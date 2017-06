TIBCO stellt neues robustes TIBCO Cloud-Angebot vor

(press1) - TIBCO Cloud erweitert die Connected Intelligence mit Self-Service-Funktionalität für Cloud-basierte Apps



TIBCO NOW, Berlin, 07. Juni 2017 - TIBCO Software Inc., ein weltweit führender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware, lanciert heute seine TIBCO Cloud™-Plattform zusammen mit dem neuen TIBCO Cloud™ Live Apps Angebot, die nun neben der anerkannten TIBCO Cloud™ Integration-Lösung erhältlich sind. TIBCO Cloud bietet verbesserte Lösungen für Unternehmen, die vollständig in der Cloud gehostet werden, da es Geschäftsanwendern Self-Service-Funktionalitäten bietet und gleichzeitig den Arbeitsaufwand der IT reduziert. Diese Produktentwicklungen unterstreichen das Engagement von TIBCO, die Kundenerfahrung stets zu verbessern, indem es Unternehmen mit fortschrittlichen, intelligenten Technologien ausstattet, um produktiver, rentabler und innovativer am Markt zu agieren.



TIBCO® Live Apps ist eine intuitive und einfach zu bedienende Lösung, die eine schnelle Bereitstellung von intelligenten Business-Anwendungen aufbauend auf leistungsfähigen Integrationsfunktionen ermöglicht. Von Anfang an mit der Zielsetzung konzipiert eine einzigartige Benutzererfahrung zu bieten, die kein Training erfordert, bietet die Lösung einen einzigartigen Ansatz für Geschäftsanwender. Zentrale Funktionen sind bereits vorinstalliert und können einfach an die eigenen Sicherheits- und Skalierbarkeitsanforderungen angepasst werden, so dass eine maßgeschneiderte Erfahrung entsteht.



"Unsere neuen Angebote Live Apps und TIBCO Cloud Integration Web Integrator sind der Beweis für Produktinnovation und ein robustes, auf die Kundenerfahrung-zentriertes Design, das eine intuitive Lösung für Anwender bereitstellt", erklärt Rajeev Kozhikkattuthodi, Vice President, Produktmanagement, TIBCO. "Das bedeutet, dass wir nicht nur neue Benutzer erreichen, sondern auch neuen Kunden über vertikale Märkte und über unser traditionelles Kerngeschäft hinaus helfen können. Wir versetzen viele Anwender mit Self-Service-Tools in die Lage, digital zu experimentieren, so dass sich die IT auf unternehmenskritischere Faktoren konzentrieren kann."



Neben Live-Apps stellt die Web Integrator Funktion von TIBCO Cloud Integration ein vollständig browserbasiertes Design für die Erstellung von Integrationsanwendungen bereit. Mit dem Open-Source-Projekt Flogo™ entwickelt, ermöglicht Web Integrator sowohl den Business-Anwendern als auch der IT, extrem leichte und leistungsstarke Anwendungen mit intuitiven Schnittstellen zu erstellen und so für eine höhere Produktivität zu sorgen.



"TIBCO Cloud ermöglicht es uns, schnell Cloud-basierte Lösungen zu liefern und die Service-Bereitstellung zu beschleunigen", so Kozhikkattuthodi. "Diese Tools bieten die Möglichkeit, agile Arbeitsumgebungen zu schaffen, die eine Neuausrichtung der bestehenden Geschäftsinfrastrukturen und Prozesse erlauben. Unser Ziel ist es, weiterhin bestmöglich auf unsere Kunden einzugehen. Dafür bieten wir ihnen unsere Unterstützung für die schnelle und iterative Bereitstellung von Business-Apps und helfen ihnen bei ihrer digitalen Transformation."



Die durch eine Cloud-Umgebung bereitgestellte Agilität reduziert das Arbeitspensum von IT-Abteilungen, wodurch die Benutzerbasis um eine Vielzahl von Unternehmensbereiche erweitert wird anstatt einzelne zu isolieren. In dem im Dezember 2016 veröffentlichten Forrester-Bericht mit dem Titel "Customer Obsession Will Remake AD&D Tools and Supporting Technologies" kommentieren mehrere Analysten das Aufkommen dieser Technologie, indem sie sagen: "Low-Code-Plattformen unterstützen schnelles Experimentieren und erweitern die Möglichkeiten von Entwicklungswerkstätten. Einige ermöglichen auch Geschäftsanwendern, sich am Anwendungsdesign und an der Prototypentwicklung zu beteiligen, Erweiterungen zu erstellen und wichtige Geschäftsprozesse und Regeln zu pflegen. Durch die Unterstützung von Business-Experten mit Low-Code-Tools kann der Schalk im Nacken der IT vertrieben werden."



Ausführliche Informationen zu TIBCO Cloud und TIBCO Cloud Live Apps und eine kostenlose Testversion erhalten Sie unter http://cloud.tibco.com.



Informationen über TIBCO



Als Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO Connected Intelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und macht Unternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zu Endgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten in Echtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolle Analyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende von Kunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operative Prozesse effizienter zur gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern. Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahren Sie unter www.tibco.com.



