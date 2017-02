Aerohive Connect: flexibel, skalierbar, erschwinglich

(press1) - Neue Produktfamilie bietet Enterprise-WLAN-Konnektivität ab 229 USD pro Access Point



München, 02. Februar 2017 - Aerohive Networks® (NYSE: HIVE), der am schnellsten wachsende WLAN-Anbieter, lanciert mit Aerohive Connect™ eine neue Lösung für das Cloud Networking, die Enterprise-Konnektivität und zentralisiertes Management zum erschwinglichen Preis bietet. Das neue Produkt verbindet die Vorteile des Cloud Networking mit der einzigartigen Cooperative-Control-Architektur und erstklassigem Support. Mit Aerohive Connect können Unternehmen flexibel wachsen, ihre Netzwerkinfrastruktur vereinfachen und bei Bedarf problemlos zur umfassenden Lösungssuite des WLAN-Spezialisten wechseln.



Im Zuge der Connect-Einführung präsentiert Aerohive auch den AP122, einen neuen 802.11ac Access Point für den Unternehmenseinsatz. Beide Produkte sind ab sofort erhältlich und werden beim Webinar "5 Reasons You Have Been Overpaying for Your Wi-Fi" vorgestellt, das Aerohive am 28. Februar 2017 veranstaltet.





Die wichtigsten Fakten auf einen Blick



· Kombiniert mit dem neuesten 802.11ac Access Point, AP122, bietet Aerohive Connect in der Cloud-gemanagte Konnektivität zum konkurrenzlosen Preis von 229 USD. Selbst in Verbindung mit dem Bestseller AP130 (früher 599 USD) fallen lediglich Kosten in Höhe von 299 USD an. Aerohive Connect punktet mit derselben AP-Technologie wie die größten und leistungsstärksten Aerohive-Deployments sowie mit HiveManager® Connect, einer vereinfachte Version des von Aerohive entwickelten Cloud-basierten Netzwerkmanagements. Weitere Pluspunkte sind der branchenführende Kundensupport und das kinderleichte Upgrade auf die vollständige Aerohive-Produktsuite mit umfassenden Funktionen, Deployment-Optionen und Supportleistungen für nur 229 bzw. 299 USD pro Access Point.



· Aerohive Connect umfasst alle wesentlichen Funktionen, die Unternehmen für eine robuste WLAN-Konnektivität benötigen, sei es an einem oder an Tausenden von Standorten. Damit richtet sich der Newcomer gezielt an konnektivitätsorientierte, kostenbewusste Unternehmen mit begrenzten lokalen IT-Ressourcen wie beispielsweise Hotels, Hotspot-Betreiber, kleine und mittlere Unternehmen sowie Managed-Service-Anbieter, die entsprechende Implementierungen unterstützen. Aerohive Connect bietet folgende Highlights:



o Niedrigere Kosten - Die Anschaffungskosten liegen erheblich unter denen für vergleichbare Cisco- und HP-Lösungen. Positiv zu Buche schlägt auch die selbstoptimierende, selbstheilende Architektur, die für niedrige Betriebskosten bei kompromisslos hoher Qualität sorgt.



o Extrem schnelle Konfiguration - Übersichtliche Konfigurationsschritte und das intuitive Management ermöglichen den Aufbau einer Konnektivitätslösung auf Enterprise-Niveau in nur sechs Klicks.



o Effizientes Cloud Management - Selbst sehr große Netzwerke lassen sich über die Cloud-Networking-Plattform von Aerohive zentral managen. HiveManager Connect eignet sich aber auch perfekt für einfacher strukturierte Netzwerke und konnektivitätsorientierte Anwendungen.



o Einfache Skalierung - Das Netzwerk kann von einem auf mehrere Tausend Access Points erweitert werden, ohne dass die zugrundeliegende Architektur angepasst werden muss. Aerohive nutzt als einziger Anbieter ein und dieselbe Architektur für alle Kunden, vom Kleinunternehmen bis zum Großkonzern.



o Erstklassiger Support - HiveCare™ Connect Support bietet Zugang zur HiveCare Connect Community, einem interaktiven Community-Forum, sowie zu Online-Tools, Online-Ressourcen und E-Mail-Support.



o Reibungsloses Upgrade - Funktionsumfang und Supportleistungen können erweitert werden, ohne dass bereits implementierte Access Points davon berührt werden.



· Durch den Umstieg auf die bewährte Aerohive Select-Lösung kommen Aerohive Connect-Kunden in den Genuss einer umfassenderen Connected Experience. Aerohive Select beinhaltet zusätzliche Features wie ausgefeilte Sicherheits- und Troubleshooting-Tools, die Unterstützung von BYOD-Programmen, eine bessere Netzwerkvisibilität, mehr Enterprise-Supportoptionen und die Fähigkeit, HiveManager on-premise oder in einer privaten Cloud zu implementieren. Aerohive Connect-Kunden können bei Bedarf jederzeit und mit einer Vorlaufzeit von wenigen Minuten auf Aerohive Select umsteigen.



· Der neue AP122 ist ein 2x2 MIMO Dual Radio 802.11ac Access Point, der speziell für hohe Reichweiten sowie für IoT-Anwendungen und standortbezogene Dienste konzipiert wurde. Er unterstützt zwei Spatial Streams und kann dank BLE-Integration und USB-Anschluss mit Beacons und anderen IoT-Geräten eingesetzt werden. Der vielseitige, kostengünstige AP122 ermöglicht nicht nur essentielle WLAN-Deployments, sondern überzeugt auch durch seinen großen, kontinuierlich weiterentwickelten Funktionsumfang.



· Der Aerohive AP130 ist ein 2x2 2-Stream Access Point mit ausgezeichneter 802.11ac-Leistung. Modernste Softwarefeatures und einfaches Management summieren sich zu einer kostenoptimierten Lösung, die in jeder Umgebung ultrahohe WLAN-Übertragungsleistungen nach dem 802.11ac-Standard bereitstellt. Mit dem mächtigen HiveOS® und der innovativen, verteilten Cooperative-Control-Architektur empfiehlt sich der AP130 als kosteneffektive WLAN-Lösung für Umgebungen mit mittlerer bis hoher Client-Dichte.



Preis und Verfügbarkeit



· Der AP122 kann innerhalb und außerhalb der USA für 229 USD, der AP130 für 299 USD erworben werden. Beide Access Points sind ab sofort erhältlich.



· HiveManager Connect ist ebenfalls ab sofort erhältlich.



· Der HiveCare Connect-Support steht mit dem heutigen Datum auf der HiveNation™-Website bereit.



Weiterführende Kommentare



"Die zunehmende Standardisierung von Hardware und die Etablierung des Cloud Networking als Mainstream-Technologie führt dazu, dass die Softwarefunktionalität immer mehr zum Differenzierungsfaktor für WLAN-Anbieter wird", erklärt Nolan Greene, Senior Research Analyst, Network Infrastructure, bei IDC. "Die aggressive Preisstrategie und das abgestufte Lizenzierungsmodell machen Aerohive-Produkte zur lohnenden Investition für alle Unternehmen, die eine flexibel skalierbare WLAN-Enterprise-Lösung benötigen."



"Mit unserem früheren, on-premise installierten Controller-System hätten wir einen zusätzlichen Controller und zusätzliche Access Points kaufen müssen, um unser Netzwerk auszubauen", meint Chris Clough, Netzadministrator bei AppNeta. "Mit Aerohive können wir nach Bedarf einfach weitere Access Points hinzufügen und am HiveManager anmelden. Auf diese Weise können wir unser WLAN mit minimalem Aufwand überwachen und erweitern."



"Nach unserer Beobachtung haben Endanwender häufig nur die Wahl zwischen Lösungen, die ihnen zu viele oder zu wenige Funktionen bieten", weiß Barrie Desmond, Chief Operating Officer, Exclusive Group. "Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Aerohive und unseren Resellern das neue Aerohive Connect auf den Markt zu bringen."



Aerohive-CEO David Flynn ergänzt: "Mit Aerohive Connect werden wir unsere Marktposition stärken und mehr Kunden einen Weg aufzeigen, wie sie das ganze Potenzial unserer WLAN- und Cloud-Networking-Lösungen nutzen können. Hinter Aerohive Connect steht ein überzeugendes Wertversprechen, das die Attraktivität unserer Technologie für neue Märkte, Kunden, Reseller und Managed-Service-Anbieter weiter erhöhen wird."



Resourcen



· Aerohive Connect



· Aerohive Connect Overview Video



· Aerohive Connect Solution Overview



· Aerohive Connect AP122



· Aerohive AP130



· eBook: Overpaying for Your Wi-Fi?



· Infographic: 5 Reasons You're Overpaying for Your Wi-Fi



Informationen über Aerohive Networks



Aerohive (NYSE: HIVE) ermöglicht seinen Kunden eine einfache und sichere Verbindung zu allen Informationen, Anwendungen und Erkenntnissen, die sie benötigen, um zu wachsen. Unsere einfache, skalierbare und sichere Plattform bietet Mobilität ohne Einschränkungen. Für unsere Kunden weltweit ist dabei jeder Access Point ein Ausgangspunkt. Aerohive wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie uns im Internet unter http://www.aerohive.com oder rufen Sie uns unter +49 0800 000 4978 an. Außerdem können Sie uns auf Twitter @Aerohive folgen, unserer Community beitreten, unseren Blog abonnieren oder Fan unserer Facebook-Seite werden.



PRESSEKONTAKT



eloquenza pr gmbh

Tobias Jost/Jaya Hegele/Svenja Op gen Oorth

+49 (0)89 24 20 38 0

aerohive@eloquenza.de