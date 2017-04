BlueJeans Network präsentiert BlueJeans for Workplace by Facebook erstmals auf der Facebook-Konferenz F8

(press1) - Die jüngste Integration mit Facebook verfügt über neue Video-Meeting-Funktionen



München, 20. April 2017 - BlueJeans Network, Inc., ein weltweit führender Anbieter von cloudbasierten Videokonferenz-Lösungen, meldet die Integration seiner onVideo- und Primetime-Produkte mit der Kollaborationsplattform Workplace by Facebook. Unternehmen erhalten damit eine professionelle Self-Service-Lösung für Videokonferenzen, die Menschen verbindet, neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit schafft und Meeting-Teilnehmern gestattet, ihre Whiteboard-Skizzen miteinander zu teilen.



Facebook verkündete die neue Integration auf der jährlichen Facebook-Entwicklerkonferenz F8. Dort wurde das Produkt in einer Präsentation von Vertretern von Facebook auf der Bühne vor großem Publikum vorgestellt. Das Video kann unter https://www.fbf8.com/watch eingesehen werden.



Nachdem bereits Facebook Live von BlueJeans um zusätzliche Videofunktionen bereichert wurde, profitiert nun auch Workplace by Facebook von:







der Durchführung interaktiver Video-Meetings, die eine produktive Kommunikation der Teilnehmer ermöglichen,

der Kopplung von BlueJeans-Präsentationen mit dem Content Sharing von Workplace by Facebook,

der Möglichkeit von Multi-Party-Konferenzen unabhängig von Standort und technischer Ausstattung,

dem einfachen Zugang zu relevanten Inhalten und Konversationen,

der Nutzung von Workplace als Meeting-Archiv, mit dem Gruppenmitglieder jederzeit up-to-date sind und bei Bedarf auf frühere Diskussionen zurückgreifen können.





"Wir nutzen BlueJeans für alles, von 1:1-Besprechungen bis hin zu Onlinekonferenzen mit zahlreichen Teilnehmern. Durch die Integration können wir nun all diese Meetings mit internen News Feeds, Projektteams und firmenübergreifenden Gruppen verknüpfen, so dass die Beteiligten immer informiert und reaktionsbereit bleiben", erklärt Eugene Lee, Vice President Technology Strategy bei Viacom.



Um die Workplace-Integration nutzen zu können, gehen BlueJeans-Kunden wie gewohnt vor. Wer eine Besprechung eröffnen möchte, klickt auf die Schaltfläche "Start broadcast to Workplace" und wählt aus, welche Gruppe Zugang zum Meeting erhalten soll. Das Meeting beginnt und wird automatisch im Workplace-Feed der betreffenden Nutzer angezeigt. Die Gruppenmitglieder können live miteinander interagieren, einen Diskussionsthread anlegen und Kommentare oder Reaktionen verschicken. Nach Abschluss des Meetings verbleibt das Besprechungsprotokoll im Gruppen-Feed und kann so von anderen Personen eingesehen werden.



"BlueJeans for Workplace ist eine bahnbrechende Lösung, mit der die Teammitglieder noch besser interagieren und kommunizieren können", ist BlueJeans-CEO Krish Ramakrishnan überzeugt und fährt fort: "Unsere neueste Integration mit Facebook verbindet den Komfort der weltweit größten Social-Media-Plattform mit der Power einer erstklassigen Konferenzlösung. Das Resultat ist ein Gesamtpaket, das keinen Wunsch offen lässt."



Workplace by Facebook-Kunden können sich ab sofort für BlueJeans for Workplace anmelden oder sich unter http://bluejeans.com/works-with/workplace-by-facebook ausführlicher informieren.



Informationen über Blue Jeans Network



BlueJeans ist der weltweit führende Anbieter von interoperabler Videokommunikation und bringt Ihnen Video wo auch immer Sie sich befinden. BlueJeans wird täglich von Tausenden von globalen Unternehmen für Meetings, Events und Soziale Netzwerke genutzt. Dabei funktionieren die Lösungen überall und über jedes Endgerät, u.a. Mobiltelefone, Desktops oder Raumsysteme. BlueJeans ist das moderne Äquivalent von traditionellen Webkonferenz-Technologien und bietet persönliche Videokommunikation für jedes Unternehmen, das seine Mitarbeiter, Führungsriege und Partner näher zusammenbringen möchte. Weitere Informationen finden Sie unter: www.bluejeans.com.



