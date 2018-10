Inxmail erweitert Portfolio mit Schnittstelle zum Spryker Commerce OS

(press1) - 15. Oktober 2018 - Die Schnittstelle "Inxmail Connect for Spryker Commerce OS" verbindet die auf One-to-One-Mails spezialisierte Lösung Inxmail Commerce mit dem E-Commerce-System Spryker Commerce OS. Die Integration lässt sich in wenigen Schritten installieren und ist im Anschluss für den automatisierten Versand von Transaktionsmails rund um den Bestellprozess einsatzbereit.



"Inxmail Connect for Spryker Commerce OS" liefert ein Standardset an Event- und Mailingvorlagen für typische E-Commerce-Szenarien - von der Bestellbestätigung über Passwort- und Zahlungserinnerung bis hin zur Versandbenachrichtigung. Damit lassen sich optisch ansprechende Transaktionsmails in kurzer Zeit erstellen und mit hohen Zustellraten versenden. Der Versand der Mailings erfolgt automatisiert und startet anlassbezogen, wenn das auslösende Szenario (Event) eintritt.



Automatisierte Workflows

Über die Schnittstelle erhalten Spryker-Nutzer Zugriff auf den Workflow-Editor von Inxmail Commerce. Mit diesem lassen sich Transaktionsmails für verschiedene Szenarien sowie ganze Abfolgen von E-Mails, die aufeinander aufbauen, übersichtlich abbilden und steuern. So ist es beispielsweise möglich, Wartezeiten zwischen einzelnen Mailings zu erzeugen und den Versand von Transaktionsmails rund um den Bestellprozess auf die Customer Journey auszurichten. "Mit der Anbindung von Inxmail Commerce an Spryker Commerce OS können wir Spryker-Kunden eine moderne Schnittstelle anbieten, mit der sie wichtige, automatisierte E-Mail-Benachrichtigungen schnell, einfach und effizient einrichten können", erklärt Inxmail CEO Peter Ziras.



Features und Services zur Umsatzsteigerung

Durch die Vernetzung der beiden Systeme wird das Spryker E-Commerce-System außerdem um Tools für Tracking und Reporting erweitert: So lassen sich die Kennzahlen der versendeten Mailings einfach messen, analysieren und auswerten. Die Versandinfrastruktur von Inxmail Commerce stellt darüber hinaus eine zuverlässige Zustellung der E-Mails sicher. "Über die Schnittstelle erhalten unsere Kunden Zugriff auf zahlreiche hilfreiche Features, um professionelle Transaktionsmails zu erstellen", sagt Patrick Kleine-Albers, Director Industry Partnerships bei Spryker. "Bei der Entwicklung der Integration war das umfangreiche Serviceangebot von Inxmail außerdem ausschlaggebend für uns, um unsere Kunden bestmöglich dabei zu unterstützen, ihre Umsätze mit Cross- und Upselling-Angeboten zu steigern."



Nähere Informationen zur Integration "Inxmail Connect for Spryker Commerce OS" sind auf der Inxmail Website zu finden.

Mit knapp 20 Jahren Erfahrung ist Inxmail Pionier der Software-Entwicklung im E-Mail-Marketing. Inxmail begleitet seine Kunden und Partner mit überzeugendem Service und baut deren Potentiale zielgerichtet aus. Dafür schöpft das Unternehmen aus einem breiten Portfolio an Technologie und Service. Die Lösungen werden flexibel den spezifischen Kundenanforderungen angepasst. Mit Inxmail setzen über 2.000 Kunden in mehr als 20 Ländern erfolgreiche E-Mail-Marketing- und Multi-Channel-Kampagnen um.Für seinen exzellenten Kundenservice wurde Inxmail 2016 erneut mit dem Award "Deutschlands kundenorientierteste Dienstleister" ausgezeichnet. Zu den Kunden zählen s.Oliver, Robinson, Heise Medien, die Berner Kantonalbank sowie zahlreiche namhafte Agenturen wie Unic und rabbit eMarketing. Inxmail setzt sich zudem stark für faires E-Mail-Marketing ein und ist Mitbegründer und Mitglied der Certified Senders Alliance (CSA).Mehr Infos über den E-Mail-Marketingspezialisten Inxmail unter http://www.inxmail.de . Umfassendes Praxiswissen rund um das Thema E-Mail-Marketing finden Marketingprofis im Inxmail Blog: http://blog.inxmail.de Ansprechpartnerin:Lorina KrausPublic RelationsInxmail GmbHWentzingerstr. 1779106 FreiburgTel: 0761/296979-314E-Mail: mailto:lorina.kraus@inxmail.de