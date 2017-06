TIBCO Trailblazer Awards würdigen Kundeninnovation in der EMEA-Region

(press1) - Auf der TIBCO NOW drehte sich alles um die Exzellenz der TIBCO-Kunden



TIBCO NOW, Berlin, 07. Juni 2017 - TIBCO Software Inc., ein weltweit führender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware, gab die Preisträger der diesjährigen TIBCO® Trailblazer Awards bekannt. Mit den Awards werden Unternehmen geehrt, die sich durch einen besonders innovativen und zukunftsweisenden Einsatz von TIBCO-Technologien auszeichnen. Bei der TIBCO NOW® Konferenz in Berlin wurden drei EMEA-Unternehmen geehrt, denen es gelungen ist, durch die bahnbrechende Nutzung von TIBCO-Produkten ihren IT-Bereich zu einem strategischen Unterscheidungsfaktor zu formen, der das geschäftliche Wachstum unterstützt und die steigenden Anforderungen der digitalen Konsumenten erfüllt.



Konkret gingen die Trailblazer Awards 2017 an die niederländische Eisenbahngesellschaft Nederlandse Spoorwegen, den dänischen Windkraftspezialisten Vestas Wind Systems und die französische Hotelgruppe AccorHotels.



Impact Award



Über den TIBCO Trailblazer Impact Award konnte sich Nederlandse Spoorwegen (NS) freuen. Der Preis würdigt dynamische Unternehmen, die mit einer flexiblen, agilen Plattform ihre IT-Strategie revolutionieren, operative Exzellenz fördern, die Wettbewerbsfähigkeit verbessern und eine überlegene Kundenerfahrung bereitstellen.



Als staatliche Eisenbahngesellschaft der Niederlande ist Nederlandse Spoorwegen für einen Großteil des nationalen Schienenverkehrs sowie für die internationale Anbindung an europäische Destinationen verantwortlich. Das Bahnunternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Fahrgästen und anderen Stakeholdern eine zuverlässigere und bessere Servicequalität zu bieten und sämtliche Züge mit intelligenten Technologien auszustatten. Mit der TIBCO Insight Platform und Integrationstechnologien konnte NS einen virtuellen Zug entwickeln, mit dessen Hilfe die Fahrgäste über eine spezielle Reiseplanungs-App jederzeit sehen können, wo sich einzelne Züge befinden. Eine standardisierte IT-Infrastruktur für alle 800 Züge erleichtert zudem die Einführung neuer Anwendungen und verschafft NS einen erheblichen Vorsprung vor der Konkurrenz.



Innovator Award



Vestas wurde als Empfänger des Innovator Award 2017 für seine Fähigkeit ausgezeichnet, in einer kollaborativen Anstrengung die IT-Innovation im Unternehmen voranzutreiben, um seinen Kunden eine herausragende Produkt- und Servicequalität zu liefern. Vestas ist seit über 40 Jahren im Windkraftsektor aktiv und betreibt in 76 Ländern auf sechs Kontinenten insgesamt 59.900 Anlagen, die nicht nur Strom, sondern auch eine Flut von Daten erzeugen. Mit einer marktorientierten Produktentwicklung erreicht der Windkraftexperte, dass seine Tools, Produkte und Dienstleistungen perfekt auf die Wünsche und Anforderungen der Kunden abgestimmt sind.



Durch den Einsatz von TIBCO Spotfire® mit TIBCO® Enterprise Runtime for R (TERR) für komplexe Analyseaufgaben konnte Vestas die Daten-Nutzung im Unternehmen demokratisieren, einen Analytics-App-Store für seine Mitarbeiter anlegen und Anwender-Communities gründen, die den einzelnen Unternehmensbereichen bei der Entwicklung ihrer eigenen Anwendungen unter die Arme greifen.



Pioneer Award



Der Pioneer Award würdigt die Leistung von innovativen Unternehmen, die ihren IT-Bereich zu einem Wettbewerbsvorteil umgemünzt haben, der die Betriebskosten senkt, die Abläufe verschlankt und die Agilität verbessert. In diesem Jahr ging der Pioneer Award an den international tätigen französischen AccorHotels-Konzern.



Als digitaler Pionier und führende Reise- und Lifestyle-Gruppe bietet AccorHotels weltweit einzigartige Erlebnisse in mehr als 4.100 Hotels und Resorts sowie mehr als 2.500 exklusiven Privatwohnungen. Zur Umsetzung ihres 225 Mio. Euro umfassenden Digital-Transformation-Programms entschied sich die Gruppe für die TIBCO-Integrationsplattform, dank der nun sämtliche Client-Anwendungen ihre Daten über die konzerneigene Integrationsplattform austauschen und pro Tag fast fünf Millionen Systemaufrufe zu verbuchen sind. Diese beeindruckende Kapazität und Performance, ergänzt durch die Fähigkeit der Integrationsplattform, auch wachsenden Datenverkehr problemlos zu bewältigen, erweist sich bereits jetzt als Trumpf für die Kundenerfahrung und dürfte in Zukunft noch wertvoller werden.



"Die EMEA Trailblazer Awards 2017 zeichnen drei Top-Unternehmen aus, die TIBCO-Technologien zu einem integralen Bestandteil ihrer Transformationsstrategie gemacht haben", sagt Murray D. Rode, CEO von TIBCO. "Indem sie mit der TIBCO Connected Intelligence auf integrierte Daten und smarte Analysetools setzen, ernten diese Unternehmen schon heute die Früchte einer smarten Digitalisierungsstrategie, mit der sie ihren Kunden herausragende Erfahrungen bieten und ihre Wettbewerber auf Abstand halten können."



Nachdem die Sieger der EMEA-Region ermittelt wurden, richtet sich das Augenmerk nun auf Amerika. Nominierungen für die TIBCO Trailblazer Awards, die in San Diego verliehen werden, können bis zum 8. September hier eingereicht werden.



Die Kunden-Konferenzreihe TIBCO NOW macht 2017 in verschiedenen Städten weltweit Station. Unter now.tibco.com können Sie eine Veranstaltung der TIBCO NOW 2017 auswählen und sich dafür anmelden.



Ausführliche Informationen zur TIBCO-Software finden Sie unter www.tibco.com. Aktuelle News gibt es unter @TIBCO auf Twitter sowie auf den TIBCO-Seiten in Facebook und LinkedIn.



Informationen über TIBCO



Als Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO Connected Intelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und macht Unternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zu Endgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten in Echtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolle Analyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende von Kunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operative Prozesse effizienter zur gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern. Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahren Sie unter www.tibco.com.



###



TIBCO, TIBCO NOW, Spotfire und das TIBCO Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von TIBCO Software Inc. und/oder ihrer Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Produkt- und Unternehmensnamen und -marken, die in diesem Dokument genannt werden, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zum Zweck der Warenbezeichnung erwähnt.



PR-Kontakt Deutschland

eloquenza pr gmbh

Jaya Hegele/Amelie Nägelein

Emil-Riedel-Str.18 80538 München

Tel.: 49 (0) 89 24 20 38-0

E-Mail: tibco@eloquenza.de