowie Bilder zu Themen rund um SAP zum direkten Download. Videos zu SAP-Themen aus der ganzen Welt finden Sie unter www.sap-tv.com. Sie können die Filme von dieser Seite auch in Ihren eigenen Publikationen und Webseiten einbinden.



Ansprechpartner für die Presse:



eloquenza pr gmbh, Ina Rohe, +49 89 2420380, saphybris@eloquenza.de, CET



Michael Baxter, SAP, +49 151 1719 6185, m.baxter@sap.com, CET



Pressebereich im SAP News Center; press@sap.com