Aerohives neue SD-LAN-Pfadoptimierung und proaktive Fehlerbehebung machen unternehmenskritische WLAN-Netzwerke belastbarer

(press1) - München - 16. Oktober 2017 - Aerohive Networks (NYSE: HIVE), ein Visionär und Pionier des Cloud-Networking, bietet künftig mit TrackIP ein Verbindungsstatus-Kontroll- und Prüfsystem für den HiveManager® NG . In Verbindung mit Aerohives Cloud Networking-Plattform und der kooperativ gesteuerten WLAN-Architektur bietet TrackIP verbesserte Netzwerkverfügbarkeit, autonome Fehlerbehebung und eine Plattform für das kommende Vergleichsanalysetool von Aerohive.



TrackIP, ein Teil der SD-LAN-Architektur von Aerohive, erzeugt einen Netzwerk-Heartbeat um die Betriebsbereitschaft und Funktionsfähigkeit der Verbindungen zu überprüfen. Wenn eine definierte Ziel-IP-Adresse wie ein Gateway, eine Firewall oder ein DHCP-Server nicht erreichbar ist, können Access Points (APs) automatisiert SSIDs deaktivieren, eine Mesh-Verbindung zu benachbarten APs aktivieren oder eine virtuelle Notzugangskonsolen-SSID mit lokalem DHCP für over-the-air SSH senden. Diese proaktive Vorgehensweise verhindert, dass Endgeräte hilflos auf dem Trockenen sitzen, wenn keine Uplink-Pfade mehr verfügbar sind. Darüberhinaus gewährleistet sie einen kontinuierlichen Betrieb ohne manuelles Eingreifen und bietet IT-Abteilungen einen Konsolenzugang, auch ohne physischen Zugriff auf ein Gerät.



TrackIP ergänzt die kooperativ gesteuerte WLAN-Architektur von Aerohive durch die Verbesserung der Netzwerkverfügbarkeit und durch Pfadoptimierungen mit einer Reihe von steuerungsbasierten Protokollen, ohne dass ein zentraler WLAN-Controller erforderlich ist. TrackIP baut auf der vorhandenen SD-LAN-Architektur von Aerohive auf, um Netzwerkarbeiten für Administratoren effektiver zu gestalten und um Zeit, Aufwand sowie Kosten zu sparen.



Aerohive (NYSE: HIVE) ermöglicht seinen Kunden eine einfache und sichere Verbindung zu allen Informationen, Anwendungen und Erkenntnissen, die sie benötigen, um zu wachsen. Unsere einfache, skalierbare und sichere Plattform bietet Mobilität ohne Einschränkungen. Für unsere Kunden weltweit ist dabei jeder Access Point ein Ausgangspunkt. Aerohive wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Milpitas, Kalifornien. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie uns im Internet unter http://www.aerohive.com/de/ oder rufen Sie uns unter +49 0800 000 4978 an. Außerdem können Sie uns auf Twitter @Aerohive folgen, unseren Blog abonnieren oder Fan unserer Facebook-Seite werden.



