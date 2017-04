TIBCO wird offizieller Team-Partner von Mercedes-AMG Petronas Motorsport

(press1) - München, 13. April 2017 - TIBCO Software Inc., ein weltweit führender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware, wird Team-Partner von Mercedes-AMG Petronas Motorsport, dem Gewinner der Formel-1-Weltmeisterschaft 2016. Im Rahmen der Vereinbarung unterstützt TIBCO den Rennstall mit der Analytics-Expertise seiner TIBCO® Insight Platform, während die Fahrer Lewis Hamilton und Valtteri Bottas auf ihren Helmen das bekannte TIBCO Logo tragen werden.



"Es ist etwas ganz Besonderes, als Team-Partner an der Seite einer der renommiertesten internationalen Marken zu stehen. Mit Mercedes-AMG Petronas Motorsport verbindet uns das starke Streben nach Exzellenz durch Innovation und die selbst gesteckte Verpflichtung, Produkte und Dienstleistungen auf allerhöchstem Niveau bereitzustellen", sagt Murray D. Rode, CEO bei TIBCO. "Wir fiebern jetzt der Formel-1-Saison 2017 entgegen, in der wir den Erfolg des Mercedes-AMG Petronas Motorsport Teams mit unseren modernsten Analytics-Technologien unterstützen und uns in einem extrem dynamischen Umfeld präsentieren können."



In einem so schnelllebigen Metier wie dem Formel-1-Motorsport herrscht ein enormer Innovations- und Wettbewerbsdruck. Auch hier werden daher intuitive Tools benötigt, die visuelle Einblicke in die verschiedensten operativen Aspekte geben und umgehende, faktenbasierte Entscheidungen und Aktionen ermöglichen. Die TIBCO Insight Platform nutzt bewährte visuelle, prädiktive und Echtzeit-Streaming-Technologien für Analyse, Integration und Geschäftsprozessmanagement, um eine übersichtliche, intuitive und lückenlose Umgebung für fundierte Entscheidungen und automatisierte Aktionen bereitzustellen.



"Wir freuen uns sehr, TIBCO als neuestes Mitglied des Mercedes-AMG Petronas Motorsport Teams begrüßen zu dürfen. Um sich im Motorsport an der Spitze zu halten, muss man fortlaufend innovativ sein und schnelle Entscheidungen treffen, die auf fundierten Informationen und gesundem Urteilsvermögen beruhen. Die TIBCO Insight Platform unterstützt uns bei diesen Aufgaben und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu einer optimalen Performance, nicht nur auf der Strecke, sondern auch im Werk", erklärt Toto Wolff, Motorsportdirektor von Mercedes-Benz. "Bei den verschiedenen Renn-Events werden wir die TIBCO Technologie außerdem einem weltweiten Publikum präsentieren."



Durch die Vernetzung von Daten, Systemen und Analysefunktionen bündelt die TIBCO Insight Platform zahlreiche Technologien in einem digitalen Nervensystem, das Daten, Software, Anlagen, technische Teams und Management zu einem intelligenten Gesamtorganismus verschmilzt. Die daraus resultierende Erfahrungsumgebung ist ebenso übersichtlich wie umfassend und intelligent. Sie ermöglicht relevante Einblicke und gezielte Maßnahmen, mit denen sich die Performance in Echtzeit optimieren lässt.



Ausführliche Informationen zur TIBCO Insight Platform finden Sie unter http://www.tibco.com/products/analytics.



Informationen über TIBCO

TIBCO unterstützt Unternehmen bei der Realisierung ihrer digitalen Ziele, indem es smarte Technologien für eine lückenlose Vernetzung und erweiterte Intelligenz bereitstellt. Unternehmen erhalten damit völlig neuartige Einblicke in aktuelle Zusammenhänge sowie die Fähigkeit, jede sich bietende Chance zu nutzen. Die TIBCO-Plattform mit ihren perfekt aufeinander abgestimmten Lösungen und Services basiert auf 20 Jahren innovativer Entwicklung und erfüllt die Anforderungen aller Unternehmensmitglieder - von Technologieexperten bis hin zu Geschäftsanwendern. Weltweit vertrauen tausende von Kunden auf TIBCO, um sich im Wettbewerb durch zukunftsweisende Geschäftsmodelle und überzeugende Kundenerfahrungen durchzusetzen. Unter http://www.tibco.com erfahren Sie, wie TIBCO das digitale Business smarter macht.



###



TIBCO, TIBCO NOW und das TIBCO Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von TIBCO Software Inc. und/oder ihrer Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Produkt- und Unternehmensnamen und -marken, die in diesem Dokument genannt werden, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zum Zweck der Warenbezeichnung erwähnt.



