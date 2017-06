Unic und Adobe: gemeinsam für exzellenten Erfolg im E-Business

· E-Business-Experte wird zum AEM Spezialisten in EMEA ausgezeichnet



· Adobe Customer Experience Forum 2017 mit Unic am 29. Juni in Frankfurt



München, 23. Juni 2017 - Unic, einer der erfahrensten und langjährigsten Partner von Adobe im Web Experience Umfeld, vertieft die Kooperation mit dem amerikanischen Softwareunternehmen. Seit 2001 arbeitet der E-Business-Experte eng mit Adobe zusammen und hat in dieser Zeit über 100 Projekte mit den führenden Lösungen für digitales Marketing realisiert. Aktuell beschäftigt Unic über ein Dutzend Adobe-Experten, die den Wirtschaftsraum EMEA als ausgezeichneter AEM Spezialist betreuen. Auf dem Adobe Customer Experience Forum - Financial Service, das am 29. Juni in Frankfurt stattfindet, können sich Fachbesucher aus der Banken- und Versicherungsbranche von der Unic-Expertise und Best Practices überzeugen und sich außerdem von den Spezialisten für integrierte E-Business-Lösungen eingehend beraten lassen. Die Veranstaltung ist zukunftsweisend für den Finanzsektor und setzt einen thematischen Schwerpunkt bei aktuellen Trends wie künstliche Intelligenz und Cloud-Technologie und deren Auswirkung auf die Banken- und Finanzwelt.



Adobe Experience Manager



Erfahrungen in der Umsetzung komplexer Konzepte und in der langjährigen Betreuung von Kunden machen Unic zum idealen Partner für digitale Experience-Projekte. Der Adobe Experience Manager (AEM) ermöglicht die Realisierung anspruchsvoller, kanalübergreifender Lösungen, die zu einem exzellenten Online-Kundenerlebnis führen. Durch die Skalierbarkeit kann der Kunde ideal seine Marke in der digitalen Welt aufbauen und Interaktionen auf allen Ebenen fördern. Relevante Inhalte - von Apps bis zum Internet der Dinge - lassen sich in Echtzeit verwalten, veröffentlichen sowie auf jedem Gerät präsentieren. Mit entsprechenden Funktionen und Workflows sind die steigenden Erwartungen von Kunden an individuelle Interaktionen und einer Customer Journey, die abwechslungsreich, modern und relevant ist, schnell und effizient erfüllbar.



Mit der Auszeichnung AEM Specialization in EMEA zählt Unic zu den 57 von weltweit insgesamt 600 Adobe-Partnern, die sich dank der langjährigen Kooperation und ihrer umfassenden Expertise über diese Anerkennung freuen dürfen.



"Unic zählt zu den langjährigsten Partnern von Adobe und wir freuen uns, dass dieses Vertrauen mit der AEM Spezialisierung in EMEA bestätigt wird. Dadurch wird unsere Zusammenarbeit auf eine neue Ebene gehoben", so Michael Grob, Senior Consultant und Business Development bei Unic zur Adobe Partnerschaft. Adobe steht für Innovationskraft und Stabilität. Damit passen die Philosophie und die modernen Lösungen optimal zu Unic und unserem Portfolio. Selbst komplexe digitale Projekte können wir erfolgreich umsetzen und unsere Kunden profitieren von einer intuitiven Lösung mit einer optimalen Customer Experience."



Adobe Customer Experience Forum 2017 - Financial Services



Künstliche Intelligenz breitet sich stetig aus: von Chatbots für die Kundenkommunikation über automatische Liveübersetzungen bis hin zu Risikoanalysen. Wie allerdings können Banken und Versicherungen Trends wie AI und Cloud nutzen, um die Customer Experience abwechslungsreich und relevant zu gestalten?



Das Adobe Customer Experience Forum am 29. Juni 2017 in Frankfurt bietet Fachbesuchern die Möglichkeit aus erster Hand zu erfahren, wie führende Unternehmen schon jetzt die Vorteile der digitalen Transformation für sich nutzen. Durch den Einsatz der innovativen Technologien von Adobe werden digitale Kundenerlebnisse optimiert. Neben anschaulichen Praxisbeispielen erwarten die Besucher auch zukunftsweisende und inspirierende Keynotes rund um das Thema «Machine Learning». Beat Schmid, Head Corporate Center IT bei Credit Suisse und Kunde von Unic, gewährt mit seinem Vortrag «Credit Suisse mit Cloud-Technologie und Adobe Experience Manager» Einblicke in das moderne Konzept zur Digitalisierung und die komplexe IT-Infrastruktur des weltweit führenden Finanzdienstleisters. Zielpublikum des Events sind hauptsächlich Marketing- und IT-Entscheider bei Banken und Versicherungen. Besuchen Sie die Adobe Website für einen ausführlichen Blick in das Programm.



Für Beratung und Best Practices stehen die Unic-Experten während der Veranstaltung zur Verfügung. Zur Anmeldung: Adobe Customer Experience Forum



Über Unic



Unic ist ein europaweit führender Anbieter von integrierten E-Business-Lösungen. Gemeinsam mit unseren Kunden identifizieren und nutzen wir die strategischen Chancen in der digitalen Welt, um eine durchgängige Customer Journey mit einem einzigartigen Erlebnis zu schaffen.



1996 in der Schweiz gegründet, entwickeln heute 250 Mitarbeitende in den Bereichen Digital Marketing und Digital Commerce interaktive Lösungen, die das Kundenerlebnis in den Mittelpunkt stellen. An den Standorten in Bern, Karlsruhe, München und Zürich sowie im Entwicklungszentrum in Wroclaw setzen wir uns engagiert für die Wünsche und Anforderungen unserer Kunden ein. Dazu arbeiten die Kompetenzen für Beratung, Kreation, Umsetzung und Betrieb Hand in Hand.



Ausgewählte Kunden sind Audi, Bridgestone, BEKB (Berner Kantonalbank), Caritas, Coop, Credit Suisse, Die Schweizerische Post, Feller, HORNBACH, JURA, Kanton Bern, Mammut, Manor, Ochsner Sport, PKZ, Rhätische Bahn, SBB, SWISS, Swisscom, UBS, Universität St. Gallen (HSG), Victorinox und Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG.



http://www.unic.com



