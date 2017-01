Newforma schließt 2016 erneut mit starken Geschäftszahlen

(press1) - Der Software-Anbieter für das Informationsmanagement komplexer Projekte von Architektur- und Ingenieurunternehmen festigt seine führende Position am Markt



München, 30. Januar 2017 - Newforma®, der führende Anbieter von Software, die es Architektur- und Ingenieurunternehmen ermöglicht, bei komplexen Bau- und Infrastrukturprojekten effizient zusammenzuarbeiten, blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2016 zurück: Zum 48. Quartal in Folge hat der Anbieter ein zweistelliges Umsatzwachstum und beträchtliche Kundenzugewinnen erzielt.



Newforma konnte im vergangenen Jahr insgesamt 250 Neukunden von seiner innovativen Technologie für Informationsmanagement überzeugen. Einer der Neuzugänge ist Pinnacle Infotech Solutions, führender Anbieter von BIM/CAD Modellierungs- und Entwurfslösungen. 154 Projekte hat das Unternehmen bereits mit dem Newforma Project Center erfolgreich durchgeführt, darunter auch den Bau des größten Gebäudes der Welt.



Eine Studie des Marktforschungsunternehmens Vanson Bourne ergab, dass 70 Prozent der 100 befragten Architektur-, Ingenieur- und Bauunternehmen (AEC) aufgrund des explosionsartigen Anstiegs an Informationen in Projekten Schwierigkeiten haben, effektiv zusammenzuarbeiten. Die Studienteilnehmer erklärten, dass sie Stunden mit administrativen Aufgaben wie dem Suchen von E-Mails oder aktuellen Projektdateien verlieren. Über 53 Prozent der Unternehmen gaben darüber hinaus an, dass sie verstärkt in Technologie investieren oder investieren würden, die das Teilen von Informationen einfacher und effizienter gestalten.



"Newforma ist darauf fokussiert, AEC Unternehmen bei der Lösung von E-Mail- und dateibasierten Herausforderungen, die nicht nur innerhalb von, sondern auch zwischen Unternehmen in der Zusammenarbeit auftreten, zu unterstützen. Denn die Branche steht vermehrt unter dem Druck, schneller zu arbeiten, die Qualität zu verbessern und gleichzeitig die Projektkosten zu senken", erklärt Ian Howell, CEO von Newforma. "Unsere Kunden berichten uns, dass sie durch den Einsatz von Newforma von einer hohen Zeiteinsparung, der Vermeidung kostspieliger Fehler sowie Streitfälle profitieren und den Anforderungen ihrer Auftraggeber nach schnelleren Antworten und Projektabschlüssen gerecht werden."



Howell weiter: "2017 zeichnet sich bereits jetzt als weiteres erfolgreiches Jahr ab - wir haben einige sehr innovative Entwicklungen geplant, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden in der Bauindustrie abgestimmt sind."



Die Meilensteine aus 2016:



Preise und Auszeichnungen:



- Newforma wurde zum dritten Jahr in Folge in die Deloitte's 2016 Technology Fast 500™ aufgenommen, als Anerkennung für das Wachstum von 127 Prozent, die Profitabilität und die bewährte Software, die auf die Bedürfnisse der Bauindustrie spezialisiert ist.



- Das Newforma Project Center gewann zum zweiten Jahr in Folge den Preis Document and Content Management Software of the Year bei den Construction Computing Awards.



Erweiterung des Aufsichtsrats:



- Der renommierte Marketing und Sales Experte, Rainer Gawlick, wurde in den Aufsichtsrat von Newforma berufen, um den globalen Wachstum und die führende Rolle in der Industrie weiter auszubauen.



Newforma im Überblick



Bis heute hat Newforma über 1.350 führende Architektur- und Ingenieurunternehmen bei mehr als 2,4 Millionen komplexen Gebäude- und Infrastrukturprojekten weltweit unterstützt. Bei diesen Projekten wurden über eine Milliarde E-Mails und über 6,5 Milliarden Dateien erzeugt. In der Regel kommen bei der Durchführung solcher Projekte auch noch tausende Submissionen, RFIs und Aufgaben hinzu.



Newforma erleichtert die Zusammenarbeit von Architektur- und Ingenieurunternehmen, denn Anwender:



- Legen E-Mails auf einem zentralen Server ab, indem sie diese ganz einfach in einen E-Mail-Ordner ziehen



- Starten und beantworten Submissionen, RFIs und Aufgaben ohne ein neues Programm zu öffnen



- Finden schnell wichtige Informationen unter den großen Mengen an Daten, die im Laufe eines Projekts generiert werden unabhängig davon, wo die Information gespeichert wurde oder in welchem Format sie vorliegt, z.B. E-Mails, Anhänge, Photos, Zeichnungen.



- Vertrauen auf Dokumentationen aus Newforma, um nachzuvollziehen, wer wann was gesehen hat.



Informationen über Newforma



Newforma entwickelt, verkauft und unterstützt Project Information Management (PIM)-Software für Architekturbüros, Ingenieurunternehmen und Baufirmen weltweit sowie für deren Auftraggeber - Bauherren, Infrastruktureigentümer und Bauträger. Newforma-Lösungen erhöhen die Produktivität des Einzelnen, verbessern die Zusammenarbeit zwischen Projektteams und steigern die Effektivität von Organisationen. Newforma-Software wird im Rahmen von über zwei Millionen Projekten weltweit eingesetzt. Weitere Informationen unter www.newforma.de.



