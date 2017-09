SAP Hybris LIVE: Global Summit - Auf dem Weg zur optimalen Kundenerfahrung in der Datengalaxie

(press1) - München, 11. September 2017 – SAP SE (NYSE: SAP) lädt auch dieses Jahr zu der globalen Kundenkonferenz ein: SAP Hybris LIVE: Global Summit , der vom 17. bis zum 19. Oktober in Barcelona in der Fira Barcelona Gran Via stattfindet, einem der beiden Messezentren der katalanischen Hauptstadt. Auf der Veranstaltung, die 2016 unter dem Namen SAP Hybris Global Summit erstmals stattfand, gehen Führungskräfte von SAP Hybris, Kunden, Partner und Branchenexperten der Frage nach, wie sich mit der Fülle an Daten die Customer Experience optimieren lässt.



"Bei allem Wandel, den die Digitalisierung mit sich bringt, ist eines konstant geblieben: Die Erwartungen der Kunden entwickeln sich immer einen Tick schneller als der technologische Fortschritt", beobachtet Carsten Thoma, President und Mitbegründer von SAP Hybris. "Diese kleine, aber entscheidende Lücke eröffnet faszinierende Möglichkeiten für Innovation und Disruption. Das ist auf dem SAP Hybris LIVE: Global Summit 2017 unser Thema und wir zeigen dort auf, wie die Lücke sich mit neuartigen Technologien schließen lässt und eine nie dagewesene Interaktion zwischen Kunden und Anbietern ermöglicht."



Der SAP Hybris LIVE: Global Summit im überblick



2017 markiert das 20-jährige Firmenjubiläum von SAP Hybris – eine perfekte Gelegenheit, um auf vergangene Erfahrungen zurückzublicken und die Zukunft ins Auge zu fassen. Zum Auftakt des Events wird Thoma darlegen, welche Transformationskraft die Umsetzung von Erkenntnissen in Aktionen entfalten kann. Rob Enslin, Präsident der SAP Cloud Business Group und Mitglied des SAP-Vorstands, wird am zweiten Veranstaltungstag erläutern, wie SAP den Aufbruch in die Cloud vollzieht und welche Kundenimplikationen sich daraus ergeben. Baroness Lane-Fox of Soho, CBE, bekannt als Vordenkerin, Digital-Unternehmerin und engagierte Patronin gemeinnütziger Organisationen, wird in ihrem Vortrag darauf eingehen, welche Folgen die gerade erst entstehende Verbindung zwischen Kunden und künstlicher Intelligenz für die Herausbildung einer wahrhaft digitalen Gesellschaft hat.



Willkommen in der Datengalaxie



Bei einer Reihe von interaktiven Demonstrationen können die Summit-Teilnehmer mit allen Sinnen erfahren, wie SAP Hybris Labs als Forschungsabteilung von SAP Hybris die Zukunft des Customer Engagement neu definiert. Im Zentrum steht dabei Galaxy, eine immersive Virtual-Reality(VR)-Umgebung, die Kundendaten in Echtzeit verarbeitet und dadurch Einblicke vermittelt, die den Unternehmen eine sofortige, zielgenaue Reaktion erlauben. Um dies zu veranschaulichen, erfasst Galaxy die Customer Journey der Konferenzteilnehmer, erstellt daraus ein individuelles Kundenprofil und vergleicht die Daten mit denen anderer Besucher. Der Use Case macht deutlich, wie VR – gestützt auf SAP Hybris Technologie und Algorithmen für Machine Learning – den Umgang mit Echtzeitdaten von Grund auf verändert.



SAP Hybris Labs ist in Barcelona mit vier interaktiven Erlebniswelten vertreten: Charly the Chatbot, Pepper Instore Assistance, Smarter Cities und Next Generation Retail Execution.



Interessante Einblicke sind auch von den hochkarätig besetzten Podiumsdiskussionen zu erwarten, die sich mit den Auswirkungen von KI, maschinellem Lernen, IoT und Microservices auf die Kundenerfahrung befassen. Abgerundet wird das Programm durch einen Blick auf die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) , die im Mai 2018 in Kraft tritt.



Ausführliche Informationen zum SAP Hybris LIVE: Global Summit finden Sie hier sowie in den sozialen Medien unter #SAPHybrisLIVE.



Informationen zu SAP Hybris



SAP Hybris ermöglicht echte Kundenbeziehungen: Mit den Omnichannel- und Commerce-Lösungen von SAP Hybris können Unternehmen ein kontextbasiertes Kundenverständnis in Echtzeit sowie eine eindrucksvolle und relevante Customer Experience aufbauen. Die Lösungen ermöglichen es, Produkte, Services und digitale Inhalte über alle Touchpoints, Kanäle und Endgeräte zu vertreiben. Mittels eines optimalen Kundendatenmanagements, kontextbasierter Marketing-Instrumente und einheitlicher Commerce-Prozesse, haben die SAP Hybris Lösungen bereits weltweite Marktführern dabei geholfen, ihre Kundenbeziehung zu stärken und auszubauen.



Die SAP Hybris Software für Customer Engagement und Commerce gibt Unternehmen das Fundament, die Rahmenbedingungen sowie Business-Tools, um einen ganzheitlichen Blick auf den Kunden über alle Kanäle hinweg zu erhalten, die Kundenbeziehung zu vereinfachen und komplexe Herausforderungen zu meistern. Weitere Informationen finden Sie unter www.hybris.com.



*SAP Hybris ist seit Januar 2016 ein Markenname, um die SAP Lösungen für Customer Engagement und Commerce sowie die Angebote, Mitarbeiter und Geschäfte des akquirierten Unternehmens hybris AG zu repräsentieren. SAP Hybris ist der Rechtsträger, bis die Integration innerhalb der SAP abgeschlossen ist.



Informationen zu SAP



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät – SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. über 355.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und ­Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de.



# # #



Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, die keine vergangenheitsbezogenen Tatsachen darstellen, sind vorausschauende Aussagen wie im US-amerikanischen "Private Securities Litigation Reform Act" von 1995 festgelegt. Wörter wie "vorhersagen", "glauben", "schätzen", "erwarten", "voraussagen", "beabsichtigen", "planen", "davon ausgehen", "können", "sollten", "werden" sowie ähnliche Begriffe in Bezug auf SAP sollen solche vorausschauenden Aussagen kennzeichnen. SAP übernimmt keine Verpflichtung gegenüber der öffentlichkeit, vorausschauende Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren. Sämtliche vorausschauenden Aussagen unterliegen unterschiedlichen Risiken und Unsicherheiten, durch die die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen können. Auf die Faktoren, die das zukünftige finanzielle Abschneiden von SAP beeinflussen könnten, wird ausführlicher in den bei der US-amerikanischen "Securities and Exchange Commission" (SEC) hinterlegten Unterlagen eingegangen, unter anderem im letzten Jahresbericht Form 20-F. Die vorausschauenden Aussagen geben die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie getätigt wurden. Dem Leser wird empfohlen, diesen Aussagen kein unangemessen hohes Vertrauen zu schenken.



© 2017 SAP SE. Alle Rechte vorbehalten. SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Zusätzliche Informationen zur Marke und Vermerke finden Sie auf der Seite http://global.sap.com/corporate-de/legal/copyright/index.epx.



Hinweis an die Redaktionen



Für Pressefotos und Fernsehmaterial in hoher Auflösung besuchen Sie bitte unsere Plattform www.sap.com/photos. Dort finden Sie aktuelles sendefähiges TV-Footage-Material sowie Bilder zu Themen rund um SAP zum direkten Download. Videos zu SAP-Themen aus der ganzen Welt finden Sie unter www.sap-tv.com. Sie können die Filme von dieser Seite auch in Ihren eigenen Publikationen und Webseiten einbinden.



Ansprechpartner für die Presse:



eloquenza pr gmbh, Ina Rohe, +49 89 2420380, saphybris@eloquenza.de, CET



Michael Baxter, SAP, +49 151 1719 6185, m.baxter@sap.com, CET



Pressebereich im SAP News Center; press@sap.com