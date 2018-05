Inxmail erfüllt Anforderungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

(press1) - 25. Mai 2018 - Die DSGVO nimmt Unternehmen verstärkt in die Pflicht, Prozesse rund um die Datenverarbeitung angemessen zu dokumentieren und so auszugestalten, dass die Einhaltung des Datenschutzrechts sichergestellt ist. Im E-Mail-Marketing hat die neue Richtlinie insbesondere Auswirkungen auf die Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Da Analysen personenbezogener Empfängerreaktionen grundlegend sind, um hochpersonalisierte Inhalte in Newslettern und Mailings bereitzustellen, hat Inxmail seine Lösungen mit neuen Funktionen ausgestattet: "Wir stellen unseren Kunden eine rechtskonforme E-Mail-Marketing-Software zur Verfügung", sagt Inxmail CEO Peter Ziras. "Dafür haben wir sowohl neue Features implementiert als auch eine Reihe Anpassungen bestehender Funktionen vorgenommen, um personenbezogene Daten gemäß den Anforderungen der DSGVO zu verarbeiten."



Neue Features für Versand und Controlling

Das Öffnungs- und Klickverhalten in Newslettern und Mailings lässt sich in den E-Mail-Marketinglösungen von Inxmail personenbezogen oder pseudonymisiert auswerten. Zudem gibt es die Möglichkeit, die Einwilligung zur personenbezogenen Auswertung ("Tracking Permission") an unterschiedlichen Stellen einzuholen und zu verwalten: Inxmail stellt dafür passende Elemente für Anmeldeformulare auf Webseiten zur Verfügung, ebenso wie neue Linktypen, die dem Empfänger direkt im Mailing ermöglichen, seine Einwilligung zu erteilen oder zu widerrufen. Liegt die Information über die Einwilligung in einem Drittsystem vor, gewährleisten die E-Mail-Marketinglösungen von Inxmail die Berücksichtigung der Merkmale durch den Import aus einer externen Datenquelle. Umgekehrt lassen sich die Informationen bei Bedarf wieder exportieren.



Qualitätstest und individuelle Beratung

Auch die Qualitätsprüfung beim E-Mail-Versand wurde um einen neuen Test erweitert, um den Anforderungen der DSGVO zu entsprechen: Der "Tracking-Permission-Widerrufs-Test" untersucht, ob Empfänger mit Tracking Permission über einen Link im Mailing die Möglichkeit haben, die Einwilligung zur personenbezogenen Verarbeitung ihrer Daten zu widerrufen.



"Wir haben unser Portfolio außerdem um eine Reihe neuer Beratungsservices für die unterschiedlichsten Anforderungen ergänzt, um unsere Kunden tatkräftig bei der Umstellung ihrer Prozesse zu begleiten", sagt Ziras. "In diesem Rahmen unterstützen erfahrene Consultants dabei, Schritte für eine DSGVO-konforme Umstellung zu analysieren, Maßnahmen zu definieren und umzusetzen." Die Angebotsformate reichen von einem Quick-Check-up der Anmeldeprozesse bis hin zur intensiven Beratung inklusive konzeptioneller Ansätze sowie Optimierungs- und Umsetzungsmöglichkeiten für das E-Mail-Marketing.



Erlaubnisbasiertes E-Mail-Marketing im Fokus

Vielfältige Maßnahmen wie die Beteiligung am Whitelisting-Projekt der Certified Senders Alliance (CSA) und eine Mitgliedschaft beim Deutschen Dialogmarketingverband (DDV) ergänzen das langjährige Engagement von Inxmail für faires und erlaubnisbasiertes E-Mail-Marketing. Als Träger des Gütesiegels "Software Hosted in Germany" verpflichtet sich Inxmail darüber hinaus, dass personenbezogene Daten, die in den E-Mail-Marketinglösungen gespeichert sind, Deutschland nicht verlassen. Mit jedem Kunden und Dienstleister schließt Inxmail eine DSGVO-konforme Auftragsdatenverarbeitung (ADV) ab, um sicherzustellen, dass die überlassenen Daten nur zum Zweck verarbeitet werden, für den sie erhoben wurden.



Weitere Informationen erhalten Sie auf der DSGVO-Seite.

Mit knapp 20 Jahren Erfahrung ist Inxmail Pionier der Software-Entwicklung im E-Mail-Marketing. Inxmail begleitet seine Kunden und Partner mit überzeugendem Service und baut deren Potentiale zielgerichtet aus. Dafür schöpft das Unternehmen aus einem breiten Portfolio an Technologie und Service. Die Lösungen werden flexibel den spezifischen Kundenanforderungen angepasst. Mit Inxmail setzen über 2.000 Kunden in mehr als 20 Ländern erfolgreiche E-Mail-Marketing- und Multi-Channel-Kampagnen um.Für seinen exzellenten Kundenservice wurde Inxmail 2016 erneut mit dem Award "Deutschlands kundenorientierteste Dienstleister" ausgezeichnet. Zu den Kunden zählen s.Oliver, Robinson, Heise Medien, die Berner Kantonalbank sowie zahlreiche namhafte Agenturen wie Unic und rabbit eMarketing. Inxmail setzt sich zudem stark für faires E-Mail-Marketing ein und ist Mitbegründer und Mitglied der Certified Senders Alliance (CSA).Mehr Infos über den E-Mail-Marketingspezialisten Inxmail unter http://www.inxmail.de . Umfassendes Praxiswissen rund um das Thema E-Mail-Marketing finden Marketingprofis im Inxmail Blog: http://blog.inxmail.de Ansprechpartnerin:Lorina KrausPublic RelationsInxmail GmbHWentzingerstr. 1779106 FreiburgTel: 0761/296979-314E-Mail: mailto:lorina.kraus@inxmail.de