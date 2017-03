Dolby Laboratories und BlueJeans Network sorgen gemeinsam für eine erstklassige Meeting-Erfahrung

(press1) - Experten für Audio und Video kooperieren für immersive Videokonferenzen



München, 29. März 2017 - Dolby Laboratories, Inc. (NYSE:DLB) und BlueJeans Network, Inc., ein weltweit führender Anbieter von cloudbasierten Videokonferenzlösungen, lassen die Branche aufhorchen: Die Zusammenarbeit der beiden Experten bahnt den Weg für eine völlig neue Konferenzerfahrung. Zunächst wird Dolby Voice™, die Audio-Technologie für eine ausgezeichnete Klangqualität, in die Lösungen BlueJeans onVideo und BlueJeans Huddle integriert. Das Resultat ist eine erstklassige, auf modernsten wissenschaftlichen Erkenntnissen basierende Meeting-Erfahrung, die mit glasklarem Klang für bessere Verständlichkeit und höhere Produktivität der Teilnehmer sorgt.



"Dolby ist ein bewährter Marktführer für eine ausgezeichnete Audio- und Video-Erfahrung im Bereich Kino und Heimkino. In Dolby Voice fließen unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse und Technologien für eine außergewöhnlich klar und natürlich klingende Audioqualität bei Konferenzen ein", erklärt Andrew Border, Vice President, Communications Business Group, Dolby Laboratories. "Durch die Integration von Dolby Voice in BlueJeans können Meetings ohne lästige Geräusche abgehalten werden, wodurch die Teilnahme und der Konferenzablauf gefördert wird. Dies kommt der Dynamik und Produktivität von Face-to-Face Meetings sehr nahe. Die Koppelung der BlueJeans-Plattform mit Dolby Voice eliminiert lästige Probleme wie Hintergrundgeräusche, Echoeffekte, durch Zeitverzögerungen bedingte Überschneidungen oder unausgewogene Schallpegel in den verschiedenen Umgebungen. Ob Unternehmen oder Einzelperson: Auf der ganzen Welt lassen sich dadurch produktive Videokonferenzen abhalten."



"Durch die Integration von Dolby Voice mit den BlueJeans Videokonferenzlösungen bewirken wir eine deutliche Verbesserung der Videokonferenz-Erfahrung. Dolby ist ein bekannter Marktführer für Sound-Technologie. Die Partnerschaft repräsentiert das ständige Engagement von BlueJeans, das beste Meeting-Erlebnis für unsere Kunden zu bieten", führt Krish Ramakrishnan, CEO von BlueJeans Network aus. "Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen auf BlueJeans als ihre bevorzugte Videokonferenz-Plattform, da unser Fokus auf der Qualität liegt. Dolby hat uns daher als bester Audio-Anbieter am Markt sofort überzeugt."



Ein weiteres Vorhaben der beiden Partner besteht in der Einbettung von BlueJeans Huddle in das Dolby Conference Phone. Mit einer 360-Grad-Tonaufnahme, die sämtliche Gespräche im Konferenzraum erfasst, und einer Spatial-Audio-Technologie, die jede Stimme, ob am eigenen oder entfernten Standort, räumlich korrekt wiedergibt, ermöglicht diese Integration die bequeme One-Touch-Teilnahme an Konferenzen über die Benutzeroberfläche des Dolby Conference Phone. Das resultierende In-Room-Videokonferenzsystem lässt sich einfach bereitstellen, nutzen und managen.



Laut Wainhouse Research sind derzeit noch mehr als 50 Millionen Konferenzräume ohne Videotechnologie ausgestattet. Das neue BlueJeans Huddle mit der Dolby Voice Lösung kann diese Räume in hochfunktionelle Kollaborationsräume umwandeln und eröffnet damit Unternehmen aller Art den erschwinglichen Zugang zu einer revolutionären, audiovisuellen Meeting-Erfahrung.



BlueJeans Huddle mit dem Dolby Voice Conference Phone ist voraussichtlich ab Frühjahr 2017 erhältlich.



Ausführliche Informationen zu der Partnerschaft und BlueJeans Huddle mit Dolby Voice finden Sie unter http://bluejeans.com/dolby-voice.



Informationen über Dolby Laboratories



Dolby Laboratories (NYSE:DLB) entwickelt Audio-, Video- und Voice-Technologien, die Entertainment und Kommunikation auf mobilen Endgeräten, im Kino, zu Hause und im Geschäftsleben immer wieder neu definieren. Seit über 50 Jahren ist der Name Dolby das weltweite Synonym für ein immersives Seh- und Hörerlebnis. Weitere Informationen unter www.dolby.com.



Informationen über Blue Jeans Network



BlueJeans ist der weltweit führende Anbieter von interoperabler Videokommunikation und bringt Ihnen Video wo auch immer Sie sich befinden. BlueJeans wird täglich von Tausenden von globalen Unternehmen für Meetings, Events und Soziale Netzwerke genutzt. Dabei funktionieren die Lösungen überall und über jedes Endgerät, u.a. Mobiltelefone, Desktops oder Raumsysteme. BlueJeans ist das moderne Äquivalent von traditionellen Webkonferenz-Technologien und bietet persönliche Videokommunikation für jedes Unternehmen, das seine Mitarbeiter, Führungsriege und Partner näher zusammenbringen möchte. Weitere Informationen finden Sie unter: www.bluejeans.com.



Pressekontakt

eloquenza pr gmbh

Jaya Hegele / Ina Rohe

Emil-Riedel-Str. 18

80538 München

Tel. +49 89.242038 0

E-Mail: bluejeansnet@eloquenza.de