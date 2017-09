BlueJeans Network setzt auf Wachstum in Europa

Team-Erweiterungen bei BlueJeans: Charles Mike Jäckisch als Commercial Account Manager und Serkan Pekerten als Account Manager Enterprise



(press1) - München, 25. September 2017 - BlueJeans Network, der Pionier des Cloud-Video-Marktes, verstärkt sein EMEA-Team: Charles Mike Jäckisch ist als Commercial Account Manager seit Juli 2017 der Ansprechpartner für alle mittelständischen BlueJeans-Kunden in der DACH-Region, Osteuropa und Russland. Ihm folgt nur einen Monat später Serkan Pekerten als Account Manager Enterprise. Perkerten ist ab sofort neben Detlev Botz, EMEA Sales Executive, für alle Großunternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern zuständig. Sowohl Jäckisch als auch Pekerten übernehmen in ihren Rollen nicht nur die Betreuung der Bestandskunden, sondern verantworten auch die Akquise von Neukunden und den Ausbau des Partnernetzwerkes.



Mit Jäckisch holt sich BlueJeans Network einen Sales Professional ins Team, der über mehrjährige Vertriebserfahrung im IT-Bereich insbesondere von E-Learning- und IT-Infrastrukturüberwachungslösungen verfügt. Bevor Jäckisch zu BlueJeans stieß, war er als Account Executive bei SolarWinds tätig. Dort zeichnete er sich als Vermittler für Firmenkunden wie beispielsweise Samsung oder die Deutsche Telekom verantwortlich und betreute die Neukundenakquise im Raum Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zuvor verantwortete Jäckisch als Training Solutions Advisor EMEA bei LinkedIn im E-Learning Bereich vor allem den Aufbau von Vertriebsbeziehungen mit internationalen Unternehmen mit Fokus auf deutschsprachige Länder. Eine weitere Etappe seiner Karriere beschritt Jäckisch als Account Manager bei Concentrix, einem Anbieter von Geschäftsdienstleistungen mit Schwerpunkt auf Customer Engagement. Dort war er unter anderem für den Vertrieb durch Systemhäuser zuständig und betreute führende regionale Regierungsorganisationen und -institutionen im Raum DACH sowie in Liechtenstein.



"Der steigenden Nachfrage nach cloudbasierten Videokonferenzlösungen gerade im Mittelstand möchten wir gerecht werden und deshalb haben wir uns mit Charles Mike Jäckisch eine kompetente Verstärkung ins Team geholt", ist James Campanini, Vice President und General Manager EMEA bei BlueJeans Network, überzeugt. "Charles ist ein erfahrener Sales Manager, der insbesondere den deutschsprachigen Markt gut kennt, und somit der Richtige, um das Wachstum unseres Geschäfts in dieser Region voranzutreiben."



Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung im Account Management und Vertrieb gewinnt BlueJeans mit Serkan Pekerten nicht nur einen ergebnisorientierten Vertriebsspezialisten mit internationalen Erfahrungen, sondern auch einen studierten Informatiker, der umfassendes Fachwissen mitbringt. Wichtige Etappen seiner bisherigen Karriere sind zum einem seine Position als Partner Account Manager bei Oracle University, wo er maßgeblich unter anderem für die Deutsche Telekom AG, HP, KPMG und Accenture zuständig war und zum anderen als Account Manager bei dem weltweit bekannten Analystenhaus Gartner. Dort betreute Pekerten namenhafte Unternehmen wie Daimler Chrysler, Audi und BMW. Vor seinem Einstieg bei BlueJeans war Pekerten mehr als acht Jahre als Cisco WebEx Account Manager tätig. In dieser Rolle war er für die Betreuung und Neuakquise von KMUs und Großunternehmen sowie den öffentlichen Sektor zuständig.



"BlueJeans ist ein Unternehmen mit dem Drive und der Innovationskraft eines Start-ups und der Erfahrung und den Kunden eines etablierten Unternehmens - für mich die perfekte Kombination und daher freue ich mich sehr, meine ganze Expertise und Erfahrung einzubringen, um das Unternehmen gemeinsam mit dem Team weiter nach vorne zu bringen", erklärt Pekerten.



BlueJeans setzt alle Zeichen auf Wachstum und plant in naher Zukunft, sein Team im deutschsprachigen Raum weiter auszubauen, um Unternehmen gerade in Bezug auf Themen wie Arbeitsplatz der Zukunft und internationale, funktionsübergreifende Teamarbeit die perfekten Kollaborationslösungen auf Cloud-Basis bereitstellen zu können.



Unter www.bluejeans.com erfahren Sie mehr darüber, wie BlueJeans den Markt für Cloud-Video ins Leben gerufen und ein umfassendes Portfolio an innovativen Videokonferenzlösungen für kleine, mittelständische und Enterprise-Kunden aufgebaut hat.





Informationen über BlueJeans Network

BlueJeans ist der weltweit führende Anbieter von interoperabler Videokommunikation und bringt Ihnen Video wo auch immer Sie sich befinden. BlueJeans wird täglich von Tausenden von globalen Unternehmen für Meetings, Events und Soziale Netzwerke genutzt. Dabei funktionieren die Lösungen überall und über jedes Endgerät, u.a. Mobiltelefone, Desktops oder Raumsysteme. BlueJeans ist das moderne Äquivalent von traditionellen Webkonferenz-Technologien und bietet persönliche Videokommunikation für jedes Unternehmen, das seine Mitarbeiter, Führungsriege und Partner näher zusammenbringen möchte. Weitere Informationen finden Sie unter: www.bluejeans.com.



