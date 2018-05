Inxmail unter Top 10 der kundenorientiertesten Dienstleister

(press1) - Freiburg, 04. Mai 2018 - Im Wettbewerb "TOP SERVICE DEUTSCHLAND 2018" stellt das Beratungsunternehmen ServiceRating mit seinen Kooperationspartnern, dem Institut für Marktorientierte Unternehmensführung (IMU) der Universität Mannheim und dem Handelsblatt, den Kundenservice deutscher Unternehmen regelmäßig auf den Prüfstand. Dabei geht der branchenübergreifende Wettbewerb sowohl auf die Organisationsstruktur zahlreicher Dienstleistungsunternehmen als auch auf deren Interaktion mit Kunden ein.



Zur Auswertung und Ermittlung der Serviceorientierung erfolgte eine Gegenüberstellung der Kundenperspektive mit der Unternehmenssicht. Inxmail überzeugte bei dieser umfangreichen Prüfung insbesondere durch Fachkompetenz, Freundlichkeit und den partnerschaftlichen Umgang im Kundenservice. Zudem schätzen Kunden und Partner die schnelle und zielführende Bearbeitung von Anfragen sowie das Engagement der Ansprechpartner, so der Bericht. Aussagekräftige Ergebnisse lieferte in diesem Rahmen eine unabhängige Kundenumfrage, eine gezielte Befragung des Managements sowie ein internes Audit.



"Kundennähe ist seit der Gründung von Inxmail ein wichtiger Wert für uns, deshalb haben wir unser Serviceangebot in den letzten Jahren deutlich erweitert, um auf aktuelle Marktbedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden zu reagieren", sagt Inxmail CEO Martin Bucher. "Die Platzierung unter den Top 10 der serviceorientiertesten Dienstleister Deutschlands ehrt uns daher ganz besonders und ist gleichzeitig Ansporn, unser Serviceportfolio weiter auszubauen."



Anlass für Veränderungen

Der Wettbewerb "TOP SERVICE DEUTSCHLAND" gibt den teilnehmenden Unternehmen die Möglichkeit, ihre Servicequalität auf Basis eines wissenschaftlichen Modells bewerten zu lassen und Ansätze für eine Verbesserung der Servicestrategie zu erfahren. Vergangene Wettbewerbsergebnisse nahm Inxmail zum Anlass für eine strategische Neuausrichtung des Servicebereichs. "Wir haben eine neue Organisationsstruktur etabliert, die Fachexperten interdisziplinär bündelt und es uns ermöglicht, agil zu arbeiten", erklärt Bucher. "Die Kommunikation mit dem Kunden gestaltet sich dadurch deutlich einfacher und transparenter, weil Anfragen ganzheitlich bearbeitet werden."



Ausgezeichneter Service

Das Serviceangebot von Inxmail umfasst eine breite Palette produktergänzender Leistungen - von der Analyse und Strategieentwicklung bis hin zu kreativer Kampagnenplanung sowie -umsetzung. Darüber hinaus bietet der servicestarke Anbieter von E-Mail-Marketing-Lösungen Workshops mit unterschiedlichen Schwerpunktthemen, Anwenderschulungen sowie kostenlose Webinare und produktunabhängige Seminare.



Erhalten Sie ergänzende Informationen zum Wettbewerb "TOP SERVICE DEUTSCHLAND" und lernen Sie das Service-Portfolio von Inxmail kennen.

