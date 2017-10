Aerohive's Cloud Networking Management Plattform sagt globalen Partnern und Kunden mit neuem Sprachenpaket Bonjour und こんにちは

(press1) - München, Donnerstag, 5. Oktober 2017 - Aerohive Networks® (NYSE: HIVE), Marktführer für WLAN Cloud Networking, wird bis Ende des Jahres acht neue Sprachen für seine cloud-basierte Management-Plattform HiveManager NG einführen.



Französisch und Japanisch stehen bereits zur Verfügung und in den nächsten Monaten werden Deutsch, Koreanisch, Spanisch, Chinesisch, Italienisch und Portugiesisch hinzukommen. Die zusätzliche Sprachunterstützung ist Teil der kontinuierlichen Erweiterung des Produktangebotes für Aerohive's internationale Partner und Kunden.



Zusammen mit den kürzlich angekündigten Investition in zusätzliche regionale Datenzentren in Europa, Australien und Asien, Cloud-Infrastruktur Updates, und dem hierarchischen Management für Managed Service Provider und Unternehmen, stärkt die zusätzliche Sprachunterstützung weiterhin Aerohive's Produktangebot für die flexible Bereitstellung, Netzwerküberwachung und das Management von WLAN Netzwerken für Kunden und Vertriebspartner weltweit.



Aerohive (NYSE: HIVE) ermöglicht seinen Kunden eine einfache und sichere Verbindung zu allen Informationen, Anwendungen und Erkenntnissen, die sie benötigen, um zu wachsen. Unsere einfache, skalierbare und sichere Plattform bietet Mobilität ohne Einschänkungen. Für unsere Kunden weltweit ist dabei jeder Access Point ein Ausgangspunkt. Aerohive wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Milpitas, Kalifornien. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie uns im Internet unter http://www.aerohive.com/de/ oder rufen Sie uns unter +49 0800 000 4978 an. Außerdem können Sie uns auf Twitter @Aerohive folgen, unseren Blog abonnieren oder Fan unserer Facebook-Seite werden.



