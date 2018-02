Inxmail präsentiert E-Mail-Marketinglösungen auf Internet World und OMR Festival 2018

(press1) - 9. Februar 2018 - Transaktionsmails wie Bestellbestätigungen, Sendungsverfolgungen, Rechnungen und Passworterinnerungen sind aus dem Zeitalter des Online-Handels nicht mehr wegzudenken. Warum es so bedeutend ist, dass diese Mailings dem Empfänger zuverlässig zugestellt werden und welches Umsatzpotential in ihnen steckt, ist ein Thema am Inxmail Stand auf der Internet World am 6. und 7. März in München und dem Online Marketing Rockstars Festival am 22. und 23. März in Hamburg.



Als Teil des Rahmenprogramms zeigt Inxmail auf der Internet World anhand von Praxisbeispielen, welche Erwartungen Kunden an Transaktionsmails haben und welche Herausforderungen für die zuverlässige Zustellung der E-Mails damit einhergehen. Der Vortrag findet am 6. März um 12:40 Uhr in der Infoarena 4 und am 7. März um 13:20 Uhr in der Infoarena 1 statt.



Überzeugende Transaktionsmails sind nicht das einzige Thema am Inxmail Stand. Messebesucher erfahren zudem, wie sie hochpersonalisierte Newsletter sowie mehrstufige, reaktionsbasierte E-Mail-Kampagnen realisieren. In diesem Rahmen stellen die E-Mail-Marketingspezialisten ihre individuellen Lösungen und Services vor - von flexiblen und mobil optimierten Newsletter-Templates über leistungsstarke Schnittstellen für eine nahtlose Anbindung der E-Mail-Marketinglösung an die bestehende Systemlandschaft bis hin zu Services für die Entlastung im Mailing-Management.



Inxmail auf der Internet World 2018 in München in Halle A6, Stand B015.

Inxmail auf dem Online Marketing Rockstars Festival 2018 in Hamburg in Halle A3, Stand H4.



Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Messeseite.

