Inxmail stellt Produktneuheiten auf dmexco 2018 vor

(press1) - Freiburg, 24. August 2018 - "Zusammen geht mehr" - das ist das Motto von Inxmail auf der dmexco vom 12. bis 13. September 2018 in Köln. In Halle 6 am Stand C-009 stellt Inxmail seine Lösungen und Serviceangebote für E-Mail-Marketing sowie seine flexiblen Anbindungsmöglichkeiten in bestehende Systemlandschaften vor. Messebesucher erfahren, wie sie ihre Systeme mit E-Mail-Marketing vernetzen und dabei von Synergien für ihre gesamte Kommunikation profitieren. Der E-Mail-Marketing-Anbieter zeigt zudem erstmals das Redesign seiner Lösung Inxmail Professional.

Mit knapp 20 Jahren Erfahrung ist Inxmail Pionier der Software-Entwicklung im E-Mail-Marketing. Inxmail begleitet seine Kunden und Partner mit überzeugendem Service und baut deren Potentiale zielgerichtet aus. Dafür schöpft das Unternehmen aus einem breiten Portfolio an Technologie und Service. Die Lösungen werden flexibel den spezifischen Kundenanforderungen angepasst. Mit Inxmail setzen über 2.000 Kunden in mehr als 20 Ländern erfolgreiche E-Mail-Marketing- und Multi-Channel-Kampagnen um.Für seinen exzellenten Kundenservice wurde Inxmail 2016 erneut mit dem Award "Deutschlands kundenorientierteste Dienstleister" ausgezeichnet. Zu den Kunden zählen s.Oliver, Robinson, Heise Medien, die Berner Kantonalbank sowie zahlreiche namhafte Agenturen wie Unic und rabbit eMarketing. Inxmail setzt sich zudem stark für faires E-Mail-Marketing ein und ist Mitbegründer und Mitglied der Certified Senders Alliance (CSA).Mehr Infos über den E-Mail-Marketingspezialisten Inxmail unter http://www.inxmail.de . Umfassendes Praxiswissen rund um das Thema E-Mail-Marketing finden Marketingprofis im Inxmail Blog: http://blog.inxmail.de Ansprechpartnerin:Lorina KrausPublic RelationsInxmail GmbHWentzingerstr. 1779106 FreiburgTel: 0761/296979-314E-Mail: mailto:lorina.kraus@inxmail.de