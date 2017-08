DataStax auf der Constellation ShortListTM für hybride und Cloud-freundliche NoSQL-Speicher

(press1) - München, 23. August 2017 - DataStax, ein weltweit führender Anbieter von Datenmanagementlösungen für Cloud-Applikationen, ist im dritten Quartal 2017 in die Constellation ShortListTM für hybride und Cloud-freundliche NoSQL-Speicher aufgenommen worden. Die Technologie Anbieter, die auf der Constellation ShortList gelistet sind, bieten entscheidende Funktionalitäten und Voraussetzungen, um die digitale Transformationen voranzutreiben. Denn Unternehmen müssen heute Technologien einführen, die sowohl bestehende Strategien ergänzen und darüberhinaus den radikale Neugestaltung von Geschäftsmodellen unterstützen, damit sie wettbewerbsfähig und erfolgreich am Markt agieren können.



DataStax bietet mit DataStax Enterprise eine always-on Datenbank, die für den Einsatz für die innovativsten, globalen Anwendungen in der Welt bereit steht. DataStax Enterprise (DSE) baut auf der besten Apache Cassandra-Distribution auf, mit der sich die Datenschicht spielend leicht horizontal über Rechenzentren, Cloud-Regionen und hybride Umgebungen hinweg skalieren lässt. Unternehmenskritische Cloud-Anwendungen mit tausenden oder sogar Millionen von weltweiten Nutzern benötigen hundertprozentige Verfügbarkeit und extreme Reaktionsbereitschaft. DSE ist das einzige Lösung auf dem Markt, das kontextuelle Informationen in Echtzeit auf einer ständig verfügbaren, verteilten und skalierbaren Datenplattform anbietet. DSE setzt dabei auf einen Multimodellansatz, um gemischte Arbeitslasten zu bewerkstelligen. Auf diese Weise sind Cloud-Apps ständig online, lassen sich mühelos skalieren und bieten sofort verfügbare aussagekräftige Erkenntnisse.



"Unsere Kunden vertrauen auf unsere starken, robusten, sehr skalierbaren Datenmanagement-Lösungen, um in Echtzeit die datengetriebenen Anforderungen nach Personalisierung und Empfehlungen, Supply Chain, Inventarmanagement, Betrugsermittlung und Sicherheit zu bearbeiten, sowie dutzende anderer, dazwischenliegender Anwendungen", erklärt Karl Van den Bergh, CMO bei DataStax. "Wir freuen uns sehr auf der Constellation ShortList vertreten zu sein und es unterstreicht den Wertbeitrag, den DataStax Enterprise Unternehmen auf der ganzen Welt und allen Branchen bietet."



Der Großteil der DataStax-Kunden setzt DSE in einer öffentlichen und/oder hybriden Cloud ein. DSE ermöglicht es Kunden, ihre Datenautonomie und vollständige Datenunabhängigkeit zu behalten, egal welche öffentliche Cloud für die Infrastruktur gewählt wird. Dies bietet Kunden die Flexibilität genau die Plattform zu wählen, die ihren Anforderungen zu bestimmten Zeitpunkten und für bestimmte Datenlasten entspricht, ohne an einen bestimmten Cloud-Anbieter gebunden zu sein.



"Das richtige Timing, die richtigen Teams und die richtige Technologie sind die drei Ts zum Erstellen eines digitalen Geschäftsmodells und für digitalen Umwandlungserfolg", führt R "Ray" Wang, Vorsitzender und Gründer von Constellation Research aus. "Jede Constellation ShortList, die von unseren Analysten recherchiert und erstellt wird, hilft Unternehmen bei der Auswahl der richtigen Technologien, um erfolgreiche und wettbewerbsfähige Programme zu erstellen."



Constellation Research berät Unternehmen beim wirksamen Einsatz von disruptiven Technologien für die Business Modell Transformation. Produkte und Services, die auf der Constellation ShortList aufgelistet werden, entsprechen den von Constellation Research durch Kundenbefragung, Partner-Gesprächen, Kundenempfehlungen, Anbieter-Auswahlprojekte, Marktanteil- und interne Forschung Recherchen definierten Kriterien für dieser Kategorie. Die Constellation ShortList wird regelmäßig gemäß wechselnder Marktbedingungen aktualisiert.



Über DataStax



Alles beginnt mit einer Frage. Wie kann man diese Milliarden von Daten, die jede Sekunde rund um den Globus anfallen, sinnvoll einsetzen? Bringt man die richtigen Technologien, Geräte und Daten in der richtigen Weise zusammen, können sie eine Ära definieren, Innovationen vorantreiben und die Art und Weise, wie wir mit unserer Umgebung in Beziehung treten, für immer verbessern. DataStax ist die Antwort auf diese Frage. DataStax Enterprise auf Basis von Apache Cassandra™ ist eine Always-on-Datenplattform, die ihre Leistungsfähigkeit bei den anspruchsvollsten Anwendungen weltweit unter Beweis gestellt hat.



Mit über 500 Kunden in mehr als 50 Ländern bietet DataStax Datenmanagementlösungen für die innovativsten Unternehmen der Welt, wie Netflix, Safeway, ING, Adobe, Intuit, Target und eBay. Das im kalifornischen Santa Clara ansässige Unternehmen wird von führenden Investoren unterstützt, darunter Comcast Ventures, Crosslink Capital, Lightspeed Venture Partners, Kleiner Perkins Caufield & Byers, Meritech Capital, Premji Invest und Scale Venture Partners. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, können Sie uns auf DataStax.com/customers besuchen oder auf Twitter unter @DataStax folgen.



DataStax ist eine eingetragene Handelsmarke von DataStax Inc. und seinen Tochterunternehmen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.



Für weitere Informationen zu DataStax Enterprise oder um sich für den Zugang zur DataStax-Software oder für kostenlose Online-Selbstschulungen anzumelden, besuchen Sie uns unter https://academy.datastax.com/downloads.



