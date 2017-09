TIBCO ist Leader bei Enterprise-BI-Plattformen

Unabhängige Analysten erklären TIBCO Spotfire zum führenden Komplettprodukt im Bereich Datenvisualisierung und Analytics



(press1) - München, 12. September 2017 - TIBCO Software Inc., ein weltweit führender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware, wird im Forrester-Bericht "The Forrester Wave: Enterprise BI Platforms With Majority On-Premises Deployments, Q3 2017" als Leader eingestuft. Die Auszeichnung steht in einer Reihe mit der Ernennung zum Leader in "The Forrester Wave: Streaming Analytics, Q3 2017" und lobt TIBCO Spotfire® als "herausragenden Player mit einem umfassenden Analytics-Programm, das von der grundlegenden deskriptiven Analyse bis hin zur Datenvisualisierung und prädiktiven Analyse nach neuestem Stand der Technik reicht".



"Mit seinen Analytics-Lösungen, die Unternehmen beim schnellen Einstieg ins digitale Zeitalter unterstützen, schneidet TIBCO immer wieder als Klassenbester ab. Der einzigartige Ansatz, mit dem wir sowohl On-premise- als auch primär Cloud-basierte Connected-Intelligence-Lösungen anbieten, stößt auf reges Interesse und große Wertschätzung", freut sich TIBCO-CMO Thomas Been. "Dass TIBCO Spotfire im aktuellen Forrester-Bericht zu Enterprise-BI-Plattformen als Leader eingestuft wird, bestätigt uns auf diesem Weg. Es zeigt, dass wir mit unserem Analytics-Portfolio eines der komplettesten Lösungspakete schnüren, das der Markt derzeit zu bieten hat."



Laut Forrester verdient Spotfire® "Top-Noten für seine brandaktuelle Analysefunktionalität und die herausragende Benutzerfreundlichkeit". Die maximale Punktzahl erhielt Spotfire nicht nur in diesen beiden Kategorien, sondern auch für produktübergreifende Integration, Text Mining und Upgrades. Wie die Analysten weiter hervorheben, "wissen die Kunden an Spotfire auch die kurze Time-to-Value, die Skalierbarkeit und Datenvisualisierung sowie die Self-Service-Optionen für Anwender und die Cloud-/Hybrid-Architektur zu schätzen". Obwohl das Kriterium im aktuellen Report keine Rolle spielte, wurde TIBCO Jaspersoft® zudem für seinen umfassenden BI-Stack gelobt.



"The Forrester Wave: Enterprise BI Platforms with Majority On-Premise Deployments" enthält die Ergebnisse einer 22 Kriterien umfassenden Evaluierung, die Enterprise-Geschäftslösungen auf aktuelle Angebote, Strategie und Marktpräsenz untersucht und dabei Anbieterumfragen und Produktdemos zugrundelegt. Um in den Report aufgenommen zu werden, müssen die Anbieter grundlegende BI-Komponenten aufweisen und einen Großteil ihres BI-Umsatzes mit On-premise-Deployments erwirtschaften.



Um die komplette Evaluierung des TIBCO-Portfolios nachzulesen, können Sie den Forrester-Report hier herunterladen.



Als Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO Connected Intelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und macht Unternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zu Endgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten in Echtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolle Analyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende von Kunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operative Prozesse effizienter zur gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern. Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahren Sie unter www.tibco.com.



