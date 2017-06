Mit TIBCO steuert AA Ireland in eine agilere Zukunft

(press1) - München, 28. Juni 2017 - TIBCO Software Inc., ein weltweit führender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware, stellt dem irischen Automobilclub AA Ireland wegweisende Digital-Transformation-Lösungen bereit, mit dem das Unternehmen maximalen Mehrwert aus seinem Datenpool ziehen kann.



Der Anbieter von Pannenhilfe, Versicherungen und anderen Dienstleistungen für Autofahrer nutzt die Integrations- und Streaming-Analytics-Lösungen von TIBCO, um die Prozesse rund um Preisfindung, Risikoprüfung, Marketing, Callcenter-Optimierung und MI agiler und präziser zu gestalten. Mit den selbstlernenden und prädiktiven Modellierungsfunktionen der TIBCO-Software kann AA Ireland den Wert seiner Daten steigern und nützliche Einblicke in seine Kundenbasis gewinnen.



Die TIBCO® Insight Platform mit ihren Komponenten TIBCO StreamBase®, TIBCO BusinessEvents®, TIBCO Spotfire® und TIBCO® Enterprise Runtime for R hebt die Restriktionen auf, die mit herkömmlichen Pricing Engines verbunden sind. Die skalierbare Plattform vereinfacht nicht nur Kontrolle und Management, sondern ermöglicht dem Automobilclub auch, mit modernsten Analyse- und Modellierungsfunktionen seine ständig wachsende Flut an Daten zu bewältigen und in messbaren Nutzen umzusetzen. Zugleich kann das Quantitative Analytics-Team maßgeschneiderte prädiktive Modelle und Algorithmen für maschinelles Lernen nutzen, um AA Ireland lukrative neue Geschäftschancen zu eröffnen. Die - in der Branche durchaus unübliche - Bündelung der Geschäftslösungen auf einer einzigen Plattform ermöglicht die perfekte Ausrichtung der verschiedenen Business-Strategien und ebnet damit den Weg zum Erfolg.



Die statistische Modellierung mit TIBCO Spotfire bietet alle Vorteile eines kompletten Ökosystems für die prädiktive Analyse ohne die Notwendigkeit spezieller Fachkenntnisse. All dies versetzt AA Ireland in die Lage, seine 350.000 Kunden optimal zu betreuen und zugleich Risiken wie z. B. Versicherungsbetrug abzuwehren, indem vorhandene und neu hinzukommende Daten noch effektiver zueinander in Beziehung gesetzt werden. "Letztlich geht es immer darum, große Datenmengen sofort verarbeiten zu können. Sogar in dieser frühen Phase der Implementierung können wir schon sagen, dass die TIBCO-Lösung extrem leistungsfähig ist und genau unseren Anforderungen entspricht", lobt Brian Mullan, Chief Information Officer von AA Ireland.



Mark Greatorex, Vice President Sales EMEA von TIBCO, ergänzt: "Mit dem Projekt stärken wir unsere Partnerschaft mit AA Ireland und helfen dem Club dabei, seine digitale Transformation mit Vollgas voranzutreiben. Auch wenn wir uns noch ganz am Anfang befinden, steht eines fest: Indem sich AA Ireland die Tools für eine schnellere Reaktion auf Marktveränderungen an Bord holt, bringt es sich für die Zukunft in Stellung."





Informationen über TIBCO

Als Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO Connected Intelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und macht Unternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zu Endgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten in Echtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolle Analyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende von Kunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operative Prozesse effizienter zur gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern. Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahren Sie unter http://www.tibco.com.



Informationen über AA Ireland

AA Ireland ist Irlands Hauptautomobilclub und eines der landesweit führenden Unternehmen für Verbraucherdienste. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Kfz-, Haus- und Reiseversicherungen und bietet die Notrettung für Menschen zu Hause und unterwegs. Insgesamt hat AA Ireland eine Kundenbasis von mehr als 350.000 Kunden in allen Geschäftsbereichen (Kfz-, Haus-, Reisen-, Lebensversicherungen und Mitglieder). Der AA-Rettungsdienst hilft bei gut mehr als 115.000 Autopannen jedes Jahr, wovon 80 Prozent direkt vor Ort behoben werden können.



###



TIBCO, Spotfire, StreamBase, TIBCO BusinessEvents und das TIBCO Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von TIBCO Software Inc. und/oder ihrer Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Produkt- und Unternehmensnamen und -marken, die in diesem Dokument genannt werden, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zum Zweck der Warenbezeichnung erwähnt.



PR-Kontakt Deutschland

eloquenza pr gmbh

Jaya Hegele/Amelie Nägelein

Emil-Riedel-Str. 18

80538 München

Tel.: 49 (0) 89 24 20 38-0

E-Mail: mailto:tibco@eloquenza.de