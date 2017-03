Home IT/Technik/Interaktiv SAP Hybris Pressekontakt: Tobias Jost Emil-Riedel-Str. 18 80538 Muenchen Tel: 089 24 20 38 0 Fax: 089 24 20 38 10 saphybris@eloquenza.de

Meldungen dieses Unternehmens: SAP erweitert Portfolio mit neuer Microservices-basierter Revenue Cloud Lösung [09.03.17, 10 Uhr] SAP erweitert Portfolio mit neuer Microservices-basierter Revenue Cloud Lösung (press1) - Walldorf, 8. März 2017 - Mit der neuen Lösung SAP® Hybris® Revenue Cloud erweitert SAP SE (NYSE: SAP) die Cloud-Suite für Kundeninteraktion und Handel. Auf dem eintägigen Event SAP Hybris LIVE: Digital Summit präsentiert das Unternehmen dem Publikum vor Ort in Singapur, München und New York und den Zuschauern weltweit via Live-Stream erstmals das neue Cloud-Produkt.



SAP Hybris Revenue Cloud bietet über den Quote-to-Cash-Prozess hinaus neue Funktionen für Auftragskonfiguration, Preisfindung, Angebotsabgabe und Abrechnung auf Subskriptionsbasis - alles in der Cloud. Kanalübergreifende Funktionalitäten sorgen dafür, dass Unternehmen den Anforderungen eines personalisierten, ergebnisorientierten digitalen Geschäftsmodells gerecht werden. Vor allem sind Unternehmen in der Lage, Abrechnungen nicht nur taktisch, sondern auch strategisch zu integrieren. SAP Hybris Revenue Cloud wird zunächst in den USA und dann im Laufe des Jahres 2017 in weiteren Ländern erhältlich sein. Die Lösung gibt es in mehreren Versionen, die für unterschiedliche Unternehmensanforderungen konzipiert sind.



Vermarktung in einer ergebnisorientierten Wirtschaft



"Geschäftsmodelle verändern sich und die digitale Interaktion mit dem Kunden auf allen Kanälen steht dabei stets im Mittelpunkt", erklärt Brian Walker, Chief Strategy Officer von SAP Hybris. "Mit der SAP Hybris Revenue Cloud ergänzen wir unser Portfolio an Cloud-Lösungen und können damit unsere Kunden dabei unterstützen, in disruptiven Märkten vorteilhaft zu agieren, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und den Fokus auf das zu legen, was wirklich wichtig ist: eine einzigartige Customer Experience bieten."



Finanzdaten und operative Daten sind oft isoliert. Mit SAP Hybris Revenue Cloud verbinden sich Unternehmen mit SAP S/4HANA und erhalten eine einheitliche Sicht auf ihre Kunden. Die Lösung ermöglicht flexible, einfache Auswertungen und eine optimierte Automatisierung, um Kundenbeziehungen und das Gesamtgeschäft besser einzuschätzen und zu managen. Zudem lassen sich Aufträge über mehrere Plattformen abwickeln und Kunden bekommen, was sie von einer ergebnisorientierten Wirtschaft erwarten.



Völlig neue Cloud-Lösungen auf Basis von Microservices



SAP Hybris Revenue Cloud zählt zu einer neuen Generation von Cloud-Produkten, die auf einer Microservices-Architektur basieren und Partnern und Kunden die Entwicklung und Nutzung flexibler Erweiterungen und Lösungen ermöglichen. Die SAP-Hybris-Cloud-Suite setzt auf SAP Hybris as a Service auf und wird inoffiziell mit "YaaS" abgekürzt. Unternehmen können ihre bestehenden Lösungen mit Microservices und Software-as-a-Service-Anwendungen schnell und einfach ergänzen und weiterentwickeln.



Concur bietet integrierte Lösungen für Reisemanagement und Reisekostenabrechnung an. Ziel des SAP-Unternehmens ist es, SAP Hybris Revenue Cloud zu konsolidieren und ihren gesamten Quote-to-Cash-Prozess umzugestalten, für den bisher verschiedene Cloud-Produkte nötig waren. Diese Entwicklung ist Teil einer größeren Initiative, mit der nach und nach die SAP-Hybris-Produkt-Suite eingeführt werden soll.



SAP Hybris Revenue Cloud kann als eigenständiges Produkt, das mit bestehenden IT-Systemen eines Unternehmens verbunden ist, oder als wesentlicher Bestandteil des SAP-Hybris-Cloud-Portfolios genutzt werden. Mit dieser durchgängigen Lösung für den Handel können Unternehmen kanal- und geräteübergreifend auf ihre Kunden eingehen und auf neue Kundenwünsche reagieren. So sind sie beispielsweise in der Lage, erste Angebote zu unterbreiten sowie Möglichkeiten zum Cross-, Up- und Down-Selling zu nutzen. Vor allem können Firmen anhand umfassender Einblicke in Kundendaten neue Subskriptions- und nutzungsbasierte Modelle entwickeln.



Mehr hierzu erfahren Sie im dazugehörigen Blogbeitrag und im SAP News Center. Folgen Sie SAP auf Twitter unter @sapnews. Weitere Informationen zu den Lösungen von SAP Hybris finden Sie im SAP News Center oder folgen Sie SAP Hybris unter @saphybris.



Informationen zu SAP



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Über 345.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und ­Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter http://www.sap.de.



