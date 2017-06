TIBCO feiert die Sieger der EMEA Partner Excellence Awards 2017

(press1) - Bei der TIBCO NOW in Berlin werden vorbildliche EMEA-Partner ausgezeichnet



München, 09. Juni 2017 - TIBCO Software Inc., ein weltweit führender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware, nutzte die TIBCO NOW® in Berlin, um die Gewinner der diesjährigen EMEA Partner Excellence Awards bekanntzugegeben. Die Preise gehen an Partnerunternehmen in der Region, denen es auf besonders vorbildliche Weise gelingt, mit TIBCO-Technologien den digitalen Wandel zu fördern. In diesem Jahr werden die folgenden EMEA-Partner für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet, die sie zum Vorteil von TIBCO-Kunden erbracht haben:



· Most Committed Partner: NTT DATA



· Emerging Partner: Level 9 Logistics



· Integration Excellence Award: Yael Group



· Outstanding Partner: Atos



· Best Successful Case Management Partner: CGI



· Partner Excellence Award for Driving Customer Success: HCL Technologies



Die Auszeichnung als "Most Committed Partner 2017" wurde an NTT DATA vergeben. Als Gewinner des "TIBCO Italian Partner Commitment Award" in 2014 ist NTT DATA bereits ein etablierter Champion auf dem Gebiet der digitalen Transformation, dessen Schwerpunkt auf den Bereichen Handel, Bankenwesen und Telekommunikation liegt. Mit einem Kompetenzzentrum, in dem mehr als 70 TIBCO-Experten arbeiten, stellt NTT DATA sein Engagement für TIBCO-Technologien seit Jahren überzeugend unter Beweis und legt so das Fundament für weiteres Wachstum in Europa.



In der Kategorie "Emerging Partner" setzte sich mit Level 9 Logistics eine Beratungsfirma durch, die der skandinavischen Wirtschaft effektive Logistiklösungen bereitstellt. Level 9 Logistics betreut sowohl SMBs als auch Großunternehmen und bedient den B2B- und B2C-Sektor in den verschiedensten vertikalen Märkten. Als Spezialist für Supply-Chain-Analyse, -Strategie, -Prozessentwicklung und -Realisierung bietet Level 9 Logistics seinen Kunden professionelle Beratungsservices zu Kauf, Vertrieb, Warehousing, Produktion, Transport, Finanzierung und Softwareimplementierung. Die Ernennung zum "Emerging Partner of the Year" bestätigt das Unternehmen auf seinem erfolgreichen Weg, bei dem die Produkte und Dienstleistungen von TIBCO eine wesentliche Rolle spielen.



Über den "Integration Excellence Award 2017" konnte sich mit der Yael Group eine der führenden israelischen IT-Unternehmensgruppen freuen, die sowohl Technologie-orientierte Business-Lösungen als auch Implementierungs- und Integrationsservices für eine breite Palette von führenden Software- und Hardwareprodukten anbietet. Die geschäftlichen Aktivitäten des TIBCO-Schlüsselpartners erstrecken sich auf Integrationsprojekte, die Implementierung von ERP- und CRM-Systemen, die Integration von Finanzlösungen, BI und Analytics, Cloud-Lösungen sowie die Bereiche Digital und Content Management. Ihren Erfolg und ihr dynamisches Wachstum gründet die Yael Group auf das kompromisslose Streben nach Innovation, ergänzt durch eine gründliche Kenntnis der Kundenanforderungen und eine überlegene Servicequalität.



Zum "Outstanding Partner 2017" wurde Atos gekürt, ein IT-Dienstleister, der mit seiner Technologiemarke Bull eine führende Position im Digital-Transformation-Markt einnimmt. Mit rund 100.000 Beschäftigten in 72 Ländern und einem Jahresumsatz von ca. 12 Mrd. Euro unterstützt Atos Unternehmen weltweit mit Cloud-Services, Infrastruktur- und Datenmanagement sowie Business- und Plattformlösungen. Hinzu kommen Services der Tochtergesellschaft Worldline, dem europäischen Marktführer für Zahlungsverkehrs- und Transaktionsdienste. Gestützt auf modernste Technologien, digitale Expertise und tiefgreifendes Branchenwissen erfüllen Atos und TIBCO die Transformationsanforderungen von Kunden aus den Sektoren Verteidigung und Sicherheit, öffentliche Hand, Finanzen, Gesundheit, Produktion, Medien, Energie und Versorgung, Handel, Telekommunikation und Transport.



Nach zehn Jahren einer überaus erfolgreichen Partnerschaft stand CGI Technologies in der Kategorie "Best Successful Case Management Partner" ganz oben auf dem Siegertreppchen. In all dieser Zeit erarbeitete sich CGI über seine Exzellenzzentren ein außergewöhnlich umfangreiches Wissen zu TIBCO-Lösungen, mit dem es wesentlich dazu beiträgt, dass TIBCO-Kunden ihre Digital-Transformation-Strategien erfolgreich umsetzen können. Das besonders in der Fertigungs-, Versicherungs- und Finanzindustrie etablierte Unternehmen genießt eine ausgezeichnete Reputation für seine dynamische Begleitung des gesamten Implementierungszyklus, von der Beratung über die Integration bis hin zu Pflege und Wartung. Durch erstklassige Beratungsqualität und den Einsatz innovativer TIBCO-Technologien erzielt CGI minimale Implementierungsrisiken und deutlich kürzere Markteinführungszeiten.



Der "Partner Excellence Award for Driving Customer Success" ging dieses Jahr an HCL, mit dem TIBCO seit gut 17 Jahren eine strategische Partnerschaft verbindet, die von der Führungsetage beider Partner sorgsam gepflegt wird. HCL ist ein globaler Consultingpartner, der sich durch seine ausgeprägte Go-to-market-Fähigkeit mit mehr als 1.500 weltweit aktiven Beratern und 75 erfolgreichen Kundenimplementierungen empfiehlt. Das Unternehmen gehört zu einer erlesenen Gruppe von globalen Partnern, die TIBCOs End-to-End-Lösungen für die digitale Unternehmenstransformation vertreiben und dabei auf zukunftsweisende Technologien wie hybride Integrationsplattformen, Streaming Analytics, APIs und Cloud-Plattformen zurückgreifen. Durch IPs, Accelerators und Frameworks, die HCL auf Basis von TIBCO-Plattformen entwickelt hat, profitieren zahlreiche internationale Unternehmen aus den Bereichen Luftfahrt, Logistik, Telekommunikation und Finanzen von einer besonders schnellen, stabilen und breit angelegten Nutzung der TIBCO Digital-Platform-Lösungen. HCL wurde sowohl 2015 als auch 2016 mit dem "TIBCO Partner Award for Digital Transformation" ausgezeichnet.



"Der Aufbau eines tragfähigen und engagierten Partner-Ökosystems ist von allergrößter Bedeutung für TIBCO. Es bildet eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass Unternehmen genau die Premium-Lösungen und -Services erhalten, die sie für effektive Digitalisierungsstrategien benötigen", betont Mark Greatorex, Vice President Sales EMEA von TIBCO. "Die Partner Excellence Awards sind das perfekte Instrument, um die herausragenden Leistungen unserer Partner zu würdigen, die TIBCO-Lösungen im Markt positionieren und den Kunden letztlich dabei helfen, den digitalen Wandel zu vollziehen und mit dem rasanten Entwicklungstempo Schritt zu halten."



Die Kunden-Konferenzreihe TIBCO NOW macht 2017 in verschiedenen Städten weltweit Station. Unter now.tibco.com können Sie eine Veranstaltung der TIBCO NOW 2017 auswählen und sich dafür anmelden.



Ausführliche Informationen zur TIBCO-Software finden Sie unter www.tibco.com. Aktuelle News gibt es unter @TIBCO auf Twitter sowie auf den TIBCO-Seiten in Facebook und LinkedIn.



Informationen über TIBCO



Als Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO Connected Intelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und macht Unternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zu Endgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten in Echtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolle Analyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende von Kunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operative Prozesse effizienter zur gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern. Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahren Sie unter www.tibco.com.



TIBCO, TIBCO NOW und das TIBCO Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von TIBCO Software Inc. und/oder ihrer Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Produkt- und Unternehmensnamen und -marken, die in diesem Dokument genannt werden, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zum Zweck der Warenbezeichnung erwähnt.



