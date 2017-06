EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO): SiriusDecisions veröffentlicht Leitfaden für B2B Marketing und Vertrieb

· E-Book zur Definition, Planung und Implementierung einer globalen Data Privacy Strategie jetzt erhältlich



· Webcast "Data Privacy und Preference Management" am 07. Juni



München, 06. Juni 2017 - Am 25. Mai 2018 tritt die EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) in Kraft. Die Gesetzesänderungen betreffen insbesondere Abteilungen mit sensiblen, personenbezogenen Daten wie Marketing und Vertrieb. Damit Unternehmen für diese Neuerungen gewappnet sind, stellt SiriusDecisions, ein weltweit führendes B2B-Analystenhaus, einen Leitfaden zur Verfügung, der sie bei der Definition, Aufstellung und Umsetzung einer neuen globalen Data Privacy Strategie unterstützt.



Laut SiriusDecisions sind bei der Etablierung einer Corporate Data Privacy Strategie im Sinne der EU-Datenschutz-Grundverordnung insbesondere fünf Bereiche zu beachten: Dateninput, Data Storage, Data Usage, Data Maintenance sowie die Datenvernichtung. Unternehmen im B2B-Sektor müssen die Waage zwischen dem Nutzen für das Business, den gesetzlichen Regelungen sowie dem internen Risikomanagement halten und die Personen, Prozesse und Technologien identifizieren, die von der neuen Regelung betroffen sind.



In dem E-Book European General Data Protection Regulation (GDPR) for B-to-B Sales and Marketing Leaders erläutert das B2B-Analystenhaus den Prozess zur Definition, Planung und Implementierung einer globalen Data Privacy Strategie. Das E-Book steht ab sofort zum kostenlosen Download zur Verfügung.



In dem Webcast Data Privacy and Preference Management am 7. Juni um 16:00 Uhr präsentieren Julian Archer, Research Director, DCS SiriusDecisions und Isabel Montesdeoca, Director, EMEA Research SiriusDecisions Best Practices aus dem Bereich Data Privacy und evaluieren die wichtigsten Trends. Außerdem erfahren Teilnehmer, welchen Umfang die EU-DSGVO hat und welche personenbezogenen Daten dieser Regelung unterliegen. Die Präsentatoren gehen zudem darauf ein, was Akteure benötigen, um die gesetzlichen Vorschriften im gesamten Unternehmen einhalten und steuern zu können und wie sie dadurch gleichzeitig die Marktrelevanz und Ergebnisse verbessern. Außerdem wird in dem Webcast erläutert, wie eine optimale Preference Management Strategie, die den neuen Regelungen entspricht und den Weg zu einer nutzerorientierte Personalisierung ebnet, aufgestellt werden muss.



Teilnehmer können sich hier kostenlos für den Webcast von SiriusDecisions registrieren.



Informationen zu SiriusDecisions



SiriusDecisions ist ein weltweit führende Analystenhaus im B2B-Bereich. Das Unternehmen forscht mit klarem Praxisbezug und liefert direkt anwendbare Einsichten, transformative Frameworks und fachliche Zusammenarbeit mit seinen Experten. Dies befähigt Entscheider in Marketing, Vertrieb und Produktfunktionen, ihre Bereiche zu modernisieren und zu optimieren, sowie Effizienzsteigerungen durch bessere Verzahnung miteinander zu erreichen. Durch die Arbeit mit mehreren Tausend Unternehmen weltweit - vom Mittelständler bis zum Großkonzern - verfügt SiriusDecisions über umfangreiche Daten, die es Kunden ermöglichen, die eigenen Leistungswerte gegen ein entsprechendes Peer-Set abzugleichen.



Im SiriusDecisions Advisory Modell destillierte das Unternehmen mehr 2.000 Jahre an Wissen seiner Topanalysten. Das Modell bietet Kunden die Perspektiven, Erkenntnisse und Orientierung, um das operative Geschäft neu auszurichten und so die Geschäftsergebnisse nachweisbar zu steigern. Kunden haben zudem auch Zugriff auf das weltweit größte Portal mit anwendungsbezogenen Forschungsergebnissen, Frameworks und Modellen in den Bereichen Marketing, Vertrieb/Sales, sowie Produktmanagement und - entwicklung. Ein umfangreiches eLearningangebot sowie projektbezogenes Consulting komplettieren die Services.



Weitere Informationen unter http://www.siriusdecisions.com



