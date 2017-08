Aerohive baut an der Zukunft des Cloud Networking

Regionale Datenzentren steigern die Skalierbarkeit und Flexibilität der globalen Cloud und ermöglichen die minutenschnelle Einbindung von Millionen Geräten und Clients



(press1) - München, 04. August 2017 - Aerohive Networks® (NYSE: HIVE), der Spezialist für Cloud-Networking-Lösungen der Enterprise-Klasse, will seine globale Cloud-Präsenz weiter ausbauen und stärken. Bis Ende des Jahres sollen regionale Datenzentren (RDCs) in Australien, Deutschland, Japan, Südkorea, Mexiko, Kanada und Brasilien die bestehende Cloud-Infrastruktur in den USA und Irland ergänzen und noch leistungsfähiger machen.



Hintergrund und Highlights



· Mit den Aerohive-RDCs für Public- und Private-Cloud-Umgebungen profitieren sowohl Unternehmen als auch Managed-Service-Anbieter von einem Höchstmaß an Skalierbarkeit und Flexiblität. Die regionalen Datenzentren lassen sich in weniger als 30 Minuten bereitstellen und nach Bedarf erweitern, so dass mehr als 1 Million gemanagte Netzwerkgeräte und mehr als 10 Millionen vernetzte Clients unterstützt werden können.



· Die Aerohive Public und Private Cloud RCDs funktionieren unabhängig von der verwendeten Cloud-Hosting-Plattform und ermöglichen die weltweite Nutzung von Data Lakes für Analysezwecke, das Management von Gastzugängen und IoT-Geräten sowie für virtualisierte Netzwerkfunktionen (NFV-Funktionen)



· Damit nicht genug, garantieren die in Amazon Web Services® implementierten Public Cloud RCDs einen unterbrechungsfreien Dauerbetrieb - zentrales Merkmal einer agilen Cloud-Architektur und unverzichtbare Voraussetzung für Always-On-Unternehmen und Always-Connected-Anwender.



Weiterführende Kommentare



"Wir arbeiten unter Hochdruck am Ausbau unseres weltweiten Cloud-Footprints. Die Fähigkeit zur sofortigen, weltweiten Bereitstellung von Cloud-Networking-Funktionen ist ein wichtiger Teil dieses Vorhabens", erklärt Aerohive-CEO David Flynn. "Durch die Skalierungs- und Flexibilitätsvorteile unserer regionalen Datencenter verleihen wir dem Cloud Networking neuen Schwung und beschleunigen seine globale Akzeptanz."



Informationen über Aerohive Networks



Aerohive (NYSE: HIVE) ermöglicht seinen Kunden eine einfache und sichere Verbindung zu allen Informationen, Anwendungen und Erkenntnissen, die sie benötigen, um zu wachsen. Unsere einfache, skalierbare und sichere Plattform bietet Mobilität ohne Einschränkungen. Für unsere Kunden weltweit ist dabei jeder Access Point ein Ausgangspunkt. Aerohive wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Milpitas, Kalifornien. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie uns im Internet unter http://www.aerohive.com/de/ oder rufen Sie uns unter +49 0800 000 4978 an. Außerdem können Sie uns auf Twitter @Aerohive folgen, unseren Blog abonnieren oder Fan unserer Facebook-Seite werden.



