Unic feiert Award-Regen beim Best of Swiss Web Award 2017: 1-mal Gold, 1-mal Silber und 12-mal Bronze

(press1) - Mit den Awards für die Projekte Mammut, FOOBY, Jungfraubahnen, AXA, Stadt Zürich und LLB zählt der E-Business-Experte zu den Abräumern der Award-Night



München, 07. April 2017 - Über insgesamt vierzehn Best of Swiss Web Awards freut sich Unic, führender Anbieter von integrierten E-Business-Lösungen. Die eingereichten Projekte Mammut, FOOBY, Junfraubahnen, Stadt Zürich, LLB und AXA von Unic werden mit mindestens einem Best of Swiss Web Award ausgezeichnet - darunter einmal die Goldboje. Damit setzt der Experte seine Erfolgsgeschichte fort und beweist seine über 20-jährige Kompetenz für Beratung, Konzeption und Umsetzung in den Bereichen E-Commerce, digitale Transformation und Digital Marketing.



"Die Ansprüche an einen modernen digitalen Auftritt ändern sich heute schnell. Das liegt zum einen am stärksten Treiber - dem Kunden - aber auch an der rasanten Entwicklung in der Technologie-Branche", erklärt Markus Haschka, CEO von Unic. "Dass wir mit gleich sechs Projekten beim Best of Swiss Web Award überzeugen konnten, zeigt, dass wir dieser Herausforderung gewachsen sind und unseren Kunden stets einen State of the Art Webauftritt bieten können."



Die Projekte und Best of Swiss Web Awards im Überblick:



FOOBY - Webauftritt der Kulinarik-Marke von Coop



Coop lanciert FOOBY, seine neue Kulinarik-Marke, und vereint damit Genuss, Kochen und Community auf einer Plattform. In dem Partnerprojekt mit Notch Interactive zeichnet sich Unic für die komplette technische Umsetzung von fooby.ch verantwortlich. Für fooby.ch nimmt Unic gleich vier Preise aus der Master-Kandidatur entgegen:



- Silber in der Kategorie Marketing

- Bronze in der Kategorie Usability

- Bronze in der Kategorie Technology

- Bronze in der Kategorie Mobile Web



Mehr Informationen zum Projekt FOOBY finden Sie hier: https://fooby.ch/de.html



Mammut - Digitale Abenteuer erleben



Mit dem weltweit neuen Webauftritt und einem auf den Kunden fokussierten B2C-Online-Shop beschreitet die Mammut Sports Group gemeinsam mit Unic den Weg in die digitale Zukunft. Die neue responsive Plattform vereint einen reinen Online-Shop mit der Emotionalität redaktioneller Inhalte. Durch diese Verschmelzung wird die Markenwelt in ihrer ganzen Breite abbildbar und es entsteht eine einmalige Customer Experience. Das Markenerlebnis erhält dadurch den Rahmen für die optimale Verbindung und Präsentation der Bildwelt, Produkte und redaktionellen Inhalte wie Athletenstories und Hintergründe zu Produktentwicklungen. Über gezielte Produktempfehlungen erhöht der Sportausrüster sein Cross- und Upselling-Potenzial. Bei der Best of Swiss Web Award-Night wurde das Projekt mit Gold in der Kategorie Usability ausgezeichnet.



Laut Dr. Daniel Felix, Jurypräsident der Kategorie Usability, konnten insbesondere "die schöne Bilderwelt, die gute Navigation sowie die klugen Filtermöglichkeiten, welche verschiedene Zugänge zu den Inhalte erlauben und ermöglichen, das Angebot aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu durchsuchen" überzeugen.



Ausführliche Informationen zum Projekt mit Mammut finden Sie hier: http://mammut.unic.com/



Jungfraubahnen - Digitale Reise in eine atemberaubende Bilderwelt



Die Inspirations-, Planungs- und Buchungsplattform für das Gebiet der Jungfraubahnen wurde von Unic neu gestaltet und modernisiert. Der Nutzer wird im Buchungsprozess mit Themenseiten, die auf seine individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind, einer atemberaubenden, authentischen Bilderwelt und interaktiven topographischen Landschaftskarten sowohl emotional als auch informativ angesprochen. Storytelling ist ein integraler Bestandteil: In Beiträgen erzählen Urlauber über ihre persönlichen Erfahrungen und Abenteuer im Gebiet der Jungfraubahnen. Die Buchungsplattform, welche von Unic konzipiert, geplant und umgesetzt wurde, schaffte es in die Master-Nominierung und überzeugte die Fachjury des Best of Swiss Web Awards in den folgenden fünf Kategorien:



- Bronze in der Kategorie Business

- Bronze in der Kategorie Marketing

- Bronze in der Kategorie Usability

- Bronze in der Kategorie Public Affairs

- Bronze in der Kategorie Technology



Weiterführende Informationen zum Unic-Projekt Jungfraubahnen finden Sie hier: http://jungfraubahnen.unic.com/



AXA - Moderne Corporate Website mit Self-Service



Für AXA Schweiz konzipierte Unic einen Webauftritt, der den anspruchsvollen Kundenbedürfnissen gerecht wird und den größten Versicherer der Schweiz in der digitalen Welt optimal repräsentiert. Unabhängig vom Endgerät kann der Nutzer selbstständig und einfach alle Interaktionen aufrufen und abwickeln. Die Informationen und Produkte sind klar strukturiert und benutzerfreundlich angeordnet. Das überzeugte auch die Fachjury. Sie zeichnete die Plattform mit folgenden Awards aus:



- Bronze in der Kategorie Usability

- Bronze in der Kategorie Mobile Web



Hier erfahren Sie mehr zu den Highlights des AXA Webauftritts: http://axa.unic.com/



Zürich - Eine Stadt wird mobil



Stadt-zurich.ch zählt zu den meistbesuchten Webseiten ihrer Art. Mit dem neuen Responsive Design der Website von Unic ist diese jetzt auch für mobile Endgeräte wie Smartphone oder Tablet optimal erreichbar - ohne Informationsverlust. Damit reagiert die Stadt Zürich auf das stark veränderte Nutzerverhalten und die aktuellen Anforderungen an einen digitalen Auftritt. Dafür erhält die Plattform Bronze in der Kategorie Public Affairs.



Nähere Informationen zum Webauftritt der Stadt Zürich von Unic erhalten Sie hier: http://stadtzuerich.unic.com/



LLB - Persönliche Bankbeziehung in der digitalen Welt



Der Kunde kann seine Bankbeziehung individuell gestalten und erhält so nur für ihn relevante Dienstleistungen. Mobile first - dieses Motto zieht sich durch das komplette Produktangebot. Die von Unic zusammen mit Sevenval Technologies GmbH konzipierte und umgesetzte Webseite passt sich an jedes Endgerät an. Grosse Schriften, aussagestarke Icons sowie die Touch-Optimierung sorgen für ein durchgängiges Erlebnis. Der Kunde profitiert von einer nutzerfreundlichen, interaktiven Plattform mit relevanten Informationen und einem hohen Serviceniveau. LLB und Unic dürfen sich über Bronze in der Kategorie Usability freuen.



Weiterführende Informationen zur LLB Website von Unic: http://llb.unic.com/



Über Unic



Unic ist ein europaweit führender Anbieter von integrierten E-Business-Lösungen. Gemeinsam mit unseren Kunden identifizieren und nutzen wir die strategischen Chancen in der digitalen Welt, um eine durchgängige Customer Journey mit einem einzigartigen Erlebnis zu schaffen.



1996 in der Schweiz gegründet, entwickeln heute 250 Mitarbeitende in den Bereichen Digital Marketing und Digital Commerce interaktive Lösungen, die das Kundenerlebnis in den Mittelpunkt stellen. An den Standorten in Bern, Karlsruhe, München und Zürich sowie im Entwicklungszentrum in Wroclaw setzen wir uns engagiert für die Wünsche und Anforderungen unserer Kunden ein. Dazu arbeiten die Kompetenzen für Beratung, Kreation, Umsetzung und Betrieb Hand in Hand.



Ausgewählte Kunden sind Audi, Bridgestone, BEKB (Berner Kantonalbank), Caritas, Coop, Credit Suisse, Die Schweizerische Post, Feller, HORNBACH, JURA, Kanton Bern, Mammut, Manor, Ochsner Sport, PKZ, Rhätische Bahn, SBB, SWISS, Swisscom, UBS, Universität St. Gallen (HSG), Victorinox und Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG.



http://www.unic.com



Medienkontakt

Christine Roth, Corporate Communications

Tel. +41 44 560 16 40

christine.roth@unic.com



Pressekontakt

Eloquenza pr

Ina Rohe / Amelie Nägelein

Emil-Riedel Str 18

80538 München

Tel +49 89 242 038 0

unic@eloquenza.de

