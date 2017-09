Aerohive setzt neue Maßstäbe bei der Deployment-Vielfalt

(press1) - München, 18. September 2017 - Der Visionär und Pionier des Cloud-Networking, Aerohive Networks® (NYSE: HIVE), lässt die Konkurrenz wieder einmal alt aussehen. Das aktuelle Deployment-Spektrum deckt alle relevanten Optionen ab: Public Cloud, Private Cloud und Virtual Appliance.



Mit einer im besten Sinne Multi-Tenant-fähigen Cloud-Architektur garantiert der HiveManager® NG den Aerohive-Kunden ein Höchstmaß an Skalierbarkeit und Geschäftskontinuität. Gestützt auf ein zentrales globales Datencenter (GDC) und weltweit verteilte regionale Datencenter (RDCs), entsteht eine Architektur, in der sich Millionen von Endgeräten zusammenschließen lassen und die allen Anforderungen an Datenschutz und Datenhoheit gerecht wird.



Mit einer RDC-Option für die private Cloud erweitert Aerohive das Konzept der regionalen Datencenter auf seine Partner und Kunden, denen damit die ganze Deployment-Flexibilität des HiveManager NG offen steht. Sie bietet dieselben Features und Vorteile wie die Option für die öffentliche Cloud (einschließlich Support für Aerohive Connect, Select und Insight), kann jedoch direkt in der Infrastruktur des Partners oder Kunden implementiert werden. Damit eignet sie sich perfekt für Managed Service Provider (MSPs) und Unternehmen, die die elastische Skalierbarkeit der Cloud mit dem Plus an Sicherheit verbinden wollen, das ein Deployment im eigenen Rechenzentrum oder bei ihrem Cloud-Service-Anbieter bietet.



Ergänzend dazu ist der HiveManager NG als einfache und kosteneffektive Virtual Appliance erhältlich, die künftig auf bis zu 5.000 verwaltete Endgeräte skalierbar sein soll und hierfür dieselbe Technologie nutzt wie die Public-Cloud-Option. Die VA-Variante richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen oder Aerohive-Partner, die die Leistungsfähigkeit einer cloudbasierten Lösung mit der umfassenden Kontrolle einer lokalen Implementierung kombinieren wollen.



Um ein derart flexibles Netzwerkmanagement in der Cloud zu ermöglichen, nutzt Aerohive innovative Software wie die Such- und Analyse-Engine ElasticSearch und das Visualisierungstool Kibana und verknüpft diese mit der unternehmenseigenen Cooperative-Control-Architektur. Damit profitieren alle Aerohive-Deployments von derselben umfassenden Funktionalität und demselben Portfolio an zukunftsweisender Zugangstechnologie, unabhängig davon, ob sie in der Public Cloud oder on premise bereitgestellt werden. Ein weiterer Pluspunkt ist die nahtlose Upgrade-Fähigkeit von Aerohive Connect auf die erweiterten Managementfunktionen von Aerohive Select und die Unterstützung der Aerohive Insight-Funktionalität.



"Die Cloud-Architektur von Aerohive ist deshalb so einzigartig, weil millionenfache Skalierbarkeit und ultimative Flexibilität in ihre DNA eingeschrieben sind", erklärt Dan Weidong Liang, Vice President Cloud Architecture bei Aerohive Networks. "Durch bahnbrechende Technologien und ein überzeugendes Cloud-Konzept können wir jedem Kunden ein maßgeschneidertes Paket von Lösungen, Services und Netzwerkinfrastruktur bereitstellen, das seinen aktuellen Erfordernissen entspricht und dabei konkurrenzlos schnell und kosteneffizient ist."



Informationen über Aerohive Networks

Aerohive (NYSE: HIVE) ermöglicht seinen Kunden eine einfache und sichere Verbindung zu allen Informationen, Anwendungen und Erkenntnissen, die sie benötigen, um zu wachsen. Unsere einfache, skalierbare und sichere Plattform bietet Mobilität ohne Einschränkungen. Für unsere Kunden weltweit ist dabei jeder Access Point ein Ausgangspunkt. Aerohive wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Milpitas, Kalifornien. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie uns im Internet unter http://www.aerohive.com/de/ oder rufen Sie uns unter +49 0800 000 4978 an. Außerdem können Sie uns auf Twitter @Aerohive folgen, unseren Blog abonnieren oder Fan unserer Facebook-Seite werden.



