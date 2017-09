TIBCO belegt Platz 1 in der "Advanced and Predictive Analytics"-Marktstudie 2017 von Dresner Advisory Services

TIBCO wird zum Leader im Bereich Business Intelligence Tools gekürt



(press1) - München, 07. September 2017 – TIBCO Software Inc., ein weltweit führender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware, sieht sich bestätigt: Bei der diesjährigen Advanced and Predictive Analytics Market Study von Dresner Advisory Services setzte sich die TIBCO-Lösung Statistica™ unter 17 Mitbewerbern als Sieger durch. Damit nicht genug, erhielt TIBCO für Statistica erst kürzlich den Dresner Industry Excellence Award als Technology und Credibility Leader.



"Die Ernennung zum Industry Leader im 'Advanced and Predictive Analytics'-Bericht belegt den hohen Kundennutzen, den die robusten und skalierbaren Advanced-Analytics-Lösungen von TIBCO bieten", kommentiert TIBCO-CMO Thomas Been. "Wir freuen uns sehr, dass Marktforscher und Wirtschaft unsere Anstrengungen gleichermaßen honorieren, und werden alles daran setzen, unsere Kunden weiterhin mit zukunftsweisenden Advanced- und Predictive-Analytics-Lösungen für Manager, Datenwissenschaftler und Analyse-Experten zu unterstützen."



Die Marktstudie zum Thema "Advanced and Predictive Analytics" ist Teil der "Wisdom of Crowds®"-Reports und enthält zentrale Informationen und Untersuchungen zu neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der Analysetechnologie. Das Ranking der Teilnehmer erfolgt anhand von Umfrageergebnissen der Dresner Research Community, die mehr als 5.000 Unternehmen umfasst und eine breite Spanne von Branchen, Funktionen und Regionen abdeckt.



"Gerade weil Advanced- und Predictive-Analytics eine so hohe Priorität für den Markt haben, sollte sie ein integraler Bestandteil aller Business-Intelligence- und Information-Management-Strategien sein", erklärt Howard Dresner, Gründer und Chief Research Officer von Dresner Advisory Services. "Wir gratulieren TIBCO zu seinem starken Abschneiden in diesem wichtigen Bereich."



Für das Ranking der Anbieter wurden zentrale Advanced- und Predictive-Analytics-Funktionen sowie weitere Merkmale wie Datenaufbereitung, praktischer Nutzen, Skalierbarkeit und Integration beurteilt. Der vierte Jahresbericht stammt aus der Feder der Analysten Howard Dresner und Jim Ericson und dient Anwendern und Herstellern von Business-Intelligence-Technologien als objektive Informations- und Recherchequelle.



Die vollständige Studie steht hier zum Download bereit.



Informationen über Dresner Advisory Services

Dresner Advisory Services wurde von dem unabhängigen Analysten, Autor, Dozenten und Unternehmensberater Howard Dresner gegründet. Dresner Advisory Services, LLC sieht seine Hauptaufgabe darin, in den Bereichen Business Intelligence (BI) und verwandten Sektoren eine Meinungsführerschaft herzustellen und zu teilen.



Informationen über TIBCO

Als Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO Connected Intelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und macht Unternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zu Endgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten in Echtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolle Analyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende von Kunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operative Prozesse effizienter zur gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern. Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahren Sie unter: www.tibco.com.

