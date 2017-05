Going Beyond Apache CassandraTM: Datastax zeigt, wie Unternehmen vom Einsatz verteilter Datenbanksystemen jetzt noch besser profitieren können.

(press1) - München, 15. Mai 2017 - DataStax, führender Anbieter von Datenmanagement für Cloud-Applikationen, packt in seiner dreiteiligen Webinar-Reihe gründlich aus: Ab dem 16. Mai 2017 erfahren Unternehmen wie sie mit dem Einsatz verteilter Datenbanksystemen von Big Data wirklich profitieren und den Ansprüchen einer zunehmend vernetze Welt gerecht werden können.



Mit über 500 Kunden in mehr als 50 Ländern bietet DataStax Datenmanagementlösungen für digital fortschrittliche Unternehmen wie u.a. Netflix, Adobe oder und eBay. Das Unternehmen hat mit DataStax Enterprise (DSE) eine always-on Datenbankplattform entwickelt, die Datenschichten spielend leicht horizontal über Rechenzentren, Cloud-Regionen und hybride Umgebungen hinweg skalieren kann. DSE setzt auf einen Multimodellansatz auf und verfügt über eine Masterless-Architektur. Auf diese Weise sind Cloud-Apps ständig online, lassen sich mühelos skalieren und bieten sofort verfügbare aussagekräftige Erkenntnisse. Auch bei Ausfällen bleiben die Apps mit dem Internet verbunden und können eine beliebige Anzahl an Nutzern unterstützen, ohne die Echtzeitleistung zu beeinträchtigen. DSE basiert dabei auf der besten Distribution der Open Source Technologie Apache CassandraTM. Seit der Gründung in 2010 ist Datastax ein aktives Mitglied dieser Community und hat mit 85 % Commits (angenommene Softwareänderungen) zum weltweiten Wachstum von Apache CassandraTM maßgeblich beigetragen.



Die einzelnen Webinare im Detail:



Was: DataStax Enterprise im Vergleich zu Apache Cassandra



Wann: Datum: 16. Mai 2017



Session 1: 15:00 Uhr CET



Session 2: 20:00 Uhr CET



Wieso: Apache CassandraTM ist die Open Source (OS) Datenbank-Technologie, die als erste ihrer Art ein verteiltes Datenbankverwaltungssystem für sehr große strukturierte Datenbanken bietet. Basierend auf der besten Distribution von CassandraTM, ermöglicht Datastax Enterprise (DSE) zu den Stärken der OS-Lösung ein deutliches Plus an Performance, Analyseleistung, Sicherheit und Bedienbarkeit und eignet sich daher optimal für den Einsatz im Unternehmen.



Hier anmelden



Was: DSE Graph für die Ansprüche der Kunden von heute



Wann: 24. Mai 2017



Session 1: 15:00 Uhr CET



Session 2: 20:00 Uhr CET



Wieso: Die Kunden von heute sind immer 'Online'. Das bedeutet, dass moderne Cloud-Lösungen in der Lage sein müssen, Daten mit nahezu endlosen Querverbindungen verwalten zu können. DataStax Enterprise mit DSE Graph ist die einzige verteilte Datenplattform, die solche transaktional und analytisch komplexen Datenverbindungen unterstützen kann. DSE Graph hilft Unternehmen dabei Antworten auf Fragen wie beispielweise "Wie interagieren meine Kunden mit meinem Unternehmen?", "Wo sind Engstellen in meiner Lieferkette?" oder "Welche Empfehlungen machen für meine Kunden in einem bestimmten Moment am meisten Sinn?" zu finden.



Hier anmelden



Was: Hands-Off Scale: Eine Einführung in Cloud Optionen und Services



Wann: 14. Juni 2017



Session 1: 15:00 Uhr CET



Session 2: 20:00 Uhr CET



Wieso: Apache Cassandra ist für die Cloud entwickelt worden, um ein nahezu unbegrenztes Maß an Anpassungsfähigkeit bieten und gleichzeitig Ausfälle vermeiden zu können. DataStax unterstützt Unternehmen das volle Potential der Cloud auszuschöpfen und reduziert gleichzeitig Komplexität und Verwaltungsaufwand, die typischerweise beim Einsatz verteilter Datenbanksysteme entstehen können.



Hier anmelden



Alle Informationen zu der neuen Webinar-Reihe finden Sie unter: https://www.datastax.com/resources/webinars



Anmerkung an die Redaktion:



Gerne geben wir Ihnen einen vertiefenden Überblick über das, was DataStax für das Datenmanagement leistet und setzen dafür ein Hintergrundgespräch mit Xavier Guerin, Vice President Western Europe bei DataStax, für Sie auf. Melden Sie sich bei uns: datastax@eloquenza.de



Über DataStax



Alles beginnt mit einer Frage. Wie kann man diese Milliarden von Daten, die jede Sekunde rund um den Globus anfallen, sinnvoll einsetzen? Bringt man die richtigen Technologien, Geräte und Daten in der richtigen Weise zusammen, können sie eine Ära definieren, Innovationen vorantreiben und die Art und Weise, wie wir mit unserer Umgebung in Beziehung treten, für immer verbessern. DataStax ist die Antwort auf diese Frage. DataStax Enterprise auf Basis von Apache Cassandra™ ist eine Always-on-Datenplattform, die ihre Leistungsfähigkeit bei den anspruchsvollsten Anwendungen weltweit unter Beweis gestellt hat.



Mit über 500 Kunden in mehr als 50 Ländern bietet DataStax Datenmanagementlösungen für die innovativsten Unternehmen der Welt, wie Netflix, Safeway, ING, Adobe, Intuit, Target und eBay. Das im kalifornischen Santa Clara ansässige Unternehmen wird von führenden Investoren unterstützt, darunter Comcast Ventures, Crosslink Capital, Lightspeed Venture Partners, Kleiner Perkins Caufield & Byers, Meritech Capital, Premji Invest und Scale Venture Partners. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, können Sie uns auf DataStax.com/customers besuchen oder auf Twitter unter @DataStax folgen.



DataStax ist eine eingetragene Handelsmarke von DataStax Inc. und seinen Tochterunternehmen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.



