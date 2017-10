Intuitiv und auf den Punkt: Unic präsentiert neue Website

(press1) - Zürich/München, 10. Oktober 2017 - Klarheit, Struktur und Relevanz: Der Website-Relaunch von Unic besticht durch Einfachheit statt Komplexität und navigiert den User optimal und intuitiv durch die Welt des E-Business-Experten. Damit entspricht die von Grund auf neu konzipierte Plattform den anspruchsvollen Bedürfnissen moderner Internetnutzer und bringt mit komplett frischen Inhalten die Botschaften klar auf den Punkt. Der neue Auftritt www.unic.com basiert auf dem Sitecore Experience Manager und ist in die vier Inhaltsbereiche Kompetenzen, Referenzen, Unternehmen und dem Unic-Magazin aufgeteilt. Unic setzt dabei auf ein Website-Konzept, das eine flache Hierarchie, einfache Inhaltsstruktur, skalierbare und logische Navigation, eine gewisse Dynamik in der Ausrichtung der Inhalte und deren Zugänge sowie eine optimale Platzierung der Konversionspunkte beinhaltet.



"Wir sind sehr stolz auf das Ergebnis der neuen Unic-Website. Damit unterstreichen wir erneut unsere Position als Experten-Agentur für Entscheider, die mit ihrem Unternehmen die digitale Transformation vorantreiben wollen", so Lorenzo Mutti, User Experience Director bei Unic, über den Website-Relaunch. "Für uns steht insbesondere die Usability im Vordergrund. Der Besucher erhält schnell, einfach und umfassend einen Einblick in unsere Expertise."



Konzept: Eine klare Benutzerführung



Im Vorfeld setze sich Unic ausführlich mit dem Informationsbedürfnis und Nutzerverhalten auf der bisherigen Unternehmenswebsite auseinander, um so passende, neue Themen zu definieren und einfließen zu lassen. Auf der neuen Website arbeitet Unic daher stark mit visuellen Elementen, Animationen und einer großzügigen neuen Bildwelt, die den Besucher emotional entlang der User Journey anspricht. Klare und prägnante Teasertexte eröffnen einladende, inhaltliche Einblicke in die darunterliegenden fachlich vertiefenden Landingpages. Die Hauptnavigation ist in Form einer seitenfüllenden Overlay-Navigation gestaltet und die Inhaltsbereiche sind jeweils als "OnePager" realisiert.



Über den "Next Best Click" - der stets für den Benutzer unabhängig seines Endgeräts präsent auf jeder Seite erscheint - kommt er per Klick auf zielgruppen- und kontextrelevante Inhalte wie Kontaktformular, Newsletter- oder Event-Anmeldung oder zum jeweiligen Thema passende Dokumente wie Whitepaper und kann damit die nächste, für ihn relevante, Interaktion auswählen.



Referenzen und Kompetenzen



Die Referenzen bilden das Herzstück der Website. Der Nutzer wird mit ausgewählten Kundenprojekten - den sogenannten Case Studies - begrüßt, die mit einem großen Vorschaubild und kurzem Teaser einen ersten Einblick in das Projekt geben. Auf der Referenzseite werden der Verlauf und die Umsetzung des Projektes adäquat und narrativ dargestellt und erläutert. Awards und Auszeichnungen finden ebenfalls einen prominenten Platz.



Die Kernkompetenzen des E-Business-Experten werden auf der entsprechenden Seite übersichtlich aufgelistet, per Klick gelangt der Nutzer dann auf die detaillierte Landingpage und erhält dort spezifische Informationen zur Expertise von Unic.



Unternehmen und Unic-Magazin



Im unternehmenseigenen Magazin lässt Unic ihre Kunden und Mitarbeiter zu Wort kommen. Der Leser wird mit den großen Stories als Aufmacher begrüßt und auch hier steht die Bilderwelt im Fokus. Qualitativ hochwertige und aufwändig produzierte redaktionelle Inhalte werden mit Bild und Teaser angekündigt und auf den entsprechenden Landingpages detailliert aufbereitet. Als Unterrubrik des Magazins besteht ein Bloggefäß mit kürzeren Beiträgen und Nischeninhalten. Dort können sich Unic-Experten vorstellen und tiefergehendes fachliches Know-how und Insights vermitteln.



Über Unic



Unic ist ein europaweit führender Anbieter von integrierten E-Business-Lösungen. Gemeinsam mit unseren Kunden identifizieren und nutzen wir die strategischen Chancen in der digitalen Welt, um eine durchgängige Customer Journey mit einem einzigartigen Erlebnis zu schaffen.



1996 in der Schweiz gegründet, entwickeln heute 250 Mitarbeitende in den Bereichen Digital Marketing und Digital Commerce interaktive Lösungen, die das Kundenerlebnis in den Mittelpunkt stellen. An den Standorten in Bern, Karlsruhe, München und Zürich sowie im Entwicklungszentrum in Wroclaw setzen wir uns engagiert für die Wünsche und Anforderungen unserer Kunden ein. Dazu arbeiten die Kompetenzen für Beratung, Kreation, Umsetzung und Betrieb Hand in Hand.



Ausgewählte Kunden sind Audi, Bridgestone, BEKB (Berner Kantonalbank), Caritas, Coop, Credit Suisse, Die Schweizerische Post, Feller, HORNBACH, JURA, Kanton Bern, Mammut, Manor, Ochsner Sport, PKZ, Rhätische Bahn, SBB, SWISS, Swisscom, UBS, Universität St. Gallen (HSG), Victorinox und Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG.



