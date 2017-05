DATASTAX MANAGED CLOUD: DER EINFACHE WEG ZU SKALIERTEN CLOUD-APPLIKATIONEN

(press1 · Vollständig verwaltete, sichere Datenplattform basierend auf der besten Distribution von Apache Cassandra™ für eine möglichst kurze Time-to-Market

· Flexible Implementierungs- und Managementmodelle für die schnellere Realisierung von Unternehmenszielen und die bessere Fokussierung auf innovative Entwicklungen

· Ab sofort verfügbar für Amazon Web Services (AWS), in Kürze auch für Microsoft Azure und die Google Cloud Platform



München, 23. Mai 2017 - DataStax, ein weltweit führender Anbieter von Datenmanagementlösungen für Cloud-Applikationen, bringt ab sofort ein neues Full-Service Angebot für Unternehmen auf den Markt: DMC - Datastax Managed Cloud - ist die komplett gemanagte Service Variante seiner Datastax Enterprise Datenplattform (DSE) aus der Cloud, die Unternehmen die einfache Skalierung ihrer Cloud-Applikationen ermöglicht. Die DataStax Managed Cloud stellt die komplette DSE-Funktionalität als sicheren Premium-Service bereit, der die bewährten Supportangebote und professionellen Dienste von DataStax mit der Technologie und dem Expertenwissen des kürzlich übernommenen Serviceanbieters DataScale kombiniert. Dank der optimalen Nutzung ihrer Dateninfrastruktur können DataStax-Kunden ihre Ziele künftig schneller realisieren und mehr Innovationsschub entwickeln.



"DataStax weiß: In einer Ökonomie des Augenblicks hängt alles von einer attraktiven Online-Erfahrung ab. Gestützt auf dieses Wissen helfen wir unseren Kunden dabei, maximalen Business-Nutzen aus ihrer Dateninfrastruktur zu ziehen", erklärt Billy Bosworth, CEO von Datastax. "Die DataStax Managed Cloud bietet Unternehmen ein Höchstmaß an Flexibilität, so dass diese sich auf die wirklich relevanten Herausforderungen konzentrieren können.



Die DataStax Managed Cloud auf einen Blick

Datastax ist ein Experte für leistungsstarkes Datenmanagement und lässt Unternehmen jetzt von den ganzen Möglichkeiten einer Cloud-basierten Always-On-Ökonomie profitieren. Mit der DataStax Managed Cloud müssen diese sich nicht mehr um das Management ihrer Daten kümmern, sondern können sich voll und ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Dank flexibler Deployment-Optionen können sie dabei genau das Maß an Echtzeit-Datenmanagement auswählen, das sie benötigen.



Features und Vorteile auf einen Blick:

* Konzentration auf Business-Innovation durch Auslagerung des Datenmanagements an einen sicheren, professionell gehandhabten Managed Cloud Service. Bei wachsenden Unternehmensanforderungen lässt sich der Serviceumfang problemlos erweitern.

* Kürzere Time-to-Market dank einer Datenschicht, die sowohl lokale Installationen als auch Public-Cloud-Konfigurationen unterstützt und keine Anpassung der Applikationen an die proprietären Datenservices der einzelnen Cloud-Anbieter erfordert. APIs und Microservice-Architekturen können für eine gemeinsame Datenschicht erstellt werden.

* Maximale Flexibilität für Hybrid-Cloud-Infrastrukturen durch entsprechende Erweiterung der Datenmanagement-Plattform. Uneingeschränkte Kompatibilität mit den verschiedensten Infrastrukturmodellen und Wahrung der Datenautonomie ohne Vendor-Lock-in. Mit dem DSE Operations Service können DataStax-Kunden zudem die operative Effizienz ihrer jeweiligen Private- oder Public-Cloud-Umgebung von DSE optimieren.



"Mit dem neuen Cloud-Service verfügen wir endgültig über ein Portfolio, das alle Aspekte des Datenmanagements abdeckt und exakt auf das Thema Cloud-Applikationen ausgerichtet ist, ein Thema, das die moderne IT bestimmt", führt Bosworth weiter aus. "Das Ganze ist extrem spannend, nicht nur für DataStax, sondern auch für unsere Kunden, die sich auf messbaren Mehrwert freuen dürfen."



"Datastax Managed Cloud ermöglicht es unseren Kunden, neue Anwendungen schnell zu launchen und sich voll auf die Wertschöpfung zu konzentrieren", ergänzt Xavier Guerin, VP Western Europe bei DataStax. "Unser neuer Service ermöglicht es unseren Kunden, die Komplexität in der Verwaltung von Infrastruktur und Software zu veringern und gleichzeitig von der Verfügbarkeit und Anpassungsfähigkeit der großen Cloud-Anbieter zu profitieren - ganz ohne zusätzliche Kosten im Vergleich zu aktuellen Lizenzen."



Verfügbarkeit

Die DataStax Managed Cloud ist ab sofort für AWS erhältlich; eine Erweiterung auf weitere Clouds wie Microsoft Azure und Google Cloud Platform ist geplant.



Mehr Info

* Webinar: Hands-off scale: An intro to DataStax Managed Cloud.



Über DataStax

Alles beginnt mit einer Frage. Wie kann man diese Milliarden von Daten, die jede Sekunde rund um den Globus anfallen, sinnvoll einsetzen? Bringt man die richtigen Technologien, Geräte und Daten in der richtigen Weise zusammen, können sie eine Ära definieren, Innovationen vorantreiben und die Art und Weise, wie wir mit unserer Umgebung in Beziehung treten, für immer verbessern. DataStax ist die Antwort auf diese Frage. DataStax Enterprise auf Basis von Apache Cassandra™ ist eine Always-on-Datenplattform, die ihre Leistungsfähigkeit bei den anspruchsvollsten Anwendungen weltweit unter Beweis gestellt hat.



Mit über 500 Kunden in mehr als 50 Ländern bietet DataStax Datenmanagementlösungen für die innovativsten Unternehmen der Welt, wie Netflix, Safeway, ING, Adobe, Intuit, Target und eBay. Das im kalifornischen Santa Clara ansässige Unternehmen wird von führenden Investoren unterstützt, darunter Comcast Ventures, Crosslink Capital, Lightspeed Venture Partners, Kleiner Perkins Caufield & Byers, Meritech Capital, Premji Invest und Scale Venture Partners. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, können Sie uns auf DataStax.com/customers besuchen oder auf Twitter unter @DataStax folgen.



DataStax ist eine eingetragene Handelsmarke von DataStax Inc. und seinen Tochterunternehmen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.



