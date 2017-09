Innovative, benutzerfreundliche Workflowlösungen von BlueJeans machen Videokonferenzen zum Alltagswerkzeug

Kunden profitieren ab sofort von perfekten Plug-and-Play-Erfahrungen mit Workplace by Facebook und Samsung DeX



München, 18. September 2017 - Blue Jeans Network, Inc., der Pionier des Cloud-Video-Marktes, meldet neue Integrationen mit branchenführenden Technologiepartnern, um Videokonferenzen endgültig zu einem einfachen, nahtlosen und zentralen Teil des Arbeitsalltags werden zu lassen. Nach erfolgreichem Abschluss des Betaprogramms ist BlueJeans for Workplace by Facebook nun allgemein verfügbar. Darüber hinaus entwickelte BlueJeans gemeinsam mit seinem Partner Samsung eine optimierte Applikation für Samsung DeX, die Samsung Smartphones in leistungsfähige Rechner verwandelt.



"Jeder einzelne unserer Schritte zielt darauf ab, den Anwendern eine herausragende Erfahrung zu bieten", kommentiert Krish Ramakrishnan, Mitgründer und Executive Chairman bei BlueJeans. "Wir haben uns der Herausforderung gestellt und uns mit der Komplexität von Anwendungs- und Produktintegration auseinandergesetzt, so dass wir eine herausragende Videomeeting-Erfahrung bereitstellen können, die unsere Kunden begeistert, deren Produktivität verbessert und deren Kommunikation bereichert. BlueJeans beweist immer wieder, dass es die einfachsten und überzeugendsten Lösungen für alle Aspekte des Arbeitsalltags bietet. Auf diesem Weg werden wir konsequent weitergehen."



Ein Schritt auf diesem Weg ist die BlueJeans-Integration für Workplace by Facebook: Sie ermöglicht interaktive Videokonferenzen und Präsentationen mit BlueJeans, deren Inhalte zugleich in Workplace freigegeben werden können. Anwender können Besprechungen mit mehreren Gruppen/Standorten über ihren Feed anberaumen und dabei sicherstellen, dass die Inhalte zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Personen vorliegen. Die Integration, die bei zahlreichen Betatestern größtes Lob hervorrief, steht nun allen BlueJeans-Kunden zur Verfügung.



"Dass wir unsere All-Hands-Besprechungen direkt in Workplace streamen können, ist hervorragend", erklärt Karen Possemato, Vice President, Corporate Marketing & Communications bei Illumina. "Es ist viel einfacher für unsere Mitarbeiter auf Inhalte zuzugreifen, wenn wir ihnen ein zentrales Forum bereitstellen, in dem sie Meetings live ansehen und auch Aufnahmen von Besprechungen abrufen können. BlueJeans weiß genau, was wir für unser dynamisches Geschäftsumfeld und die sich ständig ändernden Arbeitsabläufe benötigen, und liefert zuverlässig die richtigen Lösungen."



Auch im Mobile-Sektor wirkt BlueJeans als Innovator, indem in enger Zusammenarbeit mit Samsung die Fähigkeiten des kürzlich lancierten Samsung Galaxy Note8 und der S8/S8+ optimiert wurden. Diese Integration bietet eine BlueJeans Meeting-Erfahrung für Samsung Galaxy Smartphone-Nutzer, unabhängig davon ob sie an Samsung DeX angebunden sind oder nicht.



"Der kompromisslose Einsatz für eine nahtlose Videomeeting-Erfahrung ist der Hauptgrund, weshalb wir BlueJeans als Entwicklungspartner ausgewählt haben", erklärt Mok Oh, Vice President, Business Development bei Samsung. "Wo auch immer die Anwender sind und welches Endgerät auch immer sie verwenden: BlueJeans funktioniert einfach. Damit passt es hervorragend zu Samsung, denn auch wir wollen, dass unsere Kunden ihre mobilen Geräte noch produktiver einsetzen können. BlueJeans ist da genau der richtige Partner."



Mit den jüngsten Lösungen untermauert BlueJeans seine Position als Konferenzplattform mit einem Höchstmaß an Funktionalität und Komfort. Die Neuerungen stehen in einer Linie mit den erfolgreichen BlueJeans-Integrationen mit Google Kalender, Facebook Live, Slack, HipChat und Skype for Business sowie der Unterstützung von WebRTC.



Der Einsatz von BlueJeans, ein benutzerfreundliches, intuitives und umfassendes Portfolio an Videolösungen zu entwickeln, gilt auch für seine Test- und Kaufoptionen. Damit interessierte Unternehmen die branchenführende Videokonferenztechnologie noch einfacher testen und nutzen können, überarbeitete BlueJeans zudem sein E-Commerce- und Trial-Angebot. Da mehr als 70 Prozent der Nutzer über einen erfolgreichen Produkttest zu BlueJeans gelangen, bietet das Unternehmen ab sofort eine 30-tägige, kostenlose und uneingeschränkte Nutzung seiner Software unter https://store.bluejeans.com.



Das umfassende Lösungsportfolio von BlueJeans finden Sie unter http://www.bluejeans.com.





Informationen über Blue Jeans Network

Blue Jeans ist der weltweit führende Anbieter von interoperabler Videokommunikation und bringt Ihnen Video wo auch immer Sie sich befinden. Blue Jeans wird täglich von Tausenden von globalen Unternehmen für Meetings, Events und Soziale Netzwerke genutzt. Dabei funktionieren die Lösungen überall und über jedes Endgerät, u.a. Mobiltelefone, Desktops oder Raumsysteme. BlueJeans ist das moderne Äquivalent von traditionellen Webkonferenz-Technologien und bietet persönliche Videokommunikation für jedes Unternehmen, das seine Mitarbeiter, Führungsriege und Partner näher zusammenbringen möchte. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.bluejeans.com.



Pressekontakt

eloquenza pr gmbh

Jaya Hegele / Ina Rohe

Emil-Riedel-Str. 18

80538 München

Tel. +49 89.242038 0

E-Mail: mailto:bluejeansnet@eloquenza.de