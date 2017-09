BlueJeans ist Visionär im Gartner-Report zu Konferenzlösungen

(press1) - München, 21. September 2017 - BlueJeans Network, Inc., der Begründer des Markts für Cloud-Video, wird im aktuellen Gartner-Bericht "Magic Quadrant for Meeting Solutions" als Visionär ausgezeichnet. Die Gartner-Analysten definieren Konferenzlösungen als Echtzeit-Kollaborationswerkzeuge, mit denen Nutzer über ein Netzwerk miteinander interagieren können, um an Teamaufgaben, Präsentationen, Schulungen und Webinaren teilzunehmen. Der vollständige Bericht steht zur Verfügung unter: https://pages.bluejeans.com/2017-bluejeans-meetings-solutions-magic-quadrant.



BlueJeans-CEO Quentin Gallivan kommentiert: "Wir sind stolz auf die komfortable One-Touch-Konferenzerfahrung, die wir der Welt bereitstellen - und die Zufriedenheit unserer Kunden bestätigt uns darin! Wir setzen alles daran, um mit strategischen Integrationen und einer ständig erweiterten Interoperabilität die Geschäftsabläufe unserer Kunden zu unterstützen. Die Auszeichnung von Gartner als Visionär zeigt, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind. Wir werden unsere Vision auch künftig verfolgen und Konferenzlösungen bereitstellen, mit denen die Menschen noch effektiver zusammenarbeiten können."



Im vergangenen Jahr konnte BlueJeans seine Kundenbasis sowohl quantitativ als auch geografisch rapide ausbauen und die Zahl der Enterprise-Verträge um nahezu 50 Prozent erhöhen. Die hohe Zufriedenheit der Plattformnutzer zeigt sich darin, dass auch die Zahl der monatlichen User und Meeting-Minuten auf der BlueJeans-Plattform verdoppelt werden konnte. Immer mehr Unternehmen nutzen die BlueJeans-Plattform für Meetings, live übertragene Großveranstaltungen und Videokonferenzen. Mittlerweile kommt BlueJeans in mehr als 150 Ländern und sechs Kontinenten zum Einsatz.



Ein Exemplar des Gartner-Berichts erhalten Sie unter: https://pages.bluejeans.com/2017-bluejeans-meetings-solutions-magic-quadrant.



Informationen über "Magic Quadrant"

Gartner favorisiert keine der in seinen Publikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen. Zudem rät das Marktforschungsunternehmen den Technologieanwendern nicht dazu, nur diejenigen Anbieter mit der höchsten Bewertung zu wählen. Die publizierten Gartner-Studien geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sind nicht als verbindliche Aussagen zu verstehen. Gartner schließt jegliche Gewährleistung, ausdrücklich oder impliziert, bezüglich dieser Studie aus, einschließlich der Garantien der Marktfähigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.



Informationen über BlueJeans Network

BlueJeans ist der weltweit führende Anbieter von interoperabler Videokommunikation und bringt Ihnen Video wo auch immer Sie sich befinden. BlueJeans wird täglich von Tausenden von globalen Unternehmen für Meetings, Events und Soziale Netzwerke genutzt. Dabei funktionieren die Lösungen überall und über jedes Endgerät, u.a. Mobiltelefone, Desktops oder Raumsysteme. BlueJeans ist das moderne Äquivalent von traditionellen Webkonferenz-Technologien und bietet persönliche Videokommunikation für jedes Unternehmen, das seine Mitarbeiter, Führungsriege und Partner näher zusammenbringen möchte. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.bluejeans.com.



