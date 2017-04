Aerohive unterstützt seine Channel-Partner beim Ausbau ihres Managed-Service-Geschäfts

(press1) - München, 12. April 2017 - Aerohive Networks® (NYSE: HIVE), der am schnellsten wachsende WLAN-Anbieter, präsentiert ein branchenweit einzigartiges Programm aus innovativen Nutzungsmodellen und Produktfeatures, mit dem Channel-Partner ihren Kunden im Handumdrehen differenzierte, rentable und rundum gemanagte WLAN-Dienstleistungen bereitstellen können.



Das MSP-Programm beinhaltet eine übersichtliche, flexible Palette von Nutzungsmodellen und Produktfunktionen, die allen von Aerohive autorisierten Channel-Partnern eine verlässliche Basis für gemanagte WLAN-Services bietet. Aerohive Reseller-Partner in Nordamerika können zudem ohne teure Vorab-Investition schlüsselfertige Managed-Services-Pakete von SYNNEX vertreiben, dem exklusiven Aerohive Distributionspartner für Managed Services in den USA. Mit dem aktuellen Angebot können alle Aerohive Partner die ganze Power eines sicheren, skalierbaren WLANs in der Cloud nutzen, um damit ihren Kunden handfesten Mehrwert und gemanagte WLAN-Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen.



Hintergrund und Highlights



Obwohl die meisten Unternehmen für ihr Tagesgeschäft auf WLAN-Konnektivität angewiesen sind, haben sie oft Schwierigkeiten bei der zuverlässigen Bereitstellung leistungsfähiger Wireless-Netzwerke. Angesichts fehlender In-House-Expertise entscheiden sie sich daher immer häufiger für ausgelagerte gemanagte WLAN-Services und kreieren damit einen Markt, für den erhebliches Wachstumspotenzial in den kommenden fünf Jahren prognostiziert wird.



Zur Erschließung dieses lukrativen Segments stellt Aerohive seinen Channel-Partnern flexible Optionen zur Auswahl, mit denen sie ihren Kunden ebenso umfassende wie differenzierte WLAN-Dienstleistungen bereitstellen können.



Mit dem MSP-Programm können sie ihre eigenen Angebote entwickeln und hierfür auf das ganze Lösungsportfolio von Aerohive zurückgreifen, einschließlich Netzwerk-Management in der Cloud und Nutzungsmodellen, die eigens für den Channel-Vertrieb optimiert wurden.





Die Aerohive Channel-Partner in Nordamerika können zudem das abonnementbasierte WaaS-Angebot von SYNNEX als Reseller an ihre eigenen Kunden verkaufen. Das Aerohive-konforme Produkt eignet sich besonders für Partner, die eine sofort einsatzbereite MSP-Lösung wollen, ohne dafür größere Investitionen tätigen zu müssen.



Ergänzt wird dies durch flexible, für den Channel-Vertrieb optimierte Nutzungsmodelle, die die Aerohive Partner beim Aufbau ihrer Kundenbasis und der Steigerung ihrer Rentabilität unterstützen, indem sie ihre betriebliche Effizienz und ihre Margen erhöhen. Die wichtigsten Merkmale lauten:



Trennung von Hard- und Software, so dass Aerohive Partner die Hardware künftig nicht mehr zum gleichen Zeitpunkt wie die auf Abonnementbasis erworbenen Supportleistungen und Softwareprodukte kaufen müssen. Damit kann die Hardware vorab installiert und bereitgestellt werden, gefolgt von Software und Support, sobald die Lösung tatsächlich einsatzbereit ist.





Durch flexible Eigentumsmodelle kann der Partner je nach gewünschtem Geschäftsmodell selbst entscheiden, ob er oder sein Kunde die Hardware besitzen soll, d. h. er kann im Besitz der kompletten Lösung verbleiben oder sich auf das Management der Kundenlösung beschränken.





Durch die Übertragbarkeit von Hardware und Lizenzen können Partner, die als Besitzer der Hardware fungieren, diese nach Bedarf von Kunde zu Kunde verschieben.



Die neuen Nutzungsbedingungen stehen allen Aerohive Partnern offen, die den MSP-Zusatz zu ihrem standardmäßigen Reseller-Partnervertrag mit Aerohive unterzeichnen.



Sämtliche Aerohive Managed Services Partner können auch die HiveManager-Plattform für das Cloud Networking nutzen, einschließlich der neuen Funktionalität für das effiziente Management mehrerer Kundennetzwerke. Eine zentrale Managementkonsole für direkte Netzwerkeinblicke sowie die flexibel abstufbare Skalierbarkeit schaffen die Voraussetzung dafür, dass Kunden und Managed-Service-Partner bei der Anpassung der Netzwerke an neue Geschäftserfordernisse reibungslos zusammenwirken. Als solides Fundament dient dabei die einzigartige, verteilte WLAN-Architektur von Aerohive, die für eine effiziente und zuverlässige Servicebereitstellung ausgelegt ist und die Entwicklung, Bereitstellung und Unterstützung von Multi-Tenant-WLANs deutlich vereinfacht.



Mit dem Aerohive Lösungsportfolio erhalten Resell-Partner des Weiteren die Möglichkeit, ihren Kunden ein differenziertes, mehrwertorientieres Servicepaket zu schnüren:



Aerohive Connect zeichnet sich durch seine robuste Cloud-Konnektivität aus, die eine optimale Mischung aus Reichweite, Leistungsstärke und Kapazität bietet. Aerohive Connect wurde als kostengünstige Plattform für WLAN-Konnektivität und Hotspot-Services konzipiert.





Aerohive Select ist eine vollfunktionale WLAN-Lösung mit umfangreichen Funktionen für Planung, Überwachung, Gästemanagement, Sicherheit und Analyse und eignet sich speziell für die komplexen Netzwerke von Großunternehmen.





Mit Aerohive Insight steht eine einheitliche API-Plattform bereit, auf der Partner und Service Provider attraktive Mehrwertanwendungen und -dienste entwickeln können. Beispiele hierfür sind Analysedaten zu Website-Besuchern oder auch maßgeschneiderte Monitoring-Werkzeuge und Dashboards für die interne Nutzung.



MSPs können mit Aerohive Connect als Einstiegslösung starten und ihre Kunden dann nach Bedarf mit Aerohive Select bzw. Insight ausstatten.



Neben Resell-Partner kooperiert Aerohive mit weltweit führenden Dienstanbietern und ermöglicht diesen die Erweiterung ihrer Managed-Services-Portfolios um WLAN-Optionen. Ein Beispiel hierfür ist T-Systems, das seine umfassenden Managed-LAN-Services als abonnementbasiertes Komplettpaket direkt an multinationale Unternehmen und Geschäftskunden vertreibt.

Preise und Verfügbarkeit



Die Aerohive MSP-Plattform inklusive HiveManager NG ist ab sofort erhältlich. Channel-Partner bestellen die gewünschte Hardware, das Netzwerkmanagement und den Support anhand der aktuellen Aerohive Preisliste. Der HiveManager NG ist ohne Aufpreis mit den neuesten MSP-Funktionen ausgestattet.



Aerohive Reseller in den USA und Kanada können das SYNNEX WaaS-Angebot direkt vom Anbieter beziehen. Für weitere Informationen wenden sich Interessenten bitte an SYNNEX.



Die Managed-LAN-Services von T-System stehen multinationalen Unternehmen und Geschäftskunden zur Verfügung. Weitere Informationen sind direkt von T-Systems erhältlich.

Weiterführende Kommentare



"Durch den Ausbau unserer Geschäftsbeziehung mit Aerohive entstehen zahlreiche neue WLAN-Features für Servicemanagement, Support, Anwendungsdesign und -transparenz. Die Reseller erhalten damit dringend notwendige Premiumlösungen, mit denen sie ihre Kunden zeitgemäß unterstützen können", so Peter Larocque, President North American Technology Solutions der SYNNEX Corporation. "Unser aktuelles WaaS-Angebot revolutioniert den Prozess der Markteinführung und gibt unseren Kunden die Möglichkeit, bei ihrer WLAN-Implementierung von A bis Z auf SYNNEX zu setzen."



"Als einer der weltweit führenden Anbieter von Informations- und Telekommunikationstechnologie versorgt T-Systems viele renommierte Unternehmen rund um den Globus mit erstklassiger Netzwerkkonnektivität. Sichere, hochflexible WLAN-Services, die auch Betrieb und Wartung beinhalten, werden seit einigen Jahren immer wichtiger", erläutert Reinhold Wiesenfarth, Senior Vice President für Telekommunikationsportfolios bei T-Systems. "Die Aerohive Lösung ist eine geradezu ideale Ergänzung für unsere Managed-WLAN-Dienstleistungen. Mit unserem neuen Service, der hochgradig skalierbaren Architektur, der einfachen Bereitstellung und dem Netzwerkmanagement auf Basis einer privaten Cloud helfen wir unseren Kunden dabei, ihre Netzwerke zu optimieren und ihr Unternehmen zu digitalisieren."



"Unsere Kunden verlagern ihre Produktionsaufgaben zunehmend in drahtlose Netzwerke; daraus entstehen neue Innovationsanforderungen, die Aerohive bestens erfüllt", erklärt Jim Dooling, CEO und President von Align. "Wir nutzen die Fähigkeiten der Cloud-Services-Plattform von Aerohive, damit unsere Kunden den Anforderungen einer flexiblen Arbeitswelt gerecht werden können. Die Nachfrage nach zuverlässigen Produktionsnetzwerken, die modernste Sicherheitsfeatures, standortbasierte Analysefunktionen, Activity Mapping und umfassende API-Integration bieten, ist so groß wie nie zuvor. Nachdem unsere Kunden vermehrt zu modernen WLAN-Deployments wechseln, müssen Post-Implementation-Management, Monitoring und Wartung höchsten Standards genügen - einer der Hauptgründe, warum eine sichere, gemanagte WLAN-Technologie für Align so wichtig ist."



"Mit unserem MSP-Programm reagieren wir auf die steigende Nachfrage nach WLAN-Outsourcing und stellen unseren Partnern eine breite Palette von Produktfeatures und Nutzungsmodellen bereit", ergänzt Michael O'Brien, Vice President Global Channels bei Aerohive. "Unsere Cloud-Plattform bietet ein Höchstmaß an Effizienz und Qualität bei der Servicebereitstellung, bei Lösungen und APIs. Sie ermöglicht unseren Partnern die Schaffung differenzierter Mehrwertdienste und beinhaltet Nutzungsmodelle, mit denen sie nicht nur ihr MSP-Portfolio flexibel und bedarfsorientiert gestalten, sondern auch völlig neue Wege im Kundengeschäft gehen können."



Aerohive (NYSE: HIVE) ermöglicht seinen Kunden eine einfache und sichere Verbindung zu allen Informationen, Anwendungen und Erkenntnissen, die sie benötigen, um zu wachsen. Unsere einfache, skalierbare und sichere Plattform bietet Mobilität ohne Einschränkungen. Für unsere Kunden weltweit ist dabei jeder Access Point ein Ausgangspunkt. Aerohive wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie uns im Internet unter http://www.aerohive.com oder rufen Sie uns unter +49 0800 000 4978 an. Außerdem können Sie uns auf Twitter @Aerohive folgen, unserer Community beitreten, unseren Blog abonnieren oder Fan unserer Facebook-Seite werden.

