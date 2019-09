Inxmail auf der DMEXCO 2019: Näher am Kunden

(press1) - 23. September 2019 - Besucher der digitalen Leitmesse DMEXCO erfahren am Inxmail Stand, wie sie ihr E-Mail-Marketing zielführend optimieren und weiterentwickeln. Der E-Mail-Marketing-Anbieter informiert über strategische und konzeptionelle Möglichkeiten, berät in technischen Fragen und geht auf individuelle Software-Anforderungen ein. Im Fokus der erfahrenen Consultants stehen Themen wie Kampagnenmanagement, Personalisierung, Marketing Automation, Leadgenerierung und Zustellbarkeit. Zudem klären die Experten über Trends auf und teilen ihr Know-how zu aktuellen Marktbewegungen.



Impulse für den E-Commerce der Zukunft

Wie die Vernetzung zwischen On- und Offline-Kanal durch E-Mail-Marketing gelingt, ist Thema im Vortrag von Inxmail auf der DMEXCO 2019. Am 11. September um 17 Uhr referieren Katja Hänsler, Director of Customer Services, und Fabian Maus, Head of Mailing Solutions, unter dem Titel "Nah am Kunden -mit Herz und Versand! So wird bei Deichmann ein Schuh draus." in Seminar 8. Anhand eines Praxisbeispiels demonstrieren die Experten, wie Unternehmen Daten, Tools und Systeme sinnvoll zusammenführen, um dem Kunden eine einheitliche Markenerfahrung über alle Kanäle hinweg zu bieten. Am Beispiel des Omnichannel-Anbieters Deichmann zeigen die Referenten zudem, wie dank automatisierter Prozesse die richtigen Inhalte den Kunden zum passenden Zeitpunkt erreichen. Gleichzeitig liefert der Vortrag eine Antwort auf das DMEXCO-Leitthema "Hotspot für den E-Commerce der Zukunft".



Inxmail Pressetag auf der DMEXCO

Am 11. September sind Medienvertreter von 10 bis 15 Uhr zum Pressetag am Inxmail Stand C-009 in Halle 6 zum persönlichen Austausch eingeladen. Inxmail CEO Peter Ziras steht als Gesprächspartner, für Interviews oder Hintergrundgespräche zur Verfügung. Terminanfragen senden Sie bitte an mailto:presse@inxmail.de



Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Terminvereinbarung für Interessenten und Messebesucher sind auf der Messeseite von Inxmail zu finden: https://www.inxmail.de/dmexco.

Downloads zu dieser Pressemitteilung:

2019-08-Inxmail-PM-dmexco-2019.pdf Inxmail

Dateityp: pdf

Größe: 102 KByte

Der E-Mail-Marketing-Spezialist Inxmail ist bekannt für leistungsstarke Software-Lösungen und ausgezeichnete Services von der Beratung bis zur Umsetzung. Weltweit realisieren damit über 2.000 Kunden personalisierte Newsletter, automatisierte Kampagnen und Transaktionsmails. Dabei vertrauen sie auf zuverlässig zugestellte E-Mails und Datensicherheit. Über Schnittstellen lässt sich die Software mit vielen spezialisierten Systemen wie CRM-, Online-Shop- und Kampagnenmanagement-Tools vernetzen.Mehr Infos über den E-Mail-Marketingspezialisten Inxmail unter http://www.inxmail.de . Umfassendes Praxiswissen rund um das Thema E-Mail-Marketing finden Marketingprofis im Inxmail Blog: http://blog.inxmail.de Ansprechpartnerin:Lorina AhlgrimmPublic RelationsInxmail GmbHWentzingerstr. 1779106 FreiburgTel: 0761/296979-314E-Mail: mailto:lorina.ahlgrimm@inxmail.de