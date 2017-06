TIBCO Spotfire erzielt Top-Bewertungen in der BI-Marktstudie von Dresner Advisory Services

(press1) - Für seine herausragende Leistung in den Kategorien "Customer Experience" und "Vendor Credibility Models" wird TIBCO als Leader ausgezeichnet



München, 02. Juni 2017 - TIBCO Software Inc., ein weltweit führender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware, erhält in der achten "Wisdom of Crowds® Business Intelligence (BI) Market Study" von Dresner Advisory Services erstklassige Bewertungen für seine Softwareplattform TIBCO Spotfire®.



"Die Datenanalyse bildet das Herzstück des digitalen Geschäfts, indem sie kritische Erkenntnisse liefert, die sowohl die betriebliche Effizienz als auch den Geschäftswert insgesamt maximieren", kommentiert TIBCO-CMO Thomas Been die Auszeichnung. "Wir freuen uns, dass unsere Kunden sich auch in der diesjährigen "Wisdom of Crowds"-Studie so positiv geäußert haben. Damit bestätigen sie unsere Fähigkeit, Anwendern unabhängig von ihrem Kenntnisstand genau die Instrumente bereitzustellen, die sie für ein smartes Arbeiten benötigen. Mit dieser Anerkennung im Rücken werden wir auch künftig alles daran setzen, durch unsere Arbeit die Voraussetzungen für ihren Erfolg in einer digitalen Welt zu schaffen."



In der aktuellen BI-Studie erzielt TIBCO ausnahmslos überdurchschnittliche Ergebnisse, wobei besonders die Produkt- und Vertriebsstärken von Spotfire® sowie Verbesserungen bei der Beratungsqualität hervorgehoben werden.



"Für unsere jährliche Wisdom of Crowds Business Intelligence (BI) Market Study befragen wir reale BI-Anwender nach aktuellen und geplanten Anwendungen, wichtigen Trends und Einschätzungen", erklärt Howard Dresner, Gründer und Chief Research Officer von Dresner Advisory Services. "Aus ihren Antworten erstellen wir einen Bericht, der Interessenten und Herstellern gleichermaßen als Leitfaden dient und genau verdeutlicht, wo die Stärken und Schwächen der einzelnen Produkte liegen. Wir gratulieren TIBCO zum erneut hervorragenden Abschneiden im Dresner-Report."



2017 erweiterte Dresner seine Marktstudie um drei neue BI-Technologien, die von strategischer Bedeutung für Geschäftsinitiativen sind: "Data Catalog", "Video Analytics" und "Natural Language Analytics". Damit deckt der Report insgesamt 33 Kategorien ab. Befragt wurden Mitglieder der mehr als 4.500 Unternehmen umfassenden Dresner Research Community sowie Kunden der jeweiligen Anbieter.



Die "Wisdom of Crowds Business Intelligence Market Study" steht unter folgendem Link zum Download bereit: www.tibco.com/resources/whitepaper/wisdom-crowds-business-intelligence-market-study.



Informationen über Wisdom of Crowds Research



Die Wisdom of Crowds®-Marktstudien aus den Bereichen Business Intelligence und Enterprise Planning basieren auf aktuellen Daten zu Nutzungs- und Deployment-Trends, Produkten und Herstellern. Die Daten werden von Enterprise Planning- und BI-Anwendern der verschiedensten Aufgabenbereiche und Branchen bereitgestellt und bieten somit ein umfassendes Bild der am Markt vorherrschenden Gegebenheiten, Pläne und Einschätzungen.



Informationen über Dresner Advisory Services



Dresner Advisory Services wurde von dem unabhängigen Analysten, Autor, Dozenten und Unternehmensberater Howard Dresner gegründet. Dresner Advisory Services, LLC sieht seine Hauptaufgabe darin, in den Bereichen Business Intelligence (BI) und verwandten Sektoren eine Meinungsführerschaft herzustellen und zu teilen.



Informationen über TIBCO



TIBCO unterstützt Unternehmen bei der Realisierung ihrer digitalen Ziele, indem es smarte Technologien für eine lückenlose Vernetzung und erweiterte Intelligenz bereitstellt. Unternehmen erhalten damit völlig neuartige Einblicke in aktuelle Zusammenhänge sowie die Fähigkeit, jede sich bietende Chance zu nutzen. Die TIBCO-Plattform mit ihren perfekt aufeinander abgestimmten Lösungen und Services basiert auf 20 Jahren innovativer Entwicklung und erfüllt die Anforderungen aller Unternehmensmitglieder - von Technologieexperten bis hin zu Geschäftsanwendern. Weltweit vertrauen tausende von Kunden auf TIBCO, um sich im Wettbewerb durch zukunftsweisende Geschäftsmodelle und überzeugende Kundenerfahrungen durchzusetzen. Unter www.tibco.com erfahren Sie, wie TIBCO das digitale Business smarter macht.



###



TIBCO, Spotfire und das TIBCO Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von TIBCO Software Inc. und/oder ihrer Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Produkt- und Unternehmensnamen und -marken, die in diesem Dokument genannt werden, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zum Zweck der Warenbezeichnung erwähnt.



PR-Kontakt Deutschland



eloquenza pr gmbh



Jaya Hegele/Amelie Nägelein



Emil-Riedel-Str. 18



80538 München



Tel.: 49 (0) 89 24 20 38-0



E-Mail: tibco@eloquenza.de