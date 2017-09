TIBCO Connected Intelligence Cloud macht fit für die digitale Transformation

(press1) - Mit Cloud-zertifizierten Softwarelösungen bahnt TIBCO seinen Kunden den Weg ins digitale Zeitalter



München, 20. September 2017 - TIBCO Software Inc., ein weltweit führender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware, will Unternehmen beim Wechsel in die Cloud unterstützen. Wie ernst es dem Branchenprimus damit ist, zeigt die Tatsache, dass die meisten TIBCO-Softwareprodukte ab sofort auch auf Cloud-Plattformen laufen. Durch die Cloud-Zertifizierungen, die als natürliche Ergänzung der Connected Intelligence Cloud- und CloudPathTM-Deploymentstrategie konzipiert sind, profitieren TIBCO-Kunden gleich in zweifacher Hinsicht: durch die einfachere Nutzung der TIBCO-Lösungen und die Unterstützung von Cloud-Architekturen.



Mit der TIBCO Connected Intelligence Cloud können Unternehmen ihre Daten und Geräte eng miteinander verzahnen, um mittels ausgefeilter Analysetechnologien wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. TIBCO unterstützt sie bei der schnelleren Verlagerung ihrer On-premise-Anwendungen in die Cloud und kooperiert hierfür mit bekannten Cloud-Anbietern, um seine Lösungen in einer skalierbaren Infrastruktur nach dem Pay-as-you-go-Prinzip bereitzustellen. Vorbildlich flexibel sind auch die Software-as-a-Service (SaaS)- und Platform-as-a-Service (PaaS)-Angebote, die sich dank nahtloser Skalierung ohne zusätzliche Infrastrukturinvestitionen an geänderte Erfordernisse anpassen lassen.



Neue Features und Funktionen machen zudem Cloud-fähige Produkte wie TIBCO Mashery®, TIBCO CloudTM Live Apps, TIBCO CloudTM Integration, TIBCO Spotfire®, TIBCO StreamBase® und TIBCO BusinessWorksTM jetzt noch attraktiver. Abgerundet wird all dies durch die professionellen CloudPath-Services, die den Wechsel in die Cloud konkurrenzlos einfach gestalten und mögliche Stolpersteine auf dem Weg ins digitale Zeitalter aus der Bahn räumen.



"Unser Engagement für eine erstklassige Customer Experience macht uns zum vorrangigen Vertrauenspartner der Industrie", erklärt Matt Quinn, Executive Vice Vresident Products & Technology und Chief Technology Officer von TIBCO. "Ob Public-, Private- oder Hybrid-Cloud-Szenario: TIBCO-Kunden erhalten stets hochmoderne, intelligente Technologien, mit denen sie so schnell und einfach wie möglich noch produktiver, rentabler und innovativer werden können."



Mit den Cloud-Lösungen von TIBCO sind die Unternehmen für die Herausforderungen gerüstet, die der rasante Wandel der IT-Modelle und die operative Notwendigkeit leistungsfähiger neuer Technologien mit sich bringen. Laut Gartner dürfte der globale Markt für Public-Cloud-Services allein in diesem Jahr um 18 % auf 246,8 Mrd. USD wachsen. Für den gesamten SaaS-Markt wird 2017 ein Wachstum um 20,1 % auf 46,3 Mrd. USD erwartet.



Ausführliche Informationen zum TIBCO-Cloud-Portfolio erhalten Sie hier.



Informationen über TIBCO

Als Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO Connected Intelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und macht Unternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zu Endgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten in Echtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolle Analyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende von Kunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operative Prozesse effizienter zur gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern. Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahren Sie unter http://www.tibco.com.

