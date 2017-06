TIBCO StreamBase 10: die neue Generation von Streaming-Analyse

(press1) - Neue Features ermöglichen kontinuierlich verfügbare, hochgradig skalierbare Anwendungen für Algorithmic Awareness und Automatisierung



München, 07. Juni 2017 - TIBCO Software Inc., ein weltweit führender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware, veröffentlicht die neueste Version seiner branchenführenden Streaming-Analytics-Lösung TIBCO StreamBase® 10. Sie vereint erstklassige prädiktive und Streaming-Technologien mit anerkannten Praktiken für die Anwendungsentwicklung und -skalierung. Die resultierende Plattform eignet sich für alle Aufgaben, in denen Intelligenz, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit gefragt sind, wie z. B. Anwendungen aus dem IoT-Bereich.



Durch die Einbindung von gängigen DevOps-Tools in seine komfortable Entwicklungsoberfläche ermöglicht StreamBase® 10 die kontinuierliche Bereitstellung von Streaming-Analytics-Anwendungen. Innovativ ist auch die Unterstützung von Modellen, die auf prädiktiven Methoden und maschinellem Lernen basieren. Ergänzt durch Kontextdaten kann der Anwender damit in Echtzeit die Entscheidungen treffen, mit denen sein Unternehmen die jeweils besten Resultate erzielt. Die verbesserte Architektur von StreamBase 10 überzeugt durch mehr Flexibilität, Verfügbarkeit und Skalierbarkeit und unterstützt dadurch auch besonders große bzw. erfolgskritische Anwendungsfälle.



"Mit StreamBase 10 verfolgen wir einen völlig neuen Ansatz für unsere branchenführende Streaming-Analytics-Plattform", kommentiert Mark Palmer, Senior Vice President und General Manager Analytics von TIBCO. "Das Streben nach Lösungen, mit denen unsere Kunden die digitale Revolution intelligent meistern können, ist tief in der TIBCO-DNA verankert. Da sich StreamBase 10 bedarfsorientiert skalieren lässt, können sie ihre Datenbestände in Echtzeit analysieren, auf die gewonnenen Erkenntnisse sofort reagieren und dadurch messbar bessere Ergebnisse erzielen."



Mit der Verbindung aus bewährten Features und innovativen Neuerungen ist TIBCO StreamBase 10 eine ebenso intelligente wie vernetzte Plattform, mit der sich Kundenerfahrungen und Betriebsabläufe in Echtzeit optimieren lassen.



"StreamBase verarbeitet einen Großteil der Datenflut, die in Form von Flugplänen, Echtzeit-Positionsdaten, Meilensteindaten und vielem mehr in unsere Systeme strömt", erklärt Vic Raymond, zuständig für IT-Strategie am Flughafen Melbourne. "Indem all diese Streaming-Daten miteinander verknüpft und mit den vorhandenen statischen Daten unterlegt werden, ergibt sich ein vernetztes Gesamtsystem, das dem Betreiber und den Controllern alle notwendigen Daten für den Flughafenbetrieb schnell und effektiv bereitstellt. Es ist wirklich beeindruckend, wie gut dieses hochkomplexe Szenario funktioniert."



Mit den neuen Features von TIBCO StreamBase 10 sind die Unternehmen für die aktuellen und künftigen Herausforderungen ihrer vernetzten Digitalisierungsinitiativen bestens gewappnet. Dies gilt auch für IoT-Architekturen, bei denen Tausende von Geräten fortlaufend Daten liefern, die dann in Echtzeit ausgewertet und in Aktionen umgesetzt werden müssen.



"Die innovative Cloud-Architektur und die verbesserten IoT-Analysefunktionen von StreamBase 10 erfüllen ein breites Spektrum von Anforderungen", lobt Syniverse-COO Tim Moss. "StreamBase hat uns rundum überzeugt und wird deshalb ein fester Bestandteil unserer weltweiten, zuverlässigen und sicheren Cloud-Plattform."



Weitere Informationen zu TIBCO StreamBase 10 und eine kostenlose Demoversion finden Sie unter www.tibco.com/products/tibco-streambase.



Informationen über TIBCO



Als Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO Connected Intelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und macht Unternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zu Endgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten in Echtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolle Analyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende von Kunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operative Prozesse effizienter zur gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern. Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahren Sie unter www.tibco.com.



