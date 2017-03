TIBCO präsentiert Mashery Professional

(press1) - Mit der neuen SaaS-Lösung für das API-Management wird die digitale Transformation einfach, schnell und kosteneffektiv



München, 28. März 2017 - TIBCO Software Inc., ein weltweit führender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware, bringt TIBCO Mashery® Professional auf den Markt. Als Booster für den digitalen Wandel bietet Mashery® Professional komfortable API-Management-Funktionen, mit denen die Anwender APIs als Produkt zusammenstellen und schützen, API-Communities verwalten und API-Programme auf ihren Erfolg überwachen können, all das gestützt auf umfangreiche Analyse- und Reportingtools. TIBCO-Kunden erhalten damit die einmalige Gelegenheit, die branchenführende Mashery-Plattform zum besonders attraktiven Preis zu nutzen, um ihre Programme auf Tragfähigkeit zu testen, bevor sie größere Summen in deren Ausbau investieren.



"Für die digitale Transformation ist es extrem wichtig, verschiedene Szenarien flexibel durchspielen zu können. Das API-Management unterstützt digitale Versuchsreihen und eine beliebig skalierbare, kollaborative Innovation," erklärt Rajeev Kozhikkattuthodi, Vice President Product Management & Strategy, TIBCO. "Mit Mashery Professional kann jeder Teil des Unternehmens mit wenigen Klicks und ohne operativen Mehraufwand auf seine API-geführte digitale Transformationsreise gehen."



Mashery Professional wird nach dem SaaS (Software-as-a-Service)-Prinzip bereitgestellt und ist damit der ideale Startpunkt für die schnelle und kosteneffektive Durchführung von API-Initiativen. Wenn diese in Umfang und Komplexitätsgrad zunehmen, sorgt Mashery Professional mit seiner ausgeprägten Programmkompatibilität für eine reibungslose Migration. Besonders gut eignet sich die Lösung für Unternehmen, die erst am Beginn ihres API-Weges stehen bzw. eine weniger groß dimensionierte Applikation benötigen.



"Nach unserem Umstieg auf eine neue Medienplattform mit API-Architektur erlebten wir einen deutlichen Schub beim Innovationstempo und bei der Fähigkeit, unsere digitale Strategie mit Nachdruck umzusetzen," erinnert sich Myles Lagolago-Craig, Leiter des Bereichs Digitale Plattformen bei News Corp Australia. "Gerade in der Medienbranche hängt alles davon ab, wie agil man ist und wie schnell man neue Services anbieten kann."



Eine kostenlose 30-Tage-Testversion von Mashery erhalten Sie hier: http://www.mashery.com/trial-signup.



TIBCO Mashery ist auch ein Highlight der Kunden-Konferenzreihe TIBCO NOW®, die 2017 in verschiedenen Städten weltweit Station macht - am 6. und 7. Juni wird die TIBCO NOW® auch in Berlin zu Gast sein. Unter now.tibco.com erfahren Sie mehr über die Veranstaltungen, können einen Veranstaltungsort der TIBCO NOW 2017 in Ihrer Nähe auswählen und sich dafür anmelden.



Ausführliche Informationen zur TIBCO-Software finden Sie unter www.tibco.com. Aktuelle News gibt es unter @TIBCO auf Twitter sowie auf den TIBCO-Seiten auf Facebook und LinkedIn.



Informationen über TIBCO

TIBCO unterstützt Unternehmen bei der Realisierung ihrer digitalen Ziele, indem es smarte Technologien für eine lückenlose Vernetzung und erweiterte Intelligenz bereitstellt. Unternehmen erhalten damit völlig neuartige Einblicke in aktuelle Zusammenhänge sowie die Fähigkeit, jede sich bietende Chance zu nutzen. Die TIBCO-Plattform mit ihren perfekt aufeinander abgestimmten Lösungen und Services basiert auf 20 Jahren innovativer Entwicklung und erfüllt die Anforderungen aller Unternehmensmitglieder - von Technologieexperten bis hin zu Geschäftsanwendern. Weltweit vertrauen tausende von Kunden auf TIBCO, um sich im Wettbewerb durch zukunftsweisende Geschäftsmodelle und überzeugende Kundenerfahrungen durchzusetzen. Unter www.tibco.com erfahren Sie, wie TIBCO das digitale Business smarter macht.



