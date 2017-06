Videostrategien neu auflegen - eine Videocast-Serie von BlueJeans

(press1) - München, 28. Juni 2017 - BlueJeans Network, ein führender Anbieter von cloudbasierten Videokonferenzlösungen, gibt mit seiner zweiteiligen Videocast-Serie "Beleben Sie Ihre Videokonferenz-Strategie" Unternehmen eine optimale Hilfestellung, bestehende Videokonferenz-Investitionen zu maximieren und Videokonferenzen produktiver durchzuführen. Die Erwartungen und Bedürfnisse von modernen Beschäftigten steigen. Unternehmen stehen dadurch vor der Herausforderung, ihre bestehende Kommunikationsstrategie zu überdenken, um die Annahme für Live Video im Unternehmen zu stärken.



Im ersten Videocast am 4. Juli 2017 um 10:00 Uhr erfahren Unternehmen, wie sie Mitarbeitern eine beständige, One-Click Videokonferenzlösung ermöglichen können, welche jederzeit, an jedem Ort und von jedem Gerät aus genutzt werden kann.

Im zweiten Teil der Videocast-Serie am 18. Juli 2017 um 10:00 Uhr zeigt BlueJeans auf, wie durch mehr Service und mit umfangreichen Features wie beispielsweise einer Aufnahmefunktion von Konferenzen die Effizienz einer Videostrategie erhöht werden kann.



Videocast-Serie auf einen Blick:



1. Teil: Die Einführung von Videokonferenz-Technologien in Ihrem Unternehmen

Datum: 04. Juli 2017

Zeit: 10.00 - 10:30 Uhr



2. Teil: Führen Sie eine effektive Videostrategie mit verbesserter Serviceintelligenz

Datum: 18. Juli 2017

Zeit: 10.00 - 10:30 Uhr



Referent: Detlev Botz, Account Executive bei BlueJeans



Interessenten können sich für die kostenlose Videocast-Serie unter folgenden Link registrieren: https://pages.bluejeans.com/WB2017.06.01JUNEEnhanceVideocastSeries-German_RegistrationPage.html.



Sie haben keine Zeit am geplanten Termin teilzunehmen? Registrieren Sie sich trotzdem und Sie erhalten im Anschluss an die Videocast-Serie einen Link zur Aufzeichnung.

Wenn Sie mit einem BlueJeans-Experten ein individuelles Gespräch zum Thema Videostrategie und Videokommunikationen wünschen, dann melden Sie sich gerne per E-Mail an bluejeansnet@eloquenza.de oder telefonisch 089 24 20 38 0.





Informationen über BlueJeans Network

BlueJeans ist der weltweit führende Anbieter von interoperabler Videokommunikation und bringt Ihnen Video wo auch immer Sie sich befinden. BlueJeans wird täglich von Tausenden von globalen Unternehmen für Meetings, Events und Soziale Netzwerke genutzt. Dabei funktionieren die Lösungen überall und über jedes Endgerät, u.a. Mobiltelefone, Desktops oder Raumsysteme. BlueJeans ist das moderne Äquivalent von traditionellen Webkonferenz-Technologien und bietet persönliche Videokommunikation für jedes Unternehmen, das seine Mitarbeiter, Führungsriege und Partner näher zusammenbringen möchte. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.bluejeans.com.



Pressekontakt

eloquenza pr gmbh

Jaya Hegele / Ina Rohe

Emil-Riedel-Str. 18

80538 München

Tel. +49 89.242038 0

E-Mail: mailto:bluejeansnet@eloquenza.de