DataStax Developer Relations Team soll Innovationen bei DataStax Enterprise und Apache CassandraTM vorantreiben

(press1) - München, 11. September 2017 – Entwickler und andere Experten für verteilte Datenbanken wie Administratoren, Betreiber und Anwender von DataStax Enterprise und Apache Cassandra werden künftig durch das neu gebildete DataStax Developer Relations Team unterstützt. Die Mitglieder des Teams werden nicht nur der Community mit Rat und Tat zur Seite stehen, sondern auch als Schnittstelle zu den DataStax-Anwendern auftreten und die langjährige Pionierarbeit auf dem Gebiet von DataStax Enterprise und Apache Cassandra auf eine neue Ebene heben.



"Wir wären nicht da, wo wir heute sind, gäbe es nicht die zahllosen Experten, die sich für die kontinuierliche Verbesserung von Apache Cassandra eingesetzt und damit auch unser eigenes Produkt, DataStax Enterprise, maßgeblich beeinflusst haben. Auch dank ihrer Arbeit ist DSE heute die weltbeste Distribution von Apache Cassandra", würdigt DataStax-CEO Billy Bosworth die Community. "DataStax steht seit langem an vorderster Front bei der Entwicklung einer Open-Source-Version von Apache Cassandra und konnte im Lauf der Zeit eine riesige Gemeinde von Entwicklern, Architekten, Betreibern und technischen Anwendern um sich scharen. Mit unserem neuen Developer Relations Team wollen wir diese Zusammenarbeit intensivieren und ausbauen."

Als VP Developer Relations übernimmt Patrick McFadin die Leitung des auf Wachstum angelegten Teams. McFadin verfügt über umfassende Kenntnisse in den Bereichen Software Engineering und Datenbankarchitektur und war im Laufe seiner 25-jährigen Karriere sowohl für Hightech-Firmen als auch in Entwickler-Communities und im Beratungs- und Bildungssektor tätig. Apache Cassandra-Entwickler dürften ihn noch in guter Erinnerung haben: McFadin war sieben Jahre lang an herausragender Stelle für die Community aktiv und leitete u. a. den Cassandra Summit und die Cassandra Days.

Das DataStax Developer Relations Team wird Informations- und Schulungsmaterialien pflegen und weiterentwickeln, die auf der populären DataStax Academy Website bereitgestellt werden. Interessenten finden hier kostenlose, aktuelle und relevante Video-Inhalte und Expertenschulungen, die Antworten auf drängende Aufgaben- und Fragestellungen geben. Schon jetzt melden sich pro Woche mehr als 1.000 neue Teilnehmer für das professionelle Online-Training der DataStax Academy an.

Parallel dazu soll das Team unter Leitung des Branchenvordenkers und Co-Autors von Cassandra: The Definitive Guide, Jeffrey Carpenter, auf Augenhöhe mit der Anwender-Community interagieren, indem es sich speziell für die Anliegen dieser Gruppe innerhalb von DataStax einsetzt und ihr praktische Einblicke in innovative Entwicklungen und Lösungsansätze gibt. Entwickler können sich an die Teammitglieder wenden, um nützliche Tipps zur optimalen Verwendung der DataStax-Produkte und Hilfestellung zu Apache Cassandra zu erhalten.

"Ich bin extrem gespannt auf das neue Team und freue mich darauf, Hand in Hand mit Entwicklern, Architekten, Betreibern und technischen Anwendern zusammenzuarbeiten", erklärt Patrick McFadin. "Gemeinsam können wir phantastische Dinge erreichen, und gemeinsam werden wir die Nutzer von DataStax Enterprise und Apache Cassandra nach Kräften unterstützen."



Für ausführliche Informationen zum DataStax Developer Relations Team besuchen Sie die DataStax Academy unter academy.datastax.com oder schicken Sie eine E-Mail an community@datastax.com.



About DataStax

It starts with a human desire, and when a universe of technology, devices and data aligns, it ends in a moment of fulfillment and insight. Billions of these moments occur each second around the globe. They are moments that can define an era, launch an innovation, and forever alter for the better how we relate to our environment. DataStax is the power behind the moment. Built on the unique architecture of Apache Cassandra™, DataStax Enterprise is the always-on data platform and has been battle-tested for the world’s most innovative, global applications.



With more than 500 customers in over 50 countries, DataStax provides data management to the world’s most innovative companies, such as Netflix, Safeway, ING, Adobe, Intuit and eBay. Based in Santa Clara, Calif., DataStax is backed by industry-leading investors including Comcast Ventures, Crosslink Capital, Lightspeed Venture Partners, Kleiner Perkins Caufield & Byers, Meritech Capital, Premji Invest and Scale Venture Partners. For more information, visit DataStax.com/customers or follow us on @DataStax.



Pressekontakt

eloquenza pr gmbh

Svenja Op gen Oorth/Tobias Jost/Jaya Hegele

Emil-Riedel-Straße 18

80538 München

Tel.: 089 2420380

mailto:datastax@eloquenza.de