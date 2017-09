Forrester-Report: SAP Hybris ist Leader bei B2B-Commerce-Lösungen für den Mittelstand

München, 13. September 2017 - SAP Hybris wird im Report "The Forrester Wave: B2B Commerce Suites for Midsize Organizations" für das dritte Quartal 2017 als Leader eingestuft.



Laut Forrester Research erwarten B2B-Kunden heute "eine nahtlose Einkaufserfahrung, innovative Abwicklungsoptionen und praktische Unterstützung beim Einkaufsvorgang." Um diese Erwartungen zu erfüllen und zu übertreffen, müssen Anbieter mehr in petto haben als nur den Standard-Einkaufswagen des traditionellen Online-Handels. Nach Ansicht der unabhängigen Analysten benötigen B2B-Unternehmen vielmehr kostengünstige Commerce-Technologien in bester Unternehmensqualität, die ein umfassendes Spektrum an Verkaufsoptionen, personalisierte digitale Commerce-Erfahrungen, datengestützte Händlertools und mehr Agilität für eine schnellere Markteinführung unterstützen.



Da mittelständische B2B-Firmen direkt gegen große B2B- und B2C-Player antreten, legte Forrester in seinem Midsize-Report ganz bewusst dieselben Kriterien zugrunde wie für das Enterprise-Benchmarking im ersten Quartal 2017, aus dem SAP Hybris ebenfalls als Leader hervorgegangen war [1]. Im Unterschied zu diesem Benchmark wurde allerdings beim aktuellen Bericht die Fähigkeit zur Bereitstellung von Enterprise-Produkten mit niedrigem TOC und kurzer Time-to-Market bewertet.



Der Forrester-Report beschreibt das SAP Hybris Produkt als schlanke Version der für ihre Funktionsvielfalt gerühmten Enterprise-Lösung und hebt besonders hervor, dass das SAP Hybris Ökosystem "ein weltweites Netzwerk von Implementierungspartnern beinhaltet, welches von den Kunden aufgrund seines Umfangs und seiner Leistungsfähigkeit überaus geschätzt wird."



"Mittelständler wollen Enterprise-Qualität zum erschwinglichen Preis", weiß auch Jamie Anderson, Senior Vice President und CMO von SAP Hybris. "Wir freuen uns, dass wir diesen Unternehmen eine leistungsfähige und dabei preislich attraktive Commerce-Lösung anbieten können, die ihnen dabei hilft, komplexe Vertriebsprozesse zu vereinfachen, Marktanteile zu gewinnen und ihren Kunden eine erstklassige Erfahrung bereitzustellen."



Der aktuelle Forrester-Bericht zu B2B-Commerce-Lösungen für den Mittelstand steht hier zum Download bereit.