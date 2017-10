TIBCO ist Leader in der KMU Business Intelligence-Studie von Dresner Advisory Services

TIBCO erzielt Bestnoten für Kundenerfahrung und Glaubwürdigkeit



(press1) - München, 28. September 2017 - TIBCO Software Inc., ein weltweit führender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware, meldet eine weitere Auszeichnung: In der Small and Mid-Sized Enterprise BI Marktstudie 2017 von Dresner Advisory Services schneidet TIBCO gleich in zwei Kategorien hervorragend ab: "Glaubwürdigkeit" und "Kundenerfahrung".



"Die TIBCO-Platzierung in der Dresner-Studie zum BI-Markt für kleine und mittlere Unternehmen unterstreicht den Kundenmehrwert unserer Produkte, von skalierbaren Cloud-Angeboten bis hin zu Echtzeit-Analyselösungen", kommentiert TIBCO-CMO Thomas Been. "Unser anhaltender Erfolg sowohl in der BI- als auch in der Analytics-Sparte ist ein klarer Beleg dafür, dass unsere Lösungen den Nerv der Zeit treffen und Unternehmen dabei helfen, die digitale Transformation zu vollziehen."



Die als Teil der Wisdom of Crowds®-Reports veröffentlichte Studie zur Business Intelligence bei kleinen und mittleren Unternehmen geht der Frage nach, welche BI-Optionen speziell für den KMU-Sektor von Interesse sind. Analog zur Analyse des Gesamtmarkts untersuchten die Dresner-Experten dafür BI-Funktionen und -Zielsetzungen bzw. -Aufgabenstellungen, spezifische Anwenderrollen, aktuelle Marktdurchdringung sowie perspektivische Planung für BI-Implementierung und Unternehmenserfolg.



"Kleine und mittlere Unternehmen setzen mit Nachdruck auf BI-Technologien und -Initiativen. Verglichen mit ihren größeren Wettbewerbern sind sie sehr viel aufgeschlossener für Cloud Computing und interessieren sich weniger für Data Warehousing oder Enterprise Planning", beobachtet Howard Dresner, Gründer und Chief Research Officer von Dresner Advisory Services. "Wir gratulieren TIBCO zu seinem exzellenten Abschneiden in den Kategorien Glaubwürdigkeit und Kundenerfahrung."



Um zu einer Bewertung der Anbieter zu gelangen, untersuchte Dresner KMUs, bei denen BI-Technologien im Einsatz sind. Die Analysten beleuchteten die marktspezifischen Merkmale, Treiber und Trends und verglichen den Markt für KMU-Lösungen mit demjenigen für Großunternehmen. Der Report stammt aus der Feder der Analysten Howard Dresner und Jim Ericson und dient als objektive Informations- und Recherchequelle für Anwender und Anbieter von Business-Intelligence-Technologien.



Erst kürzlich belegte TIBCO Statistica den Spitzenplatz in der aktuellen Dresner-Marktstudie zum Thema "Advanced and Predictive Analytics" und ging als Sieger aus den diesjährigen Industry Excellence Awards von Dresner Advisory Services hervor.



Die vollständige Studie steht hier zum Download bereit.





Informationen über Dresner Advisory Services

Dresner Advisory Services wurde von dem unabhängigen Analysten, Autor, Dozenten und Unternehmensberater Howard Dresner gegründet. Dresner Advisory Services, LLC sieht seine Hauptaufgabe darin, in den Bereichen Business Intelligence (BI) und verwandten Sektoren eine Meinungsführerschaft herzustellen und zu teilen.





Informationen über TIBCO

Als Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO Connected Intelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und macht Unternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zu Endgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten in Echtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolle Analyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende von Kunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operative Prozesse effizienter zur gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern. Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahren Sie unter http://www.tibco.com.



