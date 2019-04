Relaunch bei Inxmail: Neues Design für Marke und Software

(press1) - Freiburg, 09. April 2019 - Der E-Mail-Marketing-Anbieter Inxmail hat im Zuge eines Marken-Relaunches sein Erscheinungsbild grundlegend weiterentwickelt. "Wir haben unser 20-jähriges Firmenjubiläum zum Anlass genommen, unser Markenbild so anzupassen, dass es unserer Identität als modernes und international erfolgreiches Unternehmen entspricht.", sagt Inxmail CEO Peter Ziras. Zentrale Elemente sind das neue Logo, der neue Claim "E-Mail-Marketing. Näher am Kunden." sowie das neue visuelle Erscheinungsbild mit moderner Typografie und emotionaler Bildwelt.



E-Mail-Marketing. Näher am Kunden.



Der neue Unternehmensauftritt des E-Mail-Marketing-Spezialisten ist Ausdruck einer klaren Positionierung als serviceorientierter Best-of-Breed-Anbieter. Das Unternehmen hat sein Angebot aus Software und Services für E-Mail-Marketing und One-to-One-Kommunikation in den vergangenen Jahren kontinuierlich erweitert und konsequent auf die Bedürfnisse seiner Kunden sowie Partner ausgerichtet. "Wir haben uns als Unternehmen gut für die Zukunft aufgestellt und zeigen das nun auch mit unserem neuen Markenbild.", betont Ziras.



Inxmail ist bekannt für seine leistungsstarken E-Mail-Marketing-Lösungen, die sich über Schnittstellen flexibel mit vielen spezialisierten Systemen wie CRM-, Online-Shop- und Kampagnenmanagement-Tools vernetzen lassen. Der bisherige Inxmail Leitsatz "Näher am Kunden" wird Teil des neuen Claims und rückt die Servicestärke des E-Mail-Marketing-Anbieters in den Fokus. "Unser Kundenservice lebt vom direkten Kontakt und dem persönlichen Einsatz unserer Mitarbeiter, sei es bei der Erstberatung, einfachen Anwenderfragen oder komplexen Integrationsprojekten.", erläutert Ziras. Inxmail bietet E-Mail-Marketing-Dienstleistungen von der Beratung über Trainings bis zur Umsetzung und wurde für seinen Kundenservice mehrfach ausgezeichnet.



Der neue Claim "E-Mail-Marketing. Näher am Kunden." bekräftigt auch Inxmails Bekenntnis zum Medium E-Mail. "Vielen Vorhersagen zum Trotz hat dieser Kommunikationskanal stetig an Bedeutung gewonnen und bleibt einer der wichtigsten Instrumente für erfolgreiche und messbare Kundenkommunikation. Das neue, strahlende Inxmail Gelb ist Vergangenheit und Zukunft zugleich.", sagt Rupert Stauder, Inhaber der Agentur Grandecouleur, mit der Inxmail den Marken-Relaunch durchgeführt hat.



Vom Logo über die Website bis zur Software



Für das neue Markenzeichen hat sich Grandecouleur die Konstruktion eines Briefumschlags zunutze gemacht und als Rastervorlage für das neue Logo verwendet. "Trotz seiner analogen Erscheinung steht das Symbol des Briefumschlags bis heute für digitale Botschaften. Entstanden ist daraus ein dynamisches Bildzeichen als Stellvertreter einer einzelnen E-Mail - unter Millionen von 'Inx-Mails', die jeden Tag ihre Empfänger erreichen.", erläutert Stauder. Das integrierte X im Markenzeichen ist das verbindende Element im Gestaltungskonzept und prägt das gesamte visuelle Erscheinungsbild, das den Charakter der neuen Marke Inxmail einzigartig macht.



Auf Basis des neuen Corporate Designs wurde auch die Inxmail Website einem Relaunch unterzogen. Um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen, wurden sowohl die Seitenstruktur als auch die Inhalte auf den Prüfstand gestellt und grundlegend überarbeitet.



Zudem hat das Unternehmen den Look von Inxmail Professional dem neuen Markenauftritt angeglichen und gleichzeitig das User Interface auf Basis einer Kundenbefragung weiterentwickelt. Sichtbar werden die Neuerungen für Anwender mit dem aktuellen Release Inxmail Professional 4.8.5.

Der E-Mail-Marketing-Spezialist Inxmail ist bekannt für leistungsstarke Software-Lösungen und ausgezeichnete Services von der Beratung bis zur Umsetzung. Weltweit realisieren damit über 2.000 Kunden personalisierte Newsletter, automatisierte Kampagnen und Transaktionsmails. Dabei vertrauen sie auf zuverlässig zugestellte E-Mails und Datensicherheit. Über Schnittstellen lässt sich die Software mit vielen spezialisierten Systemen wie CRM-, Online-Shop- und Kampagnenmanagement-Tools vernetzen.