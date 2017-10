Marketing-Expertin Rosanne Saccone kommt als CMO zu BlueJeans

München, 04. Oktober 2017 -Blue Jeans Network, Inc. holt mit Rosanne Saccone als Chief Marketing Officer (CMO) eine weitere Spitzenkraft in seine Reihen. Saccone wird in der nächsten Wachstumsphase des Cloud-Video-Begründers für dessen Marketing verantwortlich sein.



In 25 Jahren Marketing-Tätigkeit erwarb sich Saccone eine beeindruckende Reputation für die kreative Entwicklung und kraftvolle Umsetzung beispielgebender Kampagnen, die Unternehmen den Weg in eine erfolgreiche Zukunft bahnen. Mit ihrem Markenzeichen, einer Kombination aus überzeugender Geschäftsstrategie unter datengestütztem Marketing, erreicht sie die Kunden in jeder Phase der Customer Journey. In ihrer langen Laufbahn stellte Rosanne Saccone ihre Fähigkeiten in verschiedenen Unternehmen aus der Hardware-, Software- und Dienstleistungsbranche unter Beweis.



"Wir nehmen Rosanne Saccone mit offenen Armen in unser Team auf", freut sich BlueJeans-Vorstandsvorsitzender Krish Ramakrishnan. "Sie ist eine begnadete Marketing-Expertin mit außergewöhnlichen Führungsqualitäten und die perfekte Wahl, um BlueJeans angesichts neuer Kollaborations-, Meeting- und Enterprise-Application-Märkte lukrative Wachstumschancen zu eröffnen."



Vor ihrem Wechsel zu BlueJeans war Saccone als CMO für Pentaho tätig, ein Unternehmen der Hitachi Group, wo sie für alle Aspekte des Marketings, den Vertriebsinnendienst, das Produktmanagement und Pentaho Labs verantwortlich war. Gemeinsam mit ihrem Team vollzog sie den Umbau der Marke Pentaho von einer Open-Source-BI-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen zum marktführenden Anbieter von Big-Data-Analyselösungen für den Enterprise-Sektor. Unter ihrer Leitung gelang es Pentaho, seinen Umsatz um 600 Prozent zu steigern und sich im extrem umkämpften, dynamischen Analytics-Markt als Spitzenreiter zu behaupten.



Als CMO/SVP von BEA Systems war Saccone 2007 eine der ersten Marketing-Spezialisten, die bei E-Mail-Marketing und Lead-Generierung auf einen globalen Ansatz setzte. Ihre Innovationskraft demonstrierte sie auch bei der Entwicklung einer zukunftsweisenden SaaS-Plattform für dynamische Geschäftsanwendungen, mit der sich BEA Systems als Branchenvordenker etablierte. Unter ihrer Leitung erhöhte das Unternehmen seinen Umsatz auf 1,6 Mrd. USD und wurde schließlich für 8,6 Mrd. USD von Oracle übernommen.



"Ich stelle mich immer wieder gerne der Herausforderung, mit einer datengestützten Strategie das Beste aus einer Marketing-Organisation herauszuholen. Es inspiriert mich, Ziel und Stoßrichtung zu bestimmen und kreative Kampagnen und Programme zu entwickeln, mit denen Unternehmen wachsen und ihr volles Marktpotenzial entfalten können", beschreibt Saccone ihre Motivation. "BlueJeans ist noch längst nicht am Ende seiner Möglichkeiten angekommen. Ich freue mich sehr darauf, zusammen mit dem Team ein neues Kapitel in der Unternehmensentwicklung aufzuschlagen."



Der Einstieg von Rosanne Saccone bei BlueJeans fällt mit dessen Positionierung als "Visionär" im Gartner-Bericht Magic Quadrant for Meeting Solutions 2017 zusammen, der vor wenigen Wochen veröffentlicht wurde. Dank seiner komfortablen One-Klick-Konferenztechnologie und der flexiblen Workflow-Unterstützung durch strategische Integrationen konnte BlueJeans zudem seine Kunden- und Deployment-Basis in jüngster Zeit rapide ausbauen.



Informationen über BlueJeans Network

BlueJeans ist der weltweit führende Anbieter von interoperabler Videokommunikation und bringt Ihnen Video wo auch immer Sie sich befinden. BlueJeans wird täglich von Tausenden von globalen Unternehmen für Meetings, Events und Soziale Netzwerke genutzt. Dabei funktionieren die Lösungen überall und über jedes Endgerät, u.a. Mobiltelefone, Desktops oder Raumsysteme. BlueJeans ist das moderne Äquivalent von traditionellen Webkonferenz-Technologien und bietet persönliche Videokommunikation für jedes Unternehmen, das seine Mitarbeiter, Führungsriege und Partner näher zusammenbringen möchte. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.bluejeans.com.



