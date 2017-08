Digitale Kommunikation hält Einzug im Agenturgeschäft

(press1) - Das BlueJeans Webinar in Kooperation mit iBusiness.de zeigt Nutzen und zahlreiche Praxisbeispiele von Live-Video auf



München, 16. August 2017 - Laut der LoveLiveVideo-Studie sind 42 Prozent der Deutschen davon überzeugt, dass Videomeetings klassische Telefonate bald vollständig ersetzen werden. Auch im Agentur-Alltag ist die Videokommunikation bereits angekommen: agiles Arbeiten, internationale Projektteams, Homeoffice-Mitarbeiter sowie global verteilte Kunden, Partner und Dienstleister - das und vieles mehr erfordert Live-Kommunikation zu geringen Kosten. Die Videokommunikation als beste Alternative zum persönlichen Gespräch entpuppt sich zunehmend als Erfolgsfaktor.



Im Webinar "Live-Video für Agenturen - Wie digitale Kommunikation zum Erfolgsfaktor wird" am 29. August 2017 um 14 Uhr zeigen die Referenten Detlev Botz, EMEA Sales Executive bei BlueJeans Network, und Svenja Op gen Oorth, Gründerin und Geschäftsführerin der eloquenza pr GmbH, wie Unternehmen und speziell Agentur-Entscheider die Videokommunikation zum Erfolgsfaktor machen können. Im interaktiven Webinar wird Detlev Botz erklären, welche Aspekte und Funktionen bei der Wahl einer Videokonferenztechnologie zu beachten sind und wie sich der maximale Nutzen aus Live-Video ziehen lässt. Svenja Op gen Oorth wird als Anwenderin über die Best Practices ihrer Agentur berichten und konkret aufzeigen, von welchen Vorteilen sie und ihr Agentur-Ökosystem durch den Einsatz von moderner Videokommunikation profitieren.



Das kostenfreie Webinar, moderiert von Joachim Graf, Zukunftsforscher und Herausgeber von iBusiness.de, richtet sich an Geschäftsführer und Entscheider von Digital-, Werbe-, Kommunikations- und Full-Service-Agenturen, Kreative sowie Marketing- und Kommunikationsmanager. Es ist auf 45 Minuten mit anschließender Q&A-Session angesetzt.



Das Anmeldeformular sowie ausführliche Informationen zum Webinar finden Sie unter http://www.ibusiness.de/webinar/db/ib_webinar.591845strommer.html.





Informationen über Blue Jeans Network

Blue Jeans ist der weltweit führende Anbieter von interoperabler Videokommunikation und bringt Ihnen Video wo auch immer Sie sich befinden. Blue Jeans wird täglich von Tausenden von globalen Unternehmen für Meetings, Events und Soziale Netzwerke genutzt. Dabei funktionieren die Lösungen überall und über jedes Endgerät, u.a. Mobiltelefone, Desktops oder Raumsysteme. BlueJeans ist das moderne Äquivalent von traditionellen Webkonferenz-Technologien und bietet persönliche Videokommunikation für jedes Unternehmen, das seine Mitarbeiter, Führungsriege und Partner näher zusammenbringen möchte. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.bluejeans.com.



Pressekontakt

eloquenza pr gmbh

Jaya Hegele / Ina Rohe

Emil-Riedel-Str. 18

80538 München

Tel. +49 89.242038 0

E-Mail: mailto:bluejeansnet@eloquenza.de

