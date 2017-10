Exklusives Preview auf der Oracle Open World: DataStax Enterprise für die Oracle Cloud

München, 04. Oktober 2017 - DataStax, führender Anbieter von Datenmanagement für Cloud-Applikationen, stellt das neue DataStax Enterprise (DSE) für das Echtzeitmanagement von geografisch verteilten Betriebsdaten in der Managed-Service-Umgebung des Oracle Data Hub auf der Oracle Open World vor.



"DSE markiert einen Meilenstein für DataStax- und Oracle-Kunden und zeigt, welche enormen Mengen an operativen Daten in der Oracle Cloud verwaltet werden können", erklärt DataStax-CEO Billy Bosworth. "Weltweit stützen sich die größten und reputationsstärksten Unternehmen auf Oracle. In einer Zeit, in der Cloud-Applikationen immer höhere Anforderungen an die skalierbare Verarbeitung operativer Echtzeitdaten stellen, empfiehlt sich DSE als ideale Lösung für Unternehmen, die den Ansprüchen der "Right-now"-Ökonomie gerecht werden wollen. Wir freuen uns auf die Demonstration und werden ausführlich darlegen, welche Vorteile DSE für Produktionsapplikationen in der Cloud hat."



Auf der Breakout-Session mit dem Titel "Always-on Data Management for Hyperscale, Real-Time Applications Using DataStax" wird DataStax-Mitbegründer und -CTO Jonathan Ellis das neue DSE am 04. Oktober auf der Konferenz live dem Fachpublikum vorstellen (Ort der Veranstaltung ist das Marriott Marquis in San Francisco, Golden Gate Level, Golden Gate Room, 13:00 bis 13:45 Uhr PDT).



Unternehmen, die ähnliche Workloads mit Apache Cassandra™ in der Oracle Cloud verarbeiten wollen, hält DataStax die überlegene Leistungsfähigkeit und Funktionalität für moderne Cloud-Applikationen entgegen: branchenführende Performance, robuste Graphen-, Analyse- und Suchfunktionen und ein konsistentes Sicherheitsmodell für alle in DataStax-Produkte integrierten Datenservices.



DataStax ist Silver Level- und Cloud Standard-Mitglied des Oracle PartnerNetwork.



Über DataStax

Alles beginnt mit einer Frage. Wie kann man diese Milliarden von Daten, die jede Sekunde rund um den Globus anfallen, sinnvoll einsetzen? Bringt man die richtigen Technologien, Geräte und Daten in der richtigen Weise zusammen, können sie eine Ära definieren, Innovationen vorantreiben und die Art und Weise, wie wir mit unserer Umgebung in Beziehung treten, für immer verbessern. DataStax ist die Antwort auf diese Frage. DataStax Enterprise auf Basis von Apache Cassandra™ ist eine Always-on-Datenplattform, die ihre Leistungsfähigkeit bei den anspruchsvollsten Anwendungen weltweit unter Beweis gestellt hat.



Mit über 500 Kunden in mehr als 50 Ländern bietet DataStax Datenmanagementlösungen für die innovativsten Unternehmen der Welt, wie Netflix, Safeway, ING, Adobe, Intuit, Target und eBay. Das im kalifornischen Santa Clara ansässige Unternehmen wird von führenden Investoren unterstützt, darunter Comcast Ventures, Crosslink Capital, Lightspeed Venture Partners, Kleiner Perkins Caufield & Byers, Meritech Capital, Premji Invest und Scale Venture Partners. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, können Sie uns auf http://DataStax.com/customers besuchen oder auf Twitter unter @DataStax folgen.



DataStax ist eine eingetragene Handelsmarke von DataStax Inc. und seinen Tochterunternehmen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.



Pressekontakt

eloquenza pr gmbh

Svenja Op gen Oorth/Tobias Jost/Jaya Hegele

Emil-Riedel-Straße 18

80538 München

Tel.: 089 2420380

datastax@eloquenza.de